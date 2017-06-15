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Главная » Мнения » Аннушка и масло. Почему Россия уже прошла точку невозврата
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

Аннушка и масло. Почему Россия уже прошла точку невозврата

Аннушка и масло. Почему Россия уже прошла точку невозврата
Фото: Getty Images

Россияне вряд ли скоро спрыгнут с иглы "русского мира", откажутся от одурманивающего чувства величия, перестанут гордиться тем, что их страна может себе позволить наплевать и на государственный суверенитет, и на человеческие жизни — свои или чужие

15.06.17 970
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Глядя на то, как полиция в Москве "пакует" и травит слезоточивым газом парней и девушек, поймал себя на мысли, что отношение моё к происходящему там изменилось.

Да, осталось чисто человеческое сочувствие. Детей бить нельзя. Нельзя, и всё тут. Из-за этого в Украине революции начинались. Для нас это привычно. Для нас это само собой разумеется.

Но кое-что ушло. Даже по сравнению со временем выступлений на Болотной. Ушло чувство сопричастности и солидарности. Ушла надежда на перемены в России, которые теоретически могли бы отразиться на ситуации у нас.

Почему так? Я не исключаю, что перемены в России возможны. Не исключаю и обратного. Но независимо от будущего РФ нам легче в принципе не станет. Даже если Путин — добровольно или по принуждению — уйдёт с политической сцены. Даже если у руля окажутся те дети, которых сегодня пакуют в автозаки. Их отношение к Украине вряд ли будет принципиально иным по сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня. И дело не только в том, что большинство из них не пройдёт тест на "крымнаш".

Я не верю в перемены по отношению к Украине хотя бы потому, что сейчас манифестанты выступают под лозунгами борьбы с коррупцией и "Димоном". А не против военной агрессии в Украине, которую грязно, цинично и нагло развязала и продолжает поддерживать их страна.

"Россия в обозримом периоде будет представлять для нас угрозу — что бы ни изменилось у нас и что бы ни изменилось у них. Вопрос лишь в серьёзности и масштабе этой угрозы"

У меня ощущение, что Россия уже прошла точку невозврата. Что — по меткому и крылатому выражению Булгакова — "Аннушка уже разлила масло". Что россияне вряд ли скоро спрыгнут с иглы "русского мира", откажутся от одурманивающего чувства величия, перестанут гордиться тем, что их страна может себе позволить наплевать и на государственный суверенитет, и на человеческие жизни — свои или чужие.

Очень хотел бы ошибаться, но вряд ли. Когда-то говорили, что российский либерал заканчивается там, где начинается "украинский вопрос". Нынешние российские "либералы" не устают это подтверждать: от Ходорковского до Хакамады, от Навального до Парфёнова. Откуда у нас основания думать, что новое поколение будет лучше? Россия в обозримом периоде будет представлять для нас угрозу — что бы ни изменилось у нас и что бы ни изменилось у них. Вопрос лишь в серьёзности и масштабе этой угрозы.

Впрочем, не всё так безнадёжно. Протесты в Москве — явление положительное. Хотя бы потому, что государство не пожалело сил, средств, ресурсов, мешков с песком и противотанковых ежей, чтобы оградить себя от людей. Это значит — Кремль нервничает, Кремль вынужден отвлекать ресурсы, а "победобесие" с Крымом и Донбассом не смогло накрыть собой внутрироссийскую повестку. Это хорошо. Ибо, скажем мягко, динамичная Россия для нас всё же лучше, чем монолитная громадина, которая в едином порыве продавливает свои духовные скрепы во все стороны света. Поэтому успеха российским парням и девчонкам пожелать всё же хочется.

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