По образу и подобию. Когда в Украину придет "новое поколение политиков"

Каждый раз, когда я слышу о необходимости смены элит и прихода "нового поколения политиков", мне вспоминаются фильмы об Остине Пауэрсе. Был там такой персонаж — Мини-мы, клон "великого и ужасного" Доктора Зло. Мини-мы был точной копией Доктора, только в восемь раз меньше. Копировал все его повадки, ужимки и прыжки.

Хотел бы ошибаться, но, по-моему, нечто похожее происходит и в украинской политике. Поколение "комсомольцев" постепенно уходит со сцены — возраст уже не тот, а политика — дело нервное. Но то, что приходит ему на смену, не приносит нового качества управления. Не спасает ни возраст, ни предыдущая карьера в бизнесе, ни модный диплом заморского университета.

Выход один: строить принципиально другую систему. В которой вхождение в политику будет не средством зарабатывания денег для своего бизнеса

На многих мы смотрим с надеждой: и молодой, и образованный вроде, и говорит неплохо… Но проходит время — и мы начинаем искать, как на детской картинке, десять отличий с "динозаврами" предыдущей эпохи. Слишком много вдруг оказывается у них общего. То в центре столицы обнаруживается квартирка, нажитая "непосильным трудом" в один прекрасный момент. То вскрывается участие юного дарования в совсем уж неприглядной схеме отмывания бюджетных денег. То обед с олигархами. А бывает — и это самое страшное — что у честного человека отсутствуют компетентность и элементарная способность к анализу и рациональному мышлению. Ну а если он и честен, и компетентен (случается и такое), то система его быстро перемалывает и выплёвывает за ненужностью. И больше никто ничего о нём не слышит. Впрочем, это как раз исключение, подчёркивающее правило.

А правило на самом деле очень простое. Система, созданная Доктором Зло, способна порождать только персонажей вроде Мини-мы. Каких бы искренних, честных, умных, образованных и компетентных людей мы в эту систему ни приводили, рано или поздно они начнут копировать повадки, ужимки и прыжки пресловутого Доктора. Или уйдут из политики.

Выход один: строить принципиально другую систему. В которой вхождение в политику будет не средством зарабатывания денег для своего бизнеса, а почётным долгом гражданина. В которой влияние политиков на нашу жизнь будет минимальным, до незаметного. В которой они не смогут по мановению волшебной палочки гонять направо и налево миллиардные ресурсы, созданные нами и отнятые у нас ради "общего блага".

А пока мы имеем то, что имеем. А в перерывах — ждём прихода какого-то чудесного, полумифического "нового поколения". Которое на самом деле создано по чертежам и схемам Доктора Зло. По его образу и подобию.