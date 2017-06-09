Уйти молодым. Как незаметно умереть в центре столицы

Когда-то давно, классе в седьмом, я сильно повздорила с соседом по парте, и он, обычно спокойный и уравновешенный мальчик, взял и со злости зачем-то ткнул острым карандашом мне в руку. Прошло много лет, а стержень карандаша так и остался маленькой чёрной точкой у меня на ладошке. Таких точек у меня ещё несколько. Только уже в памяти. Они — следствие событий, от которых когда-то стало не по себе.

Можно ли, например, забыть наполненные слезами глаза близкого друга, который признался, что ему диагностировали рак? Не забыть — чёрная точка. Или как вычеркнуть из памяти слова "деда больше нет", понимая, что опоздала к нему минут на 10? Никак — точка. На этих выходных моих чёрных точек прибавилось. В отличие от других, последняя никак не связана с моей семьёй, друзьями, работой или учёбой. Но именно она стала чернее всех остальных чёрных точек.

"Стране не нужны "самые масштабные антикоррупционные операции" с обысками и вертолётами, если у обычных граждан нет ощущения безопасности"

Представьте обычный субботний вечер: лёгкая летняя прохлада, набережная Днепра, закат у водички — классика. Но ваш размеренный променад прервётся в момент, когда поднимете голову и увидите повисшего на верхушке моста парня. Минуты на две вы замрёте и будете неподвижно наблюдать, как один совсем ещё юный человек борется за свою жизнь: держится из последних сил за перекладины моста, пытается залезть обратно, ещё пытается, и ещё, и ещё. А потом всё. В считаные секунды его силы иссякнут, и только начавшаяся, полная родительских надежд вперемешку с подростковыми амбициями жизнь 16-летнего парня закончится. А ведь примерно за полчаса до этого он, решив, видимо, померяться крутостью с друзьями, не подозревал, что прошлая ночь и это утро станут для него последними.

В тот момент, когда я глядела на происходящее, в голове проносились вопросы: как такое вообще возможно в центре столицы? Где полиция? Сразу вспоминается, как во время запуска патрульной полиции в июле 2015 года громко обещали, что экипажи будут приезжать на вызов в течение 5 минут. В тот вечер полиции не было 20 минут. Чисто гипотетически за это время залезть и упасть с моста успели бы ещё человек двадцать.

Конечно, винить государство в глупости одного человека бессмысленно. В конце концов полиция не может уберечь жизнь всех экстремалов, жаждущих новой дозы адреналина. Но что можно (и очень нужно) обеспечить, так это оперативную реакцию на звонки с просьбами о помощи. Стране не нужны "самые масштабные антикоррупционные операции" с обысками и вертолётами, если у обычных граждан нет ощущения безопасности. А её действительно нет. Потому что наравне с полицией на выезд к умирающему парню больше двадцати минут добирались медики. Скорую помощь он не дождался.

Человек может оступиться, наделать глупостей, но в критической ситуации каждый из нас должен быть уверен, что шанс на спасение всё-таки есть. И этот шанс в руках не у застывшей в беспомощном ужасе толпы, снимающей гибель парня на смартфоны, но в руках профессионалов.