Замкнутое круговое недвижение. С дураками справимся. Вложиться б в дороги

В Черновицкой области есть небольшой городок — Селятин. Его старинные крутые улочки, словно стремительные горные потоки, сбегают вниз, в долину речки Сучавы, одного из притоков Черемоша. По Сучаве проходит украинско-румынская граница, и домики горожан нередко стоят вплотную к колючей проволоке. Румынию хорошо видно практически из любой точки города: так же, как и в Украине, колосятся на тамошних горных склонах травы, так же заботливо сложено в скирды сено.

Да только попасть в Румынию непросто: от Селятина до ближайшего пункта пропуска больше ста километров. А до ближайшей цивилизации — райцентра Выжницы — около 70 км. Но дорога настолько плоха, что передвигаться по ней, если бережёшь машину, приходится никак не меньше двух-трёх часов. Под Мариуполем мне как-то довелось ехать по дороге, изъязвлённой воронками от миномётных обстрелов. Так вот, та дорога была в гораздо лучшем состоянии, чем трасса Выжница — Селятин, по которой никто не стрелял, по крайней мере в течение последних семидесяти лет.

При Австро-Венгрии из Селятина ходил в Вену пассажирский поезд с прицепным вагоном, который отправлялся в Париж. В то время Селятин был лесной столицей империи: отсюда карпатский лес переправляли во все уголки Европы. При СССР железную дорогу разобрали, и город, находящийся практически в центре Европы, зачах. Здесь нет работы, и всё трудоспособное население на заграничных заработках.

В самом Селятине заработать можно разве что только контрабандой и браконьерством, вырубая заповедные леса. Правда, один из местных жителей признался мне, что сейчас даже у браконьеров мало работы: большинство строевого леса вывезли, остался только молодняк.

В двухтысячных годах от Выжницы до посёлка Путилы, находящегося на полдороги к Селятину, протянули новенькую трассу. Её построили не там, где проходила старая австрийская дорога, а ниже. Новая дорога была прекрасной, но проектанты не учли местной специфики: в 2008 году Черемош, разлившись, едва ли не полностью смыл недавно положенный асфальт. Заново дорогу не строят. Всё осложняется тем, что она проходит через территорию двух областей — Ивано-Франковской и Черновицкой, значит, должна строиться совместно, а это само по себе непросто. Кому нужны лишние сложности?..

"Дорога под Мариуполем, испещрённая воронками от миномётных обстрелов была в гораздо лучшем состоянии, чем трасса Выжница — Селятин, по которой никто не стрелял в течение последних семидесяти лет"

Зато если бы дорогу восстановили, можно было бы открыть пункт пропуска на границе с Румынией. Тогда путь в Западную Украину для европейских товаров был бы гораздо короче, и через Селятин могли бы пойти караваны фур. Причём румыны давно сделали свою часть дороги, а вот украинцы строить её не спешат. Последние десять лет об этом говорят чуть ли не в каждой хате от Селятина до Выжницы.

Пока воз и ныне там, Путилский район остаётся глухим уголком Украины, концом географии. Здесь почти нет ни туристов, ни отелей, ни бизнеса. Кому нужны эти глухие горы без дорог? Разве что любителям путешествий по бездорожью, регулярно появляющихся тут на огромных пикапах, в которые загружены квадроциклы. Но если бы дороги построили, туристов было бы в разы больше. Вместе с туристами пришёл бы и бизнес, оживились бы транспортные перевозки. А пока владельцы пассажирских маршрутов сокращают количество рейсов до минимума, чтобы не убивать свои автобусы. По трассе Селятин — Выжница без проблем пробираются только многотонные лесовозы, уничтожая остатки дороги.

Во времена Австро-Венгрии основные государственные инвестиции в Галичине и Буковине были потрачены именно на строительство дорог. Многие из них до сих пор называют «цісарськими». Строили дороги так, чтобы самому императору или членам его семьи было не стыдно по ним ехать. Например, нынешняя трасса областного значения Черновцы — Косов построена в 1847 году специально для матери императора Австро-Венгерской империи Франца Иосифа — Марии, пожелавшей посетить этот край. А для самого императора построили дорогу Вена — Черновцы, которая частично сохранилась до наших дней.

Дорожная проблема существует не только в Карпатах. Чуть ли не в каждой области Украины есть населённые пункты, в которые непросто добраться. Когда-то знаменитые на всю Европу города и посёлки хиреют, теряя возможности развития только из-за отсутствия дорог. А раз нет их, нет и бизнеса и, как следствие, денег. Замкнутое круговое недвижение…