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Главная » Мнения » Сны Трампа, или Второе пришествие «Архангела Гавриила»
Григорий Руденко
Григорий Руденко

Сны Трампа, или Второе пришествие «Архангела Гавриила»

Сны Трампа, или Второе пришествие «Архангела Гавриила»

Почему страшно, когда старые кинопророчества начинают сбываться

20.01.18 74
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Сегодня исполняется ровно год с того момента, как Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Нет повода не обратить внимания на сей факт, но с кинематографическо-исторической "колокольни".

Итак, во время президентской кампании 1932 года медийный магнат Хёрст решил преподнести подарок кандидату Франклину Делано Рузвельту — созданный на его деньги фильм «Архангел Гавриил над Белым домом» (Gabriel Over the White House). С закрытого просмотра кандидат и его команда вышли с отвисшими челюстями.

По сюжету, президент США Хэммонд, в котором легко угадывался их конкурент, прожигатель жизни и демагог республиканец Гувер, попадает в автокатастрофу, и в его тело вселяется архангел Гавриил. «Новый» президент становится похож на самого Рузвельта. Недаром актёр Уолтер Хастон несколько месяцев посвятил копированию его манеры говорить.

Архистратиг отменяет все поправки к Конституции с бесполезными во время Великой депрессии гражданскими свободами, вводит диктатуру после того, как Конгресс подвергает его импичменту, даёт работу американцам, в том числе призывая их в армию, а итальянским гангстерам предлагает убраться на свою историческую родину.

Он отменяет "сухой закон", введя государственную монополию на спиртное. Народ в восторге, единственной оппозицией президенту-архангелу остаётся мафия.

Мафиози устраивают покушение на президента, тот в ответ посылает против бандитов броневики, предаёт всех гангстеров трибуналу и расстреливает у подножия статуи Свободы

В стране наступает процветание, которому способствует ещё и американский флот. Его отправляют к европейским берегам, заставив под дулами орудий выплатить все долги, накопленные с Первой мировой. Сделав своё дело, архангел отправляется на небеса, а вслед за ним — и сам президент, оставляя после себя рай в отдельно взятой Америке.

Рузвельт был в шоке. Он попросил Хёрста отложить премьеру, но его упрямый спонсор стоял на своём. Магната смог уговорить только прокатчик, Луис Майер. Хёрст не догадывался, что киношником движет иной мотив — его конкуренты планировали на это же время премьеру блокбастера «