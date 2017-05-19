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Главная » Мнения » Урок Зозули. Чему и кого может научить поступок Романа
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

Урок Зозули. Чему и кого может научить поступок Романа

Урок Зозули. Чему и кого может научить поступок Романа
Фото: УНИАН

Сложно представить хотя бы одного нашего политика или чиновника, который совершил бы на своей должности поступок по примеру Зозули

19.05.17 744
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Украинский футбольный форвард Роман Зозуля отказался от места в сборной. Пояснил он это решение достаточно чётко и ясно. Играть в матчах ему запрещено — после того, как он вынужден был вернуться в "Реал Бетис" из "Райо Вальекано", откуда его в буквальном смысле слова выжали левацкие ультрас. За поддержку украинской армии, между прочим. Так вот, поскольку игровой практики в этом сезоне у него нет, Зозуля не считает себя достаточно подготовленным для игры в сборной и не хочет занимать место, на которое могут претендовать молодые ребята с игровым временем в активе.

Я не берусь судить, как отразится поступок Романа на игре сборной, — этим пусть занимаются специалисты. Для меня важна его модель поведения: чувствуешь, что не справишься, — откажись от предложения. Даже если оно заманчиво. Даже если оно сулит деньги, славу, почёт и уважение. Даже если тебе доверяют и никто в тебе не сомневается — никто, кроме тебя самого.

Такая модель в нашей стране редкость. Сложно представить хотя бы одного нашего политика или чиновника, который совершил бы на своей должности поступок по примеру Зозули. Гораздо легче вообразить обратную ситуацию — если бы вдруг сборная по футболу формировалась из представителей нашего истеблишмента.

"Чувствуешь, что не справишься, — откажись от предложения. Даже если оно сулит деньги, славу, почёт и уважение. Даже если тебе доверяют и никто в тебе не сомневается — никто, кроме тебя самого"

Начнётся с того, что с поля исчезнет мяч, который впоследствии обнаружится где-то на Кипре или Каймановых островах. Но это так, в качестве разминки. Потом станут менять схему игры, и каждый раз это будет бесполезно, поскольку в защите играть никто не захочет, а забивать голы никто не сможет. Скамейки запасных не будет вовсе — её просто закроют на большой страшный замок. Капитан команды будет постоянно на всех орать, но его никто не станет слушать, ведь каждый играет свою игру. Единственное, что он сможет, — постоянно повышать входную плату на стадион. О пасах вовсе забудут — правда, финтов будет предостаточно. А вратарь будет постоянно доставать мячи из сетки — с таким видом, будто он и только он приносит команде пользу.

А главное — все будут складно и со вкусом пояснять, почему в очередной раз не получилось выиграть. И почему вялая и непрофессиональная игра на поле — результат вмешательства неких тёмных сил из других команд, а также плохого качества болельщиков и зрителей. Неудивительно, что количество болельщиков начнёт стремительно уменьшаться. Они будут голосовать преимущественно ногами. И ходить на матчи других команд.

Вряд ли такой футбол нам понравился бы. Почему же это приемлемо в политике? Почему до сих пор ни один из несправившихся, проштрафившихся и даже откровенно проворовавшихся не отказался от должности добровольно? Почему всех время от времени приходится выковыривать, и не всегда парламентскими методами? Вопросы эти риторические, и ответа на них пока нет. Хорошо хоть есть Зозуля и его поступок. Может быть, он кого-то чему-то научит. Если не сейчас, то когда-нибудь. В будущем.

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