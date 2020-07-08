Игра по правилам игры без правил. Почему в Украине "кинуть" бизнес – доблесть для чиновника

Одна из самых главных проблем нашей страны - это неумение соблюдать установленные правила. Бизнес, как известно, приспосабливается к любым условиям, даже самым неблагоприятным. Но нельзя работать в среде, где правил нет совсем. Они должны быть. Плохие или хорошие, но внятные и стабильные на определенный период времени. Правила не допускающие двойных толкований и незыблемые до истечения объявленного срока. На пять лет. На 10. В идеале на 30.

Но это не про нас. Наша страна, наше правительство, наше руководство, вне зависимости от того, под какими флагами или лозунгами оно выступает, лживо и недоговороспособно по определению. Почему? Потому что за 30 с лишним лет я не помню случая, чтобы государство отвечало по своим обязательствам.

Получить свое бизнесмену было возможно, только взяв в долю ответственных за выполнение тех или иных правил лиц, или войдя в схему грабежа страны, организованную теми, кто по должности призван следить за порядком.

Издевательская фразочка: "А что вы нам сделаете, болезные?“ - самая популярная при общении государственных чиновников с бизнесом.

Помню, как нам доходчиво объяснили, что три выигранных дела в различных судебных инстанциях - это ни о чем. Что НДС нам все равно не возместят. И решение суда мы можем свернуть в трубочку и засунуть... сами знаете куда! И ведь так и не отдали.

Помню, как с нас собирали налоги наперед, а потом присылали к нам проверки. Как нам настоятельно рекомендовали работать с определенными фирмами, а потом за работу с этими же фирмами на нас открывали уголовные дела. Как нас призывали вкладывать в страну и гарантировали преференции, а потом беззастенчиво грабили, отменяя льготы в одностороннем порядке.

В принципе, кейс с "зелеными" тарифами и их "добровольном обрезанием" просто очередная история в длинном списке непотребных действий нашего государства и его руководителей. Они не первопроходцы, не пионеры, они просто последователи. Чувствуется школа.

Это было и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче, и при Порошенко... вы думаете, что сегодняшние отличаются от прежних? Ага. Исключительно риторикой.

Нынешняя власть грабит точно так же, как и все власти до них, но застенчиво улыбаясь. Разве это грабеж? Что вы, господа инвесторы! Это же добровольная реструктуризация! Вы же сами этого хотели! Мы хотели?! Да мне неудобно озвучивать сумму убытков и недополученной прибыли!

Добровольное изнасилование возможно? Ну, вот и с реструктуризацией, в основе которой лежит исключительно личная неприязнь президентского окружения и лично президента, и жадность поддерживаемых государством олигархов, та же проблема.

Нарушены не только обещания и заверения, нарушены Законы Украины.

Проблема не в том, что президент соврал. Наверное, место проклятое. Проблема в том, что он пытается сделать вид, что это в порядке вещей. Что так "накалывать" бизнес - нормально. Что если нельзя, но очень хочется, то можно. Что залезть в чужой карман в нужный момент, не преступление, а забота о народе. Кстати, народ таких любит. До тех пор, пока не начинают грабить и его, а это неизбежно происходит рано или поздно.

Но ведь это так весело, так прикольно - обьявить футбольный матч, а выйти на поле в латах, на коньках, с клюшкой и начать всех этой клюшкой "отоваривать". Может быть, нашей власти пора понять, что шашки и "в Чапаева" - две по сути разные игры, хоть и играют в них одними и теми же фигурами и на одной доске?

Я думаю, что необязательность, некомпетентность и лживость - это не самые лучшие качества для управленцев, как бы они не пытались сделать хорошую мину при плохой игре. С помощью вранья можно выиграть битву, но нельзя выиграть войну. Как долговременная тактика ложь не работает.

Ответственность за страну начинается с ответственности за все сказанное, сделанное и не сделанное. Поименной ответственности каждого, кто брал на себя управление процессами. Ведь Google помнит все: каждую фразу произнесенную на камеру или публично, каждое обещание, каждую ложь.

И падение рейтинга в таких случаях неизбежно. Если власть врет бизнесу, будьте уверены, она врет и народу. Не бывает иначе.

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Опубликовано с разрешения автора.