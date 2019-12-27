Предновогодний обмен с ОРДЛО, авиакатастрофа в Казахстане и главные скандалы года. Неделя в Фокусе

Актуальные материалы, ключевые события и авторская аналитика – в итогах недели от журнала Фокус

"Беркут" на обмен и главные скандалы года

Всю неделю в Украине обсуждают подготовку ко второму большому обмену пленными, теперь с ОРДЛО, который должен состояться 29 декабря. Журналист Фокуса Татьяна Катриченко подробно изучила, кого из украинских бойцов мы можем ждать домой, а кого хотят получить боевики.

Наиболее скандальные персоны, кого затребовали в ОРДЛО, это беркутовцы из "черной сотни" на Майдане. Впрочем, генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что все будет по закону. Так же в ОРДЛО хотят получить харьковских террористов, виновных в гибели 4 человек во время организованного ими взрыва 22 декабря 2015 года.

Всю неделю продолжались судебные заседания по "делу Шеремета". Как известно, подозреваемые во взрыве автомобиля, на котором ехал Павел Шеремет, – Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко – были арестованы на два месяца без права залога. На этой неделе рассматривали апелляции на это решение, но пока мера пресечения осталась прежней. Тем временем адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош опубликовал полную расшифровку разговора своей подзащитной с собеседником "Т", о содержании которого шла речь на брифинге МВД, созванному по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По его словам, это доказательство того, что Кузьменко не причастна к убийству Шеремета.

Тем временем украинские СМИ начали подводить итоги политического года. Занялся этим и Фокус, начали с самого интересного – главных скандалов 2019 года.

Опять пожар, елка в Припяти и елка из снарядов

27 декабря в Казахстане потерпел катастрофу пассажирский самолет авиакомпании BekAir, выполнявший рейс Алма-Ата – Нур-Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 12 человек, среди пострадавших - два украинца, у них повреждения спины. В Казахстане объявлен траур.

22 декабря произошел очередной крупный пожар с человеческими жертвами. Трагедия случилась в психоневрологическом диспансере в селе БутковкаСтаробельского района Луганской области. Четыре человека сгорели заживо.Пожар квалифицировали по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. На следующий день Минсоцполитики инициировало проверки всех подведомственных учреждений на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности.В Национальной полиции, расследующей это дело, заявили, что предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в одной из палат – именно там, где были обгоревшие.

Группа народных депутатов предложила внести ряд поправок в различные законы и в частности "О жилищно-коммунальных услугах". Законопроект №2458 получил одобрение профильного комитета по вопросам энергетики и ЖКХ. Но среди поправок есть одна, уже ставшая скандальной:она разрешает коммунальным службам "несанкционированный доступ" к жилью должника. В случае принятия документа, должников по коммуналке начнут принудительно отключать от услуг. Фокус выяснил, сколько нужно задолжать за услуги ЖКХ, чтобы это послужило основанием для взлома квартиры.

Горсовет Ровно запретил проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ. Инициатор запрета – глава бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпяк. В проекте решения авторы ссылаются на "ст. 3 Семейного кодекса Украины, основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества". До этого депутаты Черновицкого городского совета поддержали электронную петицию, в которой предлагается запретить проведение в городе акций ЛГБТ.

В Днепре полиция на улице обнаружила мужчину, который шел домой в одних трусах. Он рассказал, что погулял на корпоративе, что было дальше, вспомнить не может. Правоохранители установили личность мужчины.Выяснилось, что близкие уже начали его искать.

В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку возле одного из центральных зданий города – дворца культуры "Энергетик".Украшали елку бывшие жители Припяти, и причем не только новогодними игрушками, но и своими детскими фотографиями.

Украинские военнослужащие, которые держат оборону на Мариупольском направлении,собрали новогоднюю елку из различных мин, гранат и снарядов, которые постоянно прилетают со стороны российских наемников. Высота необычной елки – около 2 м. Составные части ее конструкции – боеприпасы, которые запрещены минскими договоренностями."На их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов", – рассказал старший офицер командования воинской части Вячеслав.

