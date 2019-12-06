Давление Трампа на Украину, 100 дней Кабмина и микрочип против Альцгеймера. Неделя в Фокусе

Актуальные материалы, ключевые события и авторская аналитика – в итогах недели от журнала Фокус

Президент в крепости, но хочет сбежать

На неделе, предшествующей долгожданной встрече "нормандской четверки", Владимир Зеленский, который предпочитает общаться с избирателями посредством личных видеообращений, вспомнил о медиа. Явно пытаясь использовать все доступные каналы связи с украинцами и миром, чтобы представить свою позицию.

Большое интервью президент дал четырем ведущим европейским изданиям – британскому Time, французскому Le Monde, немецкому Der Spiegel и польской Gazeta Wyborcza. Зеленский обсудил с журналистами переговоры с Россией, войну на Донбассе и отношения с США.

Во время интервью Зеленский назвал три основных пункта для переговоров с Путиным, Меркель и Макроном: "Во-первых, это обмен пленными, реальный обмен в четкие сроки. Во-вторых, это прекращение огня, и это очень сложно. Но перемирие указано во всех соглашениях, в качестве приоритета, первого пункта. Число обстрелов действительно уменьшилось, но не прекратилось. И третий пункт, когда мы говорим о выборах, то должны понимать, что перед этим нам нужен полный отвод войск, полное разоружение всех незаконных формирований, военных формирований, независимо от их типа, формы".

На этой же неделе американский журнал TIME поместил Зеленского на обложку. Главной темой номера стала статья журналиста Саймона Шустера об украинском главе государства под названием "Мужчина на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

Кстати, вечером в пятницу, 6 декабря, Зеленский встретится уже с другим Шустером – Савиком, на телеканале Украина. И вновь будет говорить о встрече "нормандской четверки". Фокус предоставит подробный отчет и об этом выступлении.

А в интервью журналу TIME Зеленский произнес фразу, которая тут же стала широко обсуждаться в украинских соцсетях: "Я живу здесь (Офис президента, – ред.), как в крепости, из которой просто хочу сбежать". Фокус собрал самую интересную реакцию в статье "Между Путиным и Путиным. Как соцсети отреагировали на появление Зеленского на обложке TIME.

Тем временем, в подтверждение тезиса TIME о Зеленском, мечущемся между Трампом и Путиным, в Америке появляются новые факты давления президента США на президента Украины. Об этом пишет Джонатан Чейт, американский комментатор в журнале New York Magazine. Он утверждает, что давление Трампа на украинских чиновников началось еще в 2016-2017 году. И тогда "Украина предоставила свою знаменитую коррумпированную судебную систему в распоряжение внутренних интересов Трампа", говорится в статье.

Ветераны-киллеры, море огня и вопросы о сексе

Вечером 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль Range Rover, в котором находились бизнесмен, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, его жена и сын. Убийца попал в трехлетнего ребенка, мальчик погиб. Вскоре на территории Святошинского района полицейские обнаружили автомобиль Kia Cerato, который объявили в розыск при проведении оперативного плана "Сирена", и задержали двоих подозреваемых. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что убийца поджидал жертву в доме, расположенном рядом с перекрестком улиц Льва Толстого и Тарасовской. Стреляли из карабина калибром 7,62 мм. Подозреваемым по 18 и 19 лет. Один является уроженцем Западной Украины, второй – Центральной. Сейчас рассматриваются три версии покушения: семейно-бытовые проблемы, нынешняя профессиональная деятельность и финансово-экономическая деятельность Соболева. Его взяли под охрану полиции.

СМИ выяснили, что подозреваемые в покушении воевали на Донбассе в рядах "Правого сектора", их фамилии Семенов и Лаврега. Эту информацию подтвердил экс-командир 8-й отдельной роты "Правового сектора", комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт. "Один из задержанных – Семенов. Если не ошибаюсь, зовут Алексей. Но его я не очень хорошо помню, поэтому мало что могу о нем рассказать. А вот Андрей Лаврега – если это тот, о ком я думаю, – один из самых смелых бойцов был. По-моему, сам из Черкасской области. Воевал в течение трех лет. Это просто страшно долгий срок. Армия воюет по три месяца – потом ротация бригад. Он был снайпером. Очень смелый и хороший парень. Награжден государственными наградами. Причем Лаврега очень молодой. Он пришел на войну добровольцем, когда ему было всего 17 лет", – рассказал Гергерт. Он не исключает, что Лаврега мог связаться с криминалитетом, и призвал не очернять добровольческое движение, ведь ветераны войны не проходят необходимый курс реабилитации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что права и техпаспорт на автомобиль уже "скоро-скоро" появятся в смартфоне. По его словам, приложение уже отправлено в Google Play и App Store и в этом году уже можно будет им пользоваться. "Но это только начало", – добавил президент. В Министерстве цифровой трансформации планируют до конца 2019 года запустить мобильное приложение "Дія", более известное как "государство в смартфоне".

В рамках кампании "Дій за згоди! Запитай!" в ООН придумали для украинцев 100 вариантов вопросов, с помощью которых можно предложить заняться сексом. Там есть как вполне очевидные и недвусмысленные фразы вроде "Займемся сексом?", "Хочешь меня?" или "Вжарим?", так и различные метафоры. "Поставим иголочку на твою пластинку ради хорошей музыки?", "Позавтракаем голыми?", "Поласкаем твой ноутбук моей флешкой сегодня", "Помурлыкаем сегодня?", "Зайдешь ко мне на кофе… без кофе?" – именно этими фразами в ООН предлагают выяснить, согласен ли партнер на секс. С полным списком можно ознакомиться на сайте zapytay. Эта инициатива стала частью ежегодной кампании от ООН "16 дней борьбы против гендерного насилия", она проходит с 25 ноября по 10 декабря. В этом году "16 дней" в Украине посвятили культуре согласия на секс.

