Клубника и сливки. Что общего у наших олигархов и райских птиц

Несколько дней назад в одном из супермаркетов я наблюдал картину, которая структурировала в моей голове целый ряд моих давешних размышлений. Дама выбирала клубнику.

Перед ней были пластиковые лотки с ягодами, в каждом из которых было примерно одинаковое их количество. С качеством, на мой взгляд, тоже проблем не имелось, но, естественно, какие-то из ягод при ближайшем рассмотрении оказывались не такими большими или не такими презентабельными, как остальные.

Действия дамы были следующими. Она аккуратно высыпала из одного из лотков две трети ягод, проанализировала оставшиеся, избавилась от ещё нескольких и далее начала складывать в "свой" лоток наиболее понравившиеся ягоды из всех остальных. В результате она сформировала порцию идеальной с её точки зрения клубники, а во всех остальных лотках начал наблюдаться определённый некомплект, так как первоначальное наполнение "её" лотка было высыпано мимо остальных. Дама ушла заполнять свою потребительскую корзину в других отделах, а каждый последующий покупатель теперь вместо того, чтобы просто взять лоток с клубникой, потратив на это несколько секунд, был поставлен перед необходимостью добирать ягоды из других лотков и тратить на это больше времени (и, возможно, нервов).

Лично я от намерения взять тогда немного клубники отказался вообще.

Экономистами давно описаны стратегии поведения, в которых, если каждый член группы добровольно себя некоторым образом ограничивает, в результате группа в целом выигрывает больше, чем сумма издержек каждого из её членов. Хрестоматийный пример — сцена в баре из фильма "Игры разума", где будущий нобелевский лауреат Джон Нэш убеждает своих приятелей не конкурировать за внимание наиболее привлекательной посетительницы заведения, чтобы в результате каждый из них смог провести вечер в компании той или иной девушки. Стратегия срабатывает лишь в том случае, когда никто не нарушает уговор.

Если копнуть немного глубже, то вообще всё развитие человеческой цивилизации построено на добровольных ограничениях. Сборник одних из самых первых таких табу, приправленный рассказами о междоусобных конфликтах и генеалогических отношениях, дошёл до нас под названием Ветхий Завет.

Однако сдерживать себя всегда сложно, и история применения на практике десяти заповедей за последние две тысячи лет тому пример. В некоторых группах это невозможно в принципе.

"Не унывайте и создавайте вокруг себя зоны доверия и соблюдения правил. Рано или поздно это сработает, а даже если не сработает, на душе будет легко и приятно"

Стивен Ландсбург в книге "Экономист на диване" рассказывает о самцах райских птиц, которые вынуждены носить невероятно длинные хвосты для того, чтобы конкурировать за внимание самок. Он предлагает пофантазировать и представить, что самцам райских птиц предложено произвести "расхвостовление" — обрезать свои хвосты ровно наполовину. При этом позиции всех самцов в местном конкурсе красоты остаются неизменными, улучшается аэродинамика и проходимость в джунглях, а в убытке в итоге остаются только их друзья — лисицы. План хороший, но нереализуемый. Даже если бы райские птицы были достаточно разумны, чтобы такое организовать, у них всё равно бы ничего не вышло. Нашёлся бы самец, который смошенничал бы и оставил себе немного больше хвоста, чем ему полагалось, и это запустило бы цепную реакцию, как и в ситуации с клубникой.

В отличие от райских птиц, человечество оказалось способно не только накладывать на себя добровольные ограничения, но и создавать институты принуждения к их соблюдению. Церковь, полиция, налоги, демократия — всё это необходимо и полезно для склонения девиантного меньшинства к принятию ограничений, нужных большинству.

Украина 2017 года может похвастаться обладанием самыми современными такими институтами, успешно скопированными у развитых западных демократий. Однако лишь немногие из них работают так, как это задумано. И вот отчего.

В первобытном обществе отдельно взятый неандерталец осознавал, что институт вождя, который забирает у него пятую часть еды, необходим для того, чтобы другой неандерталец в приступе депрессии не проломил ему голову дубиной и для поддержания порядка в целом. Украинское общество, скопировав (или унаследовав) ограничивающие институты извне, вместо того чтобы прийти к ним эволюционным путём, в большинстве своём не осознаёт, зачем они нужны, и в итоге ограничений не соблюдает.

Примерами этого переполнена наша повседневность. Какой смысл не ехать в полосе для общественного транспорта, если она всё равно заполнена другими машинами, и общественный транспорт в итоге быстрее не едет? Зачем убирать экскременты за собакой в пакетик, если газон всё равно плотно "заминирован"? Зачем платить за таможенную очистку автомобиля, если можно ездить с литовскими номерами? На это можно ответить, что вышеперечисленное — результат плохой работы полиции. Возможно. Но не только. Украинцы практически неспособны к самоограничивающим договорённостям даже в малых группах.

"Казалось бы, пресловутые "триста семей, правящие Украиной", больше других заинтересованы в сохранении целостности и жизнеспособности страны. Однако признаков подобного понимания не наблюдается"

Недавно я проезжал по улице в элитном (по моим меркам) посёлке под Харьковом. Справа и слева за высокими монолитными заборами стояли красивые особняки, а под колёсами была "убитая в хлам" дорога. Каждый из собственников этих домов мог бы самостоятельно оплатить асфальтирование необходимых ста метров дороги, но вместе они сделать это не в состоянии, потому что кто-то всегда будет стараться схитрить и не дать свою долю нужных средств, а остальные не захотят чувствовать себя дураками и платить за соседа. Думаю, все мы сталкивались с подобными ситуациями. Невозможность создать ОСМД. Общий счёт в кафе, на который вроде бы все сбросились по установленной сумме, а денег всё равно не хватает. Продолжать можно долго. Наше общество изнемогает от огромных трансакционных издержек, вызванных недостатком доверия во всех сферах, и об этом уже написано множество текстов.

Но наиболее драматический эффект на развитие страны оказывает неспособность к позитивным самоограничениям украинской элиты. Казалось бы, пресловутые "триста семей, правящие Украиной", больше других заинтересованы — теперь уже, после первичного распределения активов — в работающем институте защиты собственности, независимых судах, автоматическом возмещении НДС и других прелестях цивилизации. Казалось бы, как никто другой, они заинтересованы в сохранении целостности и жизнеспособности Украины как государства, а значит, в эффективных вооружённых силах и действенной фискальной политике. Однако признаков подобного понимания, к сожалению, не наблюдается. (Справедливости ради заметим, что один украинский олигарх — не будем упоминать его имя — пытался собирать своих "коллег" за одним столом, чтобы поговорить о чём-то подобном, но, кажется, его попытки успехом не увенчались.) Наше первое сословие в принципе не в состоянии договориться о совместных действиях, хотя каждый его член по отдельности понимает, что гонка за индивидуальным обогащением в финале может привести к потере базового жизненного пространства.

Райские птицы из отечественного списка Forbes никак не могут решиться на "расхвостовление" самих себя, хотя и понимают, что, не делая этого, становятся всё более уязвимыми для лисиц, которые щёлкают челюстями из панамских офшоров, лондонских судов и кремлёвских башен. К несчастью, вместе с райскими птицами не поздоровится и обычным воробьям.

У этого текста может быть только один вывод: не унывайте и создавайте вокруг себя зоны доверия и соблюдения правил. Рано или поздно это сработает, а даже если не сработает, на душе будет легко и приятно!