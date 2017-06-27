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Главная » Мнения » Экспортозамещение. Что кроме коррупции может экспортировать Украина
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

Экспортозамещение. Что кроме коррупции может экспортировать Украина

Экспортозамещение. Что кроме коррупции может экспортировать Украина
Фото: УНИАН

Украина вполне могла бы экспортировать творцов альтернативной реальности, методику извращения любой реформы и нашу коррупцию. Желательно вместе с носителями и куда-нибудь подальше

27.06.17 121
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Украина, как известно, страна с ориентированной на экспорт экономикой. В этом наша сила. И в этом же наша слабость. Потому что экспортировать высокие технологии у нас пока не получается, а металл, лес и зерно — продукты неустойчивые, как и всякое сырьё. То цены упадут, то пошлины введут, то ещё какая-то неприятность случится.

Нам нужна стратегия экспортозамещения. Нужен эксклюзивный продукт, который будет пользоваться спросом и который уж точно никто повторить не сможет, даже в страшном сне. И самое главное — у нас такие продукты есть. И даже экспортировать их получается. Просто мы не можем наладить систему. Не знаем своего счастья.

В прошлом году мы стараниями экс-советника Януковича по имени Пол Манафорт фактически экспортировали технологию победы на выборах. И не куда-нибудь, а в Соединённые Штаты. Те, кто внимательно следил за кампанией Дональда Трампа, не могли не заметить некоторого её сходства со стратегией и тактикой Виктора Фёдоровича. Тот же рубаха-парень, свой в доску. То же косноязычие. То же намерение "услышать каждого". То же умение не краснеть, даже когда тебя поймали на горячем. Разве что Ахматову с Ахметовой американский президент не путал. Но ему ещё есть куда расти.

Мы вполне могли бы экспортировать и творцов альтернативной реальности. Вот Юлия Тимошенко недавно заявила: "Україна перемогла Росію у Стокгольмському арбітражному суді саме завдяки газовому контракту 2009 року". Это не ложь. Это правда, но, как любит говорить теперь уже и Дональд Трамп, правда "альтернативная": ведь если бы не было контракта, не было бы предмета спора и не было бы "перемоги".

Мы ещё многое могли бы. Например, предлагать истеблишменту любой страны мира нашу уникальную методику извращения любой реформы и инициативы путём внесения изменений и дополнений. Они там не знают, как "зашивать" коррупционных "жучков" в любой законопроект. Как дети, ей-богу! Пара дней тренинга под куполом — и вопрос решён.

А ещё мы можем экспортировать нашу коррупцию. В виде экстракта. Буквально по бутылочкам разливать. Потому что она у нас чистая, 100-процентная. На латыни это слово означает "испорченность". Означает, что что-то пошло не так. У нас коррупция не такая. Мы её легко подхватываем — практически с детского садика. И несём по жизни, используя на каждом шагу, аж до пенсии и погребального обряда. Мы живём не с ней, мы живём ею. Это наш образ жизни. Modus vivendi, так сказать. "Испорченность" для нас — это как раз неучастие в коррупции. Не берёшь и не даёшь — значит, что-то с тобой не так. Лечиться надо. Гомеопатическими дозами. По 200 гривен за справку и 400 — за выписку. Постепенно привыкая.

Мы готовы все эти технологии экспортировать. И желательно вместе с носителями. И чтобы товар возврату и обмену не подлежал. И куда-нибудь подальше, чтобы ни самолёты не летали, ни поезда не ездили. В страну, которую не жалко. Нашу — жалко. Очень.

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