Утром 4 декабря в Одессе на улице Троицкой загорелось здание, в котором расположены различные учреждения, в том числе колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По всей видимости, пожар, разгоревшийся на третьем этаже в помещении колледжа, отрезал некоторым людям пути к отступлению: по словам очевидцев, им пришлось выпрыгивать с четвертого и пятого этажей на припаркованные внизу машины. Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр назвал имена всех пострадавших в пожаре. В списке погибшей значится одна студентка, однако президент Владимир Зеленский сообщил, что жертв может быть больше, ведь полтора десятка человек числятся пропавшими без вести. В полиции рассматривают две версии причин пожара: возгорание неисправной проводки или умышленный поджог.

Оценки правительству за 100 дней работы

Уже традиционно после начала отопительного сезона одной из главных и наиболее обсуждаемых фигур в стране становится глава НАК "Нафтогаз" – Андрей Коболев. На этой неделе он поделился своим видением будущего украинской газовой компании.

Так, на вопрос, каким будет "Нафтогаз" через пять лет, Коболев ответил: "Нафтогаз будет добывать газ и торговать им как оптом, так и в розницу. Мы будем оказывать услуги по энергоэффективности и заниматься возобновляемой энергетикой".

Что касается возобновляемой энергетики, то, по его словам, недавно НАК подписал контракт на строительство солнечной электростанции в Житомирской области.

"Также мы сейчас рассматриваем варианты, связанные с биогазом. Мы считаем, что у биогаза есть большой потенциал", – добавил он.

В то же время Коболев признает, что до таких мегахолдингов, как BP и Shell, "Нафтогазу" и по размеру и по качеству еще далеко: "Нам еще расти и много работать".

Кроме того, в первую неделю зимы Кабмин Алексея Гончарука отмечает 100 дней своей работы. Фокус оценил всех министров.

Тимофей Милованов, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства получил от экспертов 4 балла из 10.

"Среди минусов его работы — бессистемность, — говорит Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine. — В частности, налоговую реформу Милованов начал с наступления на физлиц-предпринимателей и поддержал введение расчётно-кассовых аппаратов".

По мнению эксперта, запуск рынка земли Милованов тоже отстаивал неубедительно. "Создаётся впечатление, что человек не на своём месте, хотя где-то и в чём-то он прогрессивный", — подытоживает Дубровский.

Высшую оценку заслужила Оксана Маркарова, Министр финансов – 7 из 10.

"Оксана Маркарова не первый раз входит в состав правительства, поэтому у неё больше институциональных знаний по сравнению с новыми министрами", — утверждает Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

Опрошенные Фокусом эксперты в большинстве позитивно оценивают работу министра финансов. Как плюс отмечают её профессиональное умение работать на финансовых рынках и хорошие soft skills в налаживании отношений, чего часто не хватает её коллегам с других министерств.

А тем временем Украина и Россия продлили на 10 лет контракт на транзит нефти.

Укртранснафта и российская Транснефть продлили на 10 лет – до 1 января 2030 года – контракт на транспортировку нефти по территории Украины.

Кроме пролонгации договора обновлены ряд его положений с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти. При этом базовые принципы – порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб операторов – остались без изменений.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов компании", – подытожили в Укртранснафте.

Маск в суде, искусственные нервные клетки и складной Эскобар

Прошлый год показал не лучшую сторону Илона Маска. Предприниматель успел и марихуану в эфире покурить, и поставить на уши финансовый мир одним неудачным твитом. Но, пожалуй, дальше всего он зашел, когда назвал британского дайвера Верна Ансворта "педо-парнем". В СМИ это оскорбление трансформировалось в "педофила", что звучало еще унизительнее в контексте того, что Ансворт был одним из спасателей, выручивших 12 детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде. Теперь Маску приходится отвечать за свои слова в суде.

Илон Маск и Верн Ансворт

Ансворт, подавший иск на предпринимателя, обвиняет его в клевете и надеется добиться компенсации. Маск, в свою очередь, настаивает на том, что "педо-парень" и педофил – разные вещи. По его словам, это жаргонное слово из его родной ЮАР и означает оно "жуткий тип". Некоторые бывшие одноклассники Маска подтверждают эту версию, но адвокатам британского дайвера она представляется "оскорблением правды".

Искусственный нейрон в защитной упаковке

Чем бы ни закончилось судебное разбирательство, Маску точно придется понервничать, а нервные клетки, как известно, не восстанавливаются. По крайней мере, так было до недавнего времени. Исследователи из британского Университета Бата создали микрочип, работающий, как настоящие нейроны. Эта разработка открывает широкие возможности для развития медицины. При помощи таких искусственных нервных клеток можно будет бороться с заболеваниями, связанными с дегенерацией и гибелью нейронов, такими как болезнь Альцгеймера.

Смартфон Escobar Fold 1

А пока британские ученые копировали природу, родной брат всемирно известно наркобарона Пабло Эскобара Роберто объявил войну Apple. Нет, Тим Кук может не опасаться (наверное), что в одно прекрасное утро у него в кровати окажется конская голова. Роберто выпустил свой складной смартфон, при помощи которого он надеется составить достойную конкуренцию компании из Купертино. Ведь девайс Эскобара будет доступнее айфонов – он оценивается всего в $349. А если это не заставит совет директоров Apple оперативно сменить профиль компании на производство бронежилетов, то Роберто еще и готовит против нее иск. По мнению Эскобара, Apple – мошенники, что из уст бывшего бухгалтера колумбийского наркокартеля звучит как минимум иронично.