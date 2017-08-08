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Главная » Мнения » Кремль: ничего не забыли, ничему не научились
Григорий Руденко
Григорий Руденко

Кремль: ничего не забыли, ничему не научились

Кремль: ничего не забыли, ничему не научились

Если проводить исторические аналогии, нас можно смело назвать укрофиннами

08.08.17 108
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Заявление лидера так называемой ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии напомнило извлечение из старого бабушкиного сундука пропахшего нафталином мундира даже не дедушки, а прапрадеда. Это побитый молью, весь в дырках от сигарного пепла, с пятнами бургундского вина гусарский ментик, купленный по случаю у проезжего торговца рухлядью бывшим крепостным. Потому что самим словом "Малороссия" московские идеологи, подсказавшие недалёкому умом донецкому парню, оказавшемуся пеной на гребне волны, отбрасывают всех в старые имперские времена, когда сама Украина именовалась не иначе как Юго-Западный край. И происходит это не впервые.

В декабре 1939 года, в то время, когда советские войска перешли финскую границу, ТАСС опубликовало заявление МИДа, которое гласило: "В разных частях Финляндии народ восстал и провозгласил создание Демократической Республики. Часть солдат финской армии уже перешла на сторону нового правительства, поддерживаемого народом. Красная армия пришла по приглашению народного правительства, чтобы помочь в борьбе против политических шулеров". Если вы перечитаете заявление представителя РФ в ООН, ныне покойного Чуркина, о событиях 2014 года в нашей стране, у вас сложится впечатление, что люди, писавшие ему речь, просто заменили в заявлении МИД СССР слово "Финляндия" на "Украина". Писатель Александр Хургин на фразу "Ничего не забыли, ничему не научились" отреагировал: "Да они конспекты передают от старших курсов младшим с тех самых времён! Как они могли забыть?" И он прав. Концептуально. Потому что если внимательно изучить действия СССР по захвату независимой Финляндии, то станет очевидно: они совпадают с действиями российского руководства в их попытке захвата Украины. Не подчинения, а именно захвата. Потому что товарищ Сталин хотел зайти в Финляндию так, как он зашёл до этого в Прибалтику.

"Да они конспекты передают от старших курсов младшим с тех самых времён! Как они могли забыть?"

В августе 1939-го, когда ещё не заговорили пушки, поэт Д’Актиль и композиторы братья Покрасс, чьи песни распевал весь советский народ, получили заказ на песню "Принимай нас, Суоми, красавица": "Мы привыкли брататься с победами, и опять мы проносим в бою по дорогам, исхоженным дедами, краснозвёздную славу свою". "По дорогам, исхоженным дедами" — ключевая строка. В народное сознание спешно внедрялось убеждение, что Финляндия — исконно русская земля. Ещё со времён Новгородской республики, а не только ненавистного царского режима. Как и Украина. С "незапамятных времён". И этот тезис находил отклик в народных сердцах. Ибо каких-то 20 лет назад Финляндия была частью Российской империи. Как и нынешняя Украина четверть века назад — частью империи советской. Следующим посылом было то, что территория Суоми может стать плацдармом для нападения на СССР. То же самое впаривалось в головы российских граждан в отношении Украины. Мол, если бы мы вовремя не присоединили Крым, то в Севастополе уже стояли бы корабли НАТО. Говорить о нападении маленькой Финляндии тогда или Украины сейчас — глупо. Но ведь в 1939 году жители Ленинграда (согласно донесениям НКВД), как нынче жители Курска (согласно опросам ВЦИОМ), верили, что на них могут напасть белофинны и бандеровцы соответственно. Накануне войны спешно создавалась армия, состоящая из финнов и карелов. Но, как и в армиях "ЛДНР", национальных (в нашем случае — местных) кадров не хватало и туда определяли военнослужащих РККА, а командовали ими офицеры Красной Армии. В первой же деревне, захваченной советскими войсками, было образовано новое финское правительство, состоящее из кремлёвских марионеток, которые сообщили, что "скоро мы водрузим наше знамя на крыше президентского дворца в Хельсинки, на радость трудящимся". Там был Куусинен, здесь имя им — легион. Само понятие "белофинн" означало, что есть ещё и финны другие, "красные". И в Лиге Наций (предшественнице ООН) советские дипломаты утверждали, что в Суоми началась гражданская война. СССР за вторжение был исключён из Лиги Наций. Из ООН никого не исключают. В этом разница. Но симпатии всего мира были на стороне маленькой Финляндии. Как и Украины сейчас. На стороне Москвы оставались только купленные политики. Как и сейчас. И точно так же, как и тогда, агрессоры встретили сопротивление, которого не ожидали. И Финляндия осталась независимой. Но отличия всё-таки есть. В Суоми не имелось столько представителей пятой колонны, и там был лидером большой политик и военный Маннергейм. У нас предателей оказалось слишком много, и человека уровня Маннергейма я в Украине не вижу. И ещё. Тогда уже шла мировая война. Всем было не до Финляндии. В этом ей не повезло в отличие от нас.

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