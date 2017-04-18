Рёбра поребрика. Зачем Авакову нужна майор Пидгрушная

Разница между Украиной и Россией в том, что последняя хотя бы не прикидывается постсоветской

В моём прыщаво-розовощёком детстве, когда деревья были зеленее, мороженое мороженнее, а футбол футбольнее, во время одной из телетрансляций я с удивлением узнал, что Олег Блохин, оказывается, капитан милиции.

Крошка-сын к отцу пришёл. И спросил: "Как это?" Отец, не лишённый чувства юмора (однажды он подарил маме модные тогда духи "Шанс", предварительно написав на упаковке шариковой ручкой слово "Последний"), сказал, недолго думая: "Ты что, не знаешь? Он же между матчами регулировщиком на Крещатике служит!"

После этого в тогда ещё нечастые приезды в Киев меня несло на главную улицу Украины исключительно для того, чтобы посмотреть, как Олег Блохин машет жезлом…

Потом я повзрослел. Но Украина, теперь уже такая независимая и избавляющаяся от всего советского, — нет. Спортсмены, как и во времена сытого Советского Союза, по-прежнему числятся (и получают деньги, квартиры) в составе наших министерств и ведомств.

Например, только на минувшей неделе глава МВД Арсен Аваков радостно сообщил, что нашей знаменитой биатлонистке Елене Пидгрушной присвоено звание "майор Национальной гвардии". И даже выложил в фейсбуке фото. Почти семейное.

Разница между теми "коммунистическими" временами и нынешними "демократическими" заключалась только в том, что тогда фото обязательно было официальным — "Смирно! Вольно! Служу Совесткому Союзу!". А сейчас — так, почти селфи.

Зачем он присвоил биатлонистке звание майора? Надеюсь, что хотя бы очередное. Признаюсь, в отличие от биатлонной, я не следил за милицейской карьерой Елены. Надеюсь, что она, как когда-то Блохин, в перерывах между этапами Кубка мира в Оберхофе или Эстерсунде, пребывая в звании капитана, успевала-таки заскочить на Крещатик и порегулировать движение. Или ещё сделала что-то полезное для правоохранительных органов Украины. Действительно полезное. И действительно для органов. Но надежда на то у меня слабая.

Хотя бы потому, что теперь я регулярно хожу по Крещатику и ни разу не видел там Пидгрушную, регулирующую движение. Вот не видел, и всё. Даже летом, когда мировой биатлонный сезон закончен.

А потому сомнения меня гложут.

"О том, что Пидгрушная "нацгвардейка", я узнал только от Авакова. И что? Мне от этого ни холодно, ни жарко. Мне неудобно. Перед нормальными ментами — операми, которым, чтобы дослужиться до майора, нужно столько отпахать, что ни в сказке сказать, ни в фейсбуке написать"

Если Аваков и прочие нынешние (и бывшие) главы силовых министерств и ведомств действительно считают, что своими победами в турнирах "их" спортсмены приумножают славу не просто Украины, а конкретно "их"конторы, то разочарую их. О том, что Пидгрушная "нацгвардейка", я, не самый тёмный человек в мире спорта, узнал только от Авакова. И что? Мне от этого ни холодно, ни жарко. Мне неудобно. Перед нормальными ментами — операми, которым, чтобы дослужиться до майора, нужно столько отпахать, что ни в сказке сказать, ни в фейсбуке написать.

Открою тайну, дорогие постсоветские украинско-независимые пиарщики Авакова и прочих ответственных товарищей. Я уже вышел из розовощёкого детства и гордость за наше МВД и прочие силовые структуры испытываю (редко) совершенно по другим поводам. Я испытываю гордость от наличия в независимой Украине биатлонистки Елены Пидгрушной. Но наличие в ней майора Елены Пидгрушной меня разочаровывает.

P. S. Кстати, на месте спецов из Минстеця, я бы указал товарищу Авакову на недопустимость освещения подобного события в СМИ. Враг за поребриком не дремлет. И он вполне мог бы с помощью "рашатудеев" и прочих "лайфруховцев" раскачать тему Пидгрушной в контексте "белых колготок" (так на войне называют женщин — снайперов).

Но, видимо, и у врага за поребриком пиарщики те ещё. Фантазии (хотя мы им сами темы чаще подбрасываем) хвататет только на распятых мальчиков с визиткой Яроша в кармане и недоеденным снегирём во рту.

Впрочем, с другой стороны, у врага за поребриком таких "майоров пидгрушных" пруд пруди. И тема ЦСКА, "Динамо" и прочих силовых "трудовых резервов" у них всячески холится и лелеется.

Но разница между тем и нашим рёбрами поребрика в том, что Россия хотя бы не прикидывается постсоветской…