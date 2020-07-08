Долговая пирамида. Как создать схему снятия финансовой ренты с целой страны

Как создать схему снятия финансовой ренты с целой страны? Нужно "замазать" в нее политические элиты, дать им заработать на обнищании своего же государства, интересы которого они по идее должны защищать.

О чем я говорю? Речь о схеме с выпуском ОВГЗ под 20% годовых, а учитывая укрепление курса гривны в 2019-м - с валютной доходностью до 40%, тогда как аналогичные инструменты в мире приносили до 5% в валюте.

У меня нет претензий к финансовым спекулянтам, они "роятся" там, где им позволяют. У них нет внутреннего морального ценза, спекулянт не скажет Минфину: зачем так много, давайте не больше 10%.

У меня есть претензии к элитам, которые в нарушение всех мыслимых норм перетока инсайдерской информации, "торговали родиной в вышиванках", извините за высокопарность слога.

Помните в классическом фильме "Уолл-стрит" на героя Майкла Дугласа надели браслеты по той лишь причине, что он взял на работу молодого парня с целью выведать у него инсайд касательно одной авиакомпании, где работал его отец.

Смешной пример, особенно на фоне того, что у нас муж министра финансов владел банком, который вложил в ОВГЗ до полумиллиарда гривен, а сколько заработал на комиссии?

Инсайд касательно ОВГЗ разливался полноводной рекой в киевский ресторанах, банях, загородных клубах и конюшнях, а аффилированные связи между чиновниками и спекулянтами превратились в змеиный клубок капитализацией в 120 млрд. грн.

И как могло быть иначе, если бывший президент задекларировал более 109 млн. грн. доходов, полученных от "инвестиций" в ОВГЗ. Мы все своими налогами скинулись ему на электронную декларацию.

Казалось бы, приход Зеленского - это шанс на формирование новых, "не замазанных" элит.

Но оказалось, что семья уже нового гаранта "забыла" задекларировать за 2019-й год доходы от ОВГЗ на 5 млн. грн. и покупку облигаций на такую же сумму.

В 2019-м году Зе в пылу предвыборной борьбы не забывал о том, что деньги "должны работать".

Так что все "замазаны" в схему.

Это кстати объясняет живучесть на посту известного министра финансов, доставшегося Зеленскому по наследству и неприятие президентом идеи реструктуризации государственных долгов.

Какая такая реструктуризация! Пять лямов кровных вложил...

Теперь президент просит "наказать" его за забывчивость. ОВГЗ нынче не в фаворе. Впереди другие "схемы".

Замазаны все.

Ад пуст, все бесы здесь.

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