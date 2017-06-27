Экспортозамещение. Что кроме коррупции может экспортировать Украина

Украина, как известно, страна с ориентированной на экспорт экономикой. В этом наша сила. И в этом же наша слабость. Потому что экспортировать высокие технологии у нас пока не получается, а металл, лес и зерно — продукты неустойчивые, как и всякое сырьё. То цены упадут, то пошлины введут, то ещё какая-то неприятность случится.

Нам нужна стратегия экспортозамещения. Нужен эксклюзивный продукт, который будет пользоваться спросом и который уж точно никто повторить не сможет, даже в страшном сне. И самое главное — у нас такие продукты есть. И даже экспортировать их получается. Просто мы не можем наладить систему. Не знаем своего счастья.

В прошлом году мы стараниями экс-советника Януковича по имени Пол Манафорт фактически экспортировали технологию победы на выборах. И не куда-нибудь, а в Соединённые Штаты. Те, кто внимательно следил за кампанией Дональда Трампа, не могли не заметить некоторого её сходства со стратегией и тактикой Виктора Фёдоровича. Тот же рубаха-парень, свой в доску. То же косноязычие. То же намерение "услышать каждого". То же умение не краснеть, даже когда тебя поймали на горячем. Разве что Ахматову с Ахметовой американский президент не путал. Но ему ещё есть куда расти.

Мы вполне могли бы экспортировать и творцов альтернативной реальности. Вот Юлия Тимошенко недавно заявила: "Україна перемогла Росію у Стокгольмському арбітражному суді саме завдяки газовому контракту 2009 року". Это не ложь. Это правда, но, как любит говорить теперь уже и Дональд Трамп, правда "альтернативная": ведь если бы не было контракта, не было бы предмета спора и не было бы "перемоги".

Мы ещё многое могли бы. Например, предлагать истеблишменту любой страны мира нашу уникальную методику извращения любой реформы и инициативы путём внесения изменений и дополнений. Они там не знают, как "зашивать" коррупционных "жучков" в любой законопроект. Как дети, ей-богу! Пара дней тренинга под куполом — и вопрос решён.

А ещё мы можем экспортировать нашу коррупцию. В виде экстракта. Буквально по бутылочкам разливать. Потому что она у нас чистая, 100-процентная. На латыни это слово означает "испорченность". Означает, что что-то пошло не так. У нас коррупция не такая. Мы её легко подхватываем — практически с детского садика. И несём по жизни, используя на каждом шагу, аж до пенсии и погребального обряда. Мы живём не с ней, мы живём ею. Это наш образ жизни. Modus vivendi, так сказать. "Испорченность" для нас — это как раз неучастие в коррупции. Не берёшь и не даёшь — значит, что-то с тобой не так. Лечиться надо. Гомеопатическими дозами. По 200 гривен за справку и 400 — за выписку. Постепенно привыкая.

Мы готовы все эти технологии экспортировать. И желательно вместе с носителями. И чтобы товар возврату и обмену не подлежал. И куда-нибудь подальше, чтобы ни самолёты не летали, ни поезда не ездили. В страну, которую не жалко. Нашу — жалко. Очень.