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Главная » Мнения » Котлеты из щуки. Почему политики принимают нас за "собаку Павлова"
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

Котлеты из щуки. Почему политики принимают нас за "собаку Павлова"

Котлеты из щуки. Почему политики принимают нас за "собаку Павлова"
Фото: Getty Images

Хорошие учебники по политическим технологиям состоят, как правило, из двух частей. И только прочтя вторую часть, вы сможете понять, что политика — это достижение и поддержание баланса интересов разных групп

13.08.17 18
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Не успела ещё отшуметь волна комментариев по поводу героической баржи с херсонскими арбузами, как Пётр Порошенко использовал истребитель для поездки на историческую родину, а Владимир Путин поймал на Байкале щуку. Можно попробовать объяснить этот феномен аномальной жарой. Или лунным затмением. Или солнечным. Но, к сожалению, всё гораздо сложнее.

Хорошие учебники по политическим технологиям состоят, как правило, из двух частей. В первой говорится о том, как получить и удержать власть. А во второй — зачем и ради чего эту власть удерживают. В первой части написано про всякие предвыборные ходы, имиджевые изюминки, агитационные хитрости. Про электоральные стереотипы, в которые политик должен "попадать", чтобы за него проголосовали. И про истребитель там есть, и про трактор, и про прогулки на лошадях. Про баржу и щуку пока нет, но это временно — в следующем издании всенепременно будет.

И только прочтя вторую часть, вы сможете понять, что политика — это достижение и поддержание баланса интересов социальных, национальных, демографических и даже религиозных групп. И поддерживать такой баланс в масштабах страны гораздо сложнее, чем балансировать между интересами олигархии и бюрократии. Во второй части написано, что политик должен служить общему благу, но общего блага не существует отдельно от людей. И уж тем более общее благо не может приватизироваться ограниченным кругом лиц, даже "семёркой", какой бы она ни была "стратегической".

"В стратегической перспективе путать людей с подопытными академика Павлова бессмысленно. Иммунитет рано или поздно вырабатывается практически ко всем вирусам, в том числе информационным"

Но наши политики до второй части не дочитывают. Поэтому и результат у них тактический: как получить власть — знают, как удержать её — тоже знают. А вот что с этой властью делать — не имеют ни малейшего представления.

Но самое грустное даже не это. Все эти баржи, истребители и щуки показывают: политики принимают нас за такую себе "собаку Павлова". Существо, реагирующее на простейшие политические сигналы вроде зажигания лампочки перед принятием пищи.

Что ж, в известной степени они правы. Достаточно вспомнить успешную промокампанию одного из супермаркетов, который продавал "арбузы с баржи" (и они шли на ура, не сомневайтесь). Или признание одного рафинированного московского интеллигента, который "под информационным давлением последних дней заказал в ресторане котлеты из щуки" (и вкусные были — не сомневайтесь).

Но всё же в стратегической перспективе путать людей с подопытными академика Павлова бессмысленно. Иммунитет рано или поздно вырабатывается практически ко всем вирусам, в том числе информационным. И чтобы действительно управлять государством, вторую половину учебника стоит всё-таки прочесть. Дабы понять, что такое политика, ради чего она и зачем.

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