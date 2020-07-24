Где родились, там не пригодились. Почему украинцы становятся успешными за границей?

Прочитал недавно о том, что украинский Forbes ищет примеры глобальных украинцев. Успешных людей, живущих за рубежом, но сохраняющих связь с Украиной и идентификацию себя как украинца.

Я бы развернул фокус. Успех за рубежом — это пример того, что в Украине чаще всего повторить невозможно. Уроженец Киева Ян Кум и WhatsApp как яркий образец. Здесь его не было бы. И место рождения к его успеху не причем.

Глобальные украинцы — это люди, живущие в Украине, но имеющие качественно другую повестку, ценности и цели. Не "ганьба, зрада, перемога", а развитие и вызовы будущего.

После того, как я сам вышел за пределы локальной бизнес-песочницы, после опыта проекта с успешным IPO в США и запуска проекта в ЕС - операционная система перезагрузилась полностью. Лично я просто физически уже не могу слушать разговоры о том, что где-то с чем-то надо опять "бороться" и "лупати" какую-нибудь скалу — коррупция, олигархи, реформы, национальный вопрос, выборы. И так по кругу.

Это карусель для идиотов. Нафталин и потеря времени. Этот бесконечный буллшит напоминает борьбу с алкоголизмом, когда на самом деле никто не хочет бросать пить.

Если и когда наше общество решит очиститься от политических и экономических паразитов и сделать качественный шаг вперёд — оно в состоянии сделать это, не имитируя тридцатилетнее хождение по пустыне и не ища отговорки и оправдания собственной несостоятельности.

В таком случае общество сгенерирует адекватных лидеров, модернизирует ценности, поставит новые цели. Это внутренние социальные процессы, не внешние. А если общество представляет для паразитов комфортную питательную среду — если большинство в обществе предпочитает тупеть и демонстрировать все больший и больший инфантилизм, замешанный на популистских лозунгах и тухлых "срачах" в соцсетях — с таким большинством нам не по пути. Спасибо и до свидания.

Это и есть одно из проявлений глобализма — свобода выбора, в каком мире тебе жить.

Так что ищите глобального украинца в себе. Заграница нам в этом не поможет.

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