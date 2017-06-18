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Главная » Мнения » Бегущий человек. Фантастические пророчества о 2017 годе стали реальностью
Григорий Руденко
Григорий Руденко

Бегущий человек. Фантастические пророчества о 2017 годе стали реальностью

Бегущий человек. Фантастические пророчества о 2017 годе стали реальностью
Кадр из фильма

У российского ТВ, несмотря на его запрет, есть украинская аудитория. Многомиллионная. И это не только жители оккупированных Крыма и Донбасса

18.06.17 81
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В 1987 году на экраны американских кинотеатров вышел боевик "Бегущий человек" (The Running Man). Одно участие Арнольда Шварценеггера обещало ему кассовый успех. Но произошло большее. Фильм стал культовым благодаря не столько сюжету этой одной из многих антиутопий тех лет, сколько из-за заложенных в нём мрачных предсказаний. Мир "Бегущего" полностью зависит от телевидения. И эта зависимость носит практически религиозный характер.

Новости направлены не на то, чтобы доносить информацию до потребителя, а на то, чтобы обслуживать тоталитарный режим, прикрывающийся демократией. Они полностью фабрикуются. Они, как говорят сейчас, фейковые. При этом телевидение слилось с карательной машиной государства, при которой уже совершенно непонятно, кто заправляет: политики, чиновники или ведущий самого популярного ток-шоу. Создатели фильма уже в начальных титрах заявили время происходящего — 2017 год. Мы в нём живём сейчас и можем констатировать: предсказание сбылось. Правда, не в США, а на другом конце планеты. В России.

Для начала — почему это касается нас? А как этот феномен может не касаться тех, кто оказался в шкуре героя Шварценеггера? Ведь для российских верующих в ящик мы едим снегирей, распинаем мальчиков, насилуем эпилептичек и так далее. А совсем недавно выяснилось, что ещё и отбираем с голодухи хлеб у одесских голубей. Кроме того, у российского ТВ, несмотря на его запрет, есть украинская аудитория. Многомиллионная. Это не только жители Крыма и Донбасса, которым захватчики первым делом заменили телеканалы в ящике на свои. Это и те, кто смотрит спутниковое телевидение, и жители приграничных территорий. А ещё — наши "заробитчане" и интернет-пользователи. И отдыхающие на заграничных курортах, где российское телевидение крутят в гостиницах.

В "Бегущем человеке" головы у людей взрывались, если они пересекали Периметр. В настоящем 2017 году эти головы рвутся у тех, кто остаётся в его пределах 

Конечно, странным и мистическим кажется эта цифра — 2017. Особенно если учесть, что именно этот год был избран и для других голливудских кинолент 80-х годов прошлого века. Именно в этом году разворачивается сюжет футуристических "Черри-2000", "Крепость" и более поздних "Не называй меня малышкой" и "Клик". Дело не в мистике и не в нумерологии. Дело в том, что это практически сбылось. И аудитория ток-шоу тоже жаждет крови и радостно возбуждается, когда кровь на экране льётся. В виде пародии на "Бегущего человека" в студиях российских каналов постоянно бьют лицо некоему лысому украинскому политологу. С поправкой на то, что в самой Украине этого украинского политолога никто не знает. Даже с такой запоминающейся лысиной. Персонажу Шварценеггера обещали приз — суд присяжных и отдых на Гавайях. Участие в российских ток-шоу, судя по обнародованной СМС-переписке телеменеджеров с украинскими журналистами, оплачивается рублями. Зато в новостях федеральных каналов кровь показывают настоящую. И это кровь наших солдат. При этом аудитория, проглатывая очередной фейк, начисто забывает о том, что он может противоречить фейку предыдущему. В мире "Бегущего" главная героиня объявляется жертвой Мясника, а спустя сутки — его сообщницей. И это публику нисколько не смущает. Народ не безмолвствует. Он рукоплещет. Особенно когда сообщают, что злодействовать она начала с детства, подделав результаты школьных тестов.

Главный злодей картины Киллиан в беседе с чиновником Министерства Любви (дань уважения создателей Оруэллу) объясняет суть происходящего: "Вам же нужны рейтинги! Вам нужно, чтобы люди сидели у телевизоров, а не стояли в пикетах!" И он — единственный творец этой политики, которого показывают в лицо. Остальные винтики системы остаются за кадром. Остальных творцов нет. Их сложно определить как настоящих авторов этого блокбастера. Сценарий написал Де Соуза по мотивам романа Бухмана, которого не существует, ибо это псевдоним Стивена Кинга, который позаимствовал идею в рассказе Шекли, который тоже был вторичен.

Как так произошло? Откуда возникла эта религия в народе, который обязан отличать правду от лжи, имея советский опыт неприятия лжи с экрана? Это вопрос риторический. В "Бегущем человеке" головы у людей взрывались, если они пересекали Периметр. В настоящем 2017 году эти головы рвутся у тех, кто остаётся в его пределах. Ответ — только в этих головах.

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