Газовые войны отменяются и возможное падение гривни

Предновогодняя неделя выдалась яркой в контексте экономических новостей. Национальный банк Украины впервые с ноября 2018 года провел валютный аукцион. Предложение составило $275,3 млн. Нацбанк принял две заявки на сумму $230 млн. Курс составил 23,2552 UAH/USD.

Всего в аукционе хотели принять участие 18 банков, но было удовлетворено 2 заявки. В последний раз НБУ проводил валютный аукцион 7 ноября прошлого года. При этом и ранее в этом году НБУ покупал валюту на межбанке. Несмотря на это курс гривни с начала года укрепился примерно на 20% (наивысший показатель в мире), что привело к недовыполнению бюджета. Эксперты пока расходятся во мнении, почему НБУ не пользуется моментом для наращивания золотовалютных резервов и не выполняет свою основную по Конституции функцию по стабилизации денежной единицы.

Еще одна горячая тема в конце года – газовые контракты с Россией. Команды Нафтогаза и Газпрома встретятся сразу после Рождества и подпишут договор по транзиту газа.

Об этом у себя в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Витренко отметил, что у обеих сторон есть свои варианты.Соответственно, окончательную версию контракта еще предстоит согласовать.

При этом в НАК успокаивают: "Общий вариант – не значит, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не уступим национальными интересами Украины".

Кроме того, Кабмин обязал Нафтогаз уплатить в бюджет государства дивидендов в сумме 8,5 млрд грн.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1339-р. Указанная сумма – часть доходов НАК за девять месяцев.

Ранее "Нафтогаз" отчитывался по доходам за 9 месяцев 2019 года: компания получила 21,3 млрд грн чистой прибыли. Это на 27% больше прошлогодних показателей.

Такой результат в НАК объясняют доходами от транзита газа и работой сегмента "Интегрированный газовый бизнес".

Также компания уже перечислила в государственную казну 84,4 млрд грн налогов и дивидендов, что составляет 15% от общих поступлений в бюджет.

Недавно министр финансов Оксана Маркарова заявила, что госбюджет на 2019 год не будет выполнен по доходам.

"Недовыполнение существенно для нас, поэтому мы вынуждены принимать меры. Смотреть за тем, чтобы все расходы были подтверждены и соответствовали тем приоритетам, которые заложены в бюджете и в программе правительства", – говорила Маркарова.

В то же время министр пообещала, что остановки платежей по защищенным статьям не будет, т.е. все зарплаты, социальные расходы, пенсии, медикаменты будут оплачиваться день в день.

Провальный тест Boeing, глобальное отупение и крупнейшие техногенные катастрофы

Boeing и SpaceX давно обещают NASA сделать космические корабли, при помощи которых агентство смогло бы доставлять своих астронавтов на МКС. Еще весной компания Илона Маска успешно провела тестовый полет своего корабля к станции, а теперь к этому испытанию приступила и Boeing. Однако, в отличие от конкурентов, у нее не все прошло гладко.

Boeing Starliner

Корабль Starliner был запущен еще в пятницу, но по дороге к МКС у него возникли проблемы. Проведя 2 дня в космосе, он вернулся на землю. Посадка прошла удачно, но испытательную миссию Boeing провалила, а это значит, что компании придется еще поработать, прежде чем она сможет вернуть NASA возможность отправлять астронавтов на орбиту без помощи "Роскосмоса".

А тем временем американские ученые поделились результатами своего исследования, в котором утверждают, что загрязнение атмосферы углекислым газом негативно отразится на когнитивных способностях людей. Они полагают, что повышение уровня СО2 приводит к понижению уровня кислорода, необходимого для эффективной работы мозга. По оценкам исследователей, если количество диоксида углерода в атмосфере будет расти и дальше, то к концу века способность человека принимать решения снизится на 25%, а более сложное стратегическое мышление – на 50%.

По сути, такой итог можно будет назвать техногенной катастрофой, с какой человечество еще не сталкивалось. А между тем освоение новых технологий уже познакомило людей и с авариями на атомных электростанциях, и с утечками смертоносных газов, и со взрывами на пороховых складах. Подробнее ознакомиться с крупнейшими техногенными катастрофами в истории человечества можно в этом материале.