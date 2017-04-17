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Главная » Мнения » Крибле крабле бумс. Почему у меня не получается скучать по Крыму
Александра Сурган
журналист
Александра Сурган журналист

Крибле крабле бумс. Почему у меня не получается скучать по Крыму

Крибле крабле бумс. Почему у меня не получается скучать по Крыму
Олег Зубков и его "охрана" / Фото: olegzubkov.blogspot.com/

Воспоминания о прекрасном детстве перебиты идиотским настоящим

17.04.17 261
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Когда-то на крымском региональном канале выходила детская передача. Называлась она "Крибле крабле бумс". Одной из подрубрик было знакомство с обитателями Ялтинского зоопарка. В игровой форме детям рассказывали о повадках, особенностях, расписании дня животных. И вёл эту рубрику Олег Зубков. Улыбчивый, весёлый, обожающий своих четырёхлапых подопечных (по крайней мере, так казалось с экрана). У него был помощник — один из жителей зоопарка байбак Семён. Сеня "разговаривал" смешным голосом и постоянно спорил с директором. Много лет подряд Инна Галкина, ведущая самой программы, появлялась на экранах каждое воскресенье ровно в 10 утра. Её напарник — забавный мультяшный телевизор в огромных очках. Он "показывал" мультфильмы и детское кино в конце каждой программы, которая долгое время радовала юных зрителей. Одной из зрительниц была я, обожавшая спать до обеда. Но ради "Крибле крабле бумс" мужественно просыпалась каждый выходной и, полусонная, усаживалась перед телевизором.

Уже три года подряд канал вещает из Киева. Сотрудники покинули полуостров после его оккупации. В эфире больше нет детской программы, зато много новостей. Роль байбака Сени играло сразу несколько грызунов. Просто подбирали похожих животных, снимали на видео и "голос" озвучивал их в студии, выдавая за полюбившегося всем Семёна. А Олег… "Я скучаю по Украине", — жалуется он в одном из недавних интервью. Тот самый директор Ялтинского, уже закрытого, зоопарка "Сказка", где и проходили съёмки. Тот самый, который собирался защищать крымчан во время "референдума" на бэтээре и с боевыми львами. Тот, который разрабатывал проект памятника Путину на территории парка.

"Три года вашего идиотизма перекрыло много хорошего. Это касается всех: от псевдо-правящей верхушки до бабушек, которые сильно боялись "бандеровцев"

К чему я заговорила об этом? Недавно меня попросили написать несколько светлых воспоминаний из детства в Крыму. Пожалуй, первое задание, с которым я сейчас справиться не могу. Ужас всей ситуации в том, что я такая не одна. Потому что три года назад мы были лишены не просто территории или возможности ездить домой — у нас забрали тёплые истории прошлого. Поставили заборы на месте детских лагерей, раскидали целлофановые пакеты по знакомым пляжам, в небо запустили дюжину военных вертолётов, повесили российские флаги на дома, заставили быстро собрать чемоданы. Ты рано или поздно привыкаешь ко всему: к новому месту, к новым обстоятельствам, к постоянному чувству недостачи, всё рано или поздно становится нормально. Но как только тебя просят сказать "что-то хорошее о Крыме", впадаешь в ступор. И начинаешь выбивать из себя воспоминания из прекрасного детства, выцеживать их по капле. Фотографии пересматриваешь, вещи перебираешь, звонишь давним друзьям — а всё не то, перед глазами всё равно военные вертолёты, бетонные стены и мерзкий голос: "вещи к досмотру".

Совсем не хочется обвинять резко "заскучавших по Украине" или тех, кто в скором времени "заскучает". Совсем не хочется обращаться к тем, кто был замешан в оккупации Крыма, к тем, кто ставил галочки на якобы "референдуме" напротив первого пункта. Но обратиться, наверное, придётся. Три года вашего идиотизма перекрыло много хорошего. Это касается всех: от псевдо-правящей верхушки до бабушек, которые сильно боялись "бандеровцев". Все милые глупости, забавные моменты, знакомые маршруты и дюжину детских воспоминаний вы отобрали, не спросив разрешения. Теперь вы даёте грустные интервью и смотрите в камеру печальными глазами. Скучаете, бедняги. Ну ничего, может, кто-то когда-то и поверит в то, что вы умеете признавать ошибки. Но это буду точно не я…

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