Шимпанзе с канистрой. Как с гарантией обречь на неудачу любую реформу в политике и экономике

Как можно обречь на неудачу любую программу трансформации в бизнесе или реформы в политике и экономике?

Кроме того, что просто ничего не делать, есть еще три надежных способа, и один гарантированный. Которые выглядят, как вполне благие намерения, но это делает их только еще более коварными.

Для гарантированного провала нужно уверовать в следующие тезисы:

1. Все люди хотят развития.

2. Все люди готовы меняться.

3. Здравый смысл и логика — это очевидная основа для принятия решений.

4. До сих пор для прорыва в светлое будущее не хватало только одного — такого лидера, как я.

В действительности эти тезисы являются некорректными субъективными установками и противоречат данным когнитивной психологии, социологии и поведенческой экономики.

Основная ценность для большинства – стабильность, а это антипод развития.

Типичная реакция на изменения – отрицание, скепсис и тревога, а вовсе не поддержка. Здравый смысл у человека отключается чаще, чем мы можем предположить, и вместо него работают стереотипы и эмоции. Переоценка собственных способностей и недооценка внешних факторов – стандартное состояние для большинства из нас.

Это не делает изменения невозможными, ни в коем случае. Но свидетельствует о том, что изменения – результат намного более серьезной и глубокой работы, чем принято думать.

Думать – трудно, поэтому то на месте лидеров можно увидеть так часто разномастных "шимпанзе с пустой канистрой", а настоящие лидеры, способные демонстрировать долгосрочные результаты, это редкость.

Что самое интересное, популисты и мошенники – вовсе не злые волшебники, заколдовавшие всех вокруг. Это люди, которых на властный пьедестал ставим мы сами, причем, совершенно сознательно. Это наш выбор.

Поэтому изменить одну часть социальной системы (качество власти), не меняя другую – качество человеческого капитала, – невозможно.

Долгосрочные качественные изменения – это и есть истинная задача для настоящих лидеров.

Совершенно не такая яркая и понятная, как победа на очередных выборах. И совсем не такая вдохновляющая, если вспомнить, что тезисы, с которых я начал этот текст – не работают, и изменения – это не легкая прогулка, а работа с сопротивлением, недоверием и инерцией.

Но другого варианта, по-видимому, нет. И если такой работой в обществе некому заниматься, изменения к лучшему просто не наступают.

Машина с выключенным двигателем способна ехать только под откос.

Тем, кто не понял, причем тут шимпанзе и канистры, рассказываю одну поучительную историю. Прочитал я ее у Джейн Гудолл – выдающейся ученой, антрополога, этолога, приматолога, доктора антропологии Кембриджского университета, дамы-командора ордена Британской империи, посла мира ООН. Рекомендую всем ее книги.

Тск вот. Один из самцов шимпанзе в стае, которую она изучала, украл у нее пустые канистры из-под керосина. Вскоре он каким-то образом стал альфа-самцом, несмотря на то, что по природным данным был очень слабым.

Оказалось, что он додумался бить канистры друг об друга, громкими звуками привлек внимание стаи, распугал конкурентов и стал главным, не ввязавшись ни в одну драку с другими самцами для подтверждения своего лидерства. Но вскоре, когда стук канистр стал для стаи привычен, псевдо-лидера свергли. Надоел.

Похоже на типичный политический цикл в Украине, не правда ли? Разорвать который можно только изнутри.

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Публикуется с согласия автора.