Котлеты из щуки. Почему политики принимают нас за "собаку Павлова"

Хорошие учебники по политическим технологиям состоят, как правило, из двух частей. И только прочтя вторую часть, вы сможете понять, что политика — это достижение и поддержание баланса интересов разных групп

Не успела ещё отшуметь волна комментариев по поводу героической баржи с херсонскими арбузами, как Пётр Порошенко использовал истребитель для поездки на историческую родину, а Владимир Путин поймал на Байкале щуку. Можно попробовать объяснить этот феномен аномальной жарой. Или лунным затмением. Или солнечным. Но, к сожалению, всё гораздо сложнее.

Хорошие учебники по политическим технологиям состоят, как правило, из двух частей. В первой говорится о том, как получить и удержать власть. А во второй — зачем и ради чего эту власть удерживают. В первой части написано про всякие предвыборные ходы, имиджевые изюминки, агитационные хитрости. Про электоральные стереотипы, в которые политик должен "попадать", чтобы за него проголосовали. И про истребитель там есть, и про трактор, и про прогулки на лошадях. Про баржу и щуку пока нет, но это временно — в следующем издании всенепременно будет.

И только прочтя вторую часть, вы сможете понять, что политика — это достижение и поддержание баланса интересов социальных, национальных, демографических и даже религиозных групп. И поддерживать такой баланс в масштабах страны гораздо сложнее, чем балансировать между интересами олигархии и бюрократии. Во второй части написано, что политик должен служить общему благу, но общего блага не существует отдельно от людей. И уж тем более общее благо не может приватизироваться ограниченным кругом лиц, даже "семёркой", какой бы она ни была "стратегической".

"В стратегической перспективе путать людей с подопытными академика Павлова бессмысленно. Иммунитет рано или поздно вырабатывается практически ко всем вирусам, в том числе информационным"

Но наши политики до второй части не дочитывают. Поэтому и результат у них тактический: как получить власть — знают, как удержать её — тоже знают. А вот что с этой властью делать — не имеют ни малейшего представления.

Но самое грустное даже не это. Все эти баржи, истребители и щуки показывают: политики принимают нас за такую себе "собаку Павлова". Существо, реагирующее на простейшие политические сигналы вроде зажигания лампочки перед принятием пищи.

Что ж, в известной степени они правы. Достаточно вспомнить успешную промокампанию одного из супермаркетов, который продавал "арбузы с баржи" (и они шли на ура, не сомневайтесь). Или признание одного рафинированного московского интеллигента, который "под информационным давлением последних дней заказал в ресторане котлеты из щуки" (и вкусные были — не сомневайтесь).

Но всё же в стратегической перспективе путать людей с подопытными академика Павлова бессмысленно. Иммунитет рано или поздно вырабатывается практически ко всем вирусам, в том числе информационным. И чтобы действительно управлять государством, вторую половину учебника стоит всё-таки прочесть. Дабы понять, что такое политика, ради чего она и зачем.