Туда и обратно. Почему в нас до сих пор жива надежда

Второй закон термодинамики в конечном итоге определяет все наши действия в течение жизни. Мы работаем, накапливаем богатства, бегаем по утрам и ходим на оздоровительные процедуры. А ещё — стремимся повторить себя в детях

Как известно, законы природы неумолимы. И самый главный из них — второй закон термодинамики. В переводе с научного на обыденный он означает примерно следующее: в природе всё приходит в упадок. Рано или поздно, быстро или медленно, но необратимо. Человеческий организм или горная скала, автомобиль или монументальное здание — всё так или иначе распадётся на составляющие и обратится в прах. Этот процесс можно пытаться притормаживать — ремонтировать машину, укреплять дом, глотать таблетки. Но обратить его вспять нельзя: мы можем стареть очень медленно, но реально моложе никто из нас не станет, даже если все биотехнологии мира придут нам на помощь.

Второй закон термодинамики в конечном итоге определяет все наши действия в течение жизни. Ещё в дошкольном возрасте — случайно или под влиянием взрослых — мы впервые соприкасаемся с неумолимостью этого закона. Когда узнаём, что люди, и мы в их числе, смертны. И всю последующую жизнь боремся с распадом, которому подвержены все. Мы работаем, накапливаем богатства, бегаем по утрам и ходим на оздоровительные процедуры. А ещё — стремимся повторить себя в детях. Для многих из нас, и для меня в том числе, это попытка побороть неизбежный распад, одержать над ним победу и тем самым обрести бессмертие.

И всё-таки… Всё-таки иногда мечтается. О том, что второй закон термодинамики можно нарушить — точно так же, как мы нарушаем законы земные. Что движение обратно возможно. От старости — к детству. От ненависти — к любви. От разрухи — к благополучию. От частей — к целому. Мечта кажется несбыточной. Да что там кажется — мы просто в этом уверены.

Но как минимум раз в году просыпается надежда на то, что мечта эта может воплотиться в жизнь. Потому что когда-то очень давно был Тот, кто победил смерть. Кто преодолел второй закон термодинамики, жёсткий и неумолимый. Тот единственный, кому удалось умереть и воскреснуть.

Было это две тысячи с лишним лет назад, но надежда в нас жива до сих пор. И она сильнее, чем все обряды, молитвенные книги и священные иерархии. Потому и ходим в храмы. Потому разговляемся от души — даже если не постились. Потому и поздравляем с Пасхой верующих и неверующих — понимаем ли мы значение праздника или только ощущаем его.

Ведь человек — существо совершенно особенное. Он может отказаться в своей жизни от многого. Но от надежды — никогда.