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Дмитрий Фионик
Дмитрий Фионик

Социология Мордора: орки против Путина

Социология Мордора: орки против Путина
Фото: Getty Images

Каким образом волна российских протестов может погасить войну в Донбассе

09.04.17 1315
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В России начался эффект повстанческого домино. Пока молодёжь протестует, "властный тандем" отмалчивается, катается на лыжах и совершает элегические полёты в Арктику. А в это время растёт количество задержанных подростков. Нет сомнений, что лишённые инстинкта самосохранения отроки станут вновь и вновь заполнять собою площади и автозаки. И выходить они будут не только и не столько за лозунги, сколько за своих товарищей. Впрочем, лозунги тоже важны.

Не стоит, конечно, идеализировать российскую молодёжь. Цельного мировоззрения в головах тех, кто родился и рос в путинскую эпоху, нет и быть не может. Большинство из них ещё вчера были крымнашистами. По данным "Левада-центра", в марте 2014-го 72% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет считали правильным курс руководства РФ. Их наивная преданность "линии партии" чуть-чуть снизилась лишь к началу этого года (64%). Что же касается лояльности лично к Путину, то тут и вовсе демонические цифры: 91% (при средней температуре по больнице 85%). Именно молодёжь до недавнего времени можно было считать той массой, из которой рекрутировались боевые орки постсоветского Мордора. Так что же заставляет этих "юных путинцев" выходить на протест?

Один из самых честных и уважаемых российских социологов Алексей Левинсон признался, что не знает. Можно, конечно, предположить, что заварушку в Мордоре затеяли 2% не подверженных пропаганде пассионариев, но это не так. Слишком уж велик охват (от Мурманска до Махачкалы), слишком уж много энтузиазма и бузы в соцсетях. Когда наука бессильна, приходится обращаться к понятиям философским и даже мистическим. 

Итак, перед нами орки. По Джону Р. Толкину, орки — варварский народ в царстве Тёмного Властелина. Они агрессивны, криворуки, глуповаты и архаичны. Но при этом не лишены некоторых способностей к боевому искусству и даже военной инженерии (от чего страдают сопредельные народы). Однако самое интересное то, что орки по природе своей не совсем орки. Это бывшие эльфы, вставшие на путь зла под воздействием пыток и злых чар (в случае с россиянами можно говорить о репрессиях и пропаганде). Можно ли расколдовать орка? Для ответа на этот фундаментальный этический вопрос достаточно заглянуть в собственную душу.

"Процесс "расколдовывания" в Украине и других "республиках свободных" был долгим и мучительным. Более того — он не завершён"

Мы тоже когда-то были орками. На протяжении большей части ХХ века весь советский народ представлял собой орду лютых орков для пражского студента, афганского крестьянина, вьетнамского торговца и камбоджийского монаха. Ибо последних убивали, учили жизни и топили в дерьме с молчаливого согласия общей массы советских людей. Великий и могучий Мордор наводил страх на всю планету благодаря оружию, которое производилось на наших заводах нашими отцами.

Никто не мог уничтожить Мордор нерушимый, кроме самих орков, которые вдруг отказались быть орками. Как это случилось, почему вдруг перестали действовать чары Тёмного Властелина — обществоведы спорят по сей день. Процесс "расколдовывания" в Украине и других "республиках свободных" был, как мы помним, долгим и мучительным. Более того — он не завершён. Многих до сих пор не удалось расколдовать, и они по-прежнему тоскуют о былом величии и готовы голосовать хоть за чёрта, хоть за коммунистическую партию. Особенно много таковых обитало и обитает в России, что и привело к самозарождению в ней нового Мордорчика.

Но и его постигнет та же участь. Возможно, со временем социологи выведут формулу самопожирания тьмы, которая позволит просчитать, как и почему это происходит. Для нас же самый важный вопрос — когда. Когда зло начнёт самоуничтожаться, это будет означать ни много ни мало конец войны в Донбассе. Остальное — мелочи. Крымнашист ли Навальный? Что за ботва в голове у московских подростков? Сольёт ли Путин Медведева? Какое в конце концов всё это имеет значение по сравнению с великим делом превращения орков в эльфов. По жестокосердию своему никогда не думал, что буду готов молиться за спасение их бессмертных душ. А вот ведь как вышло.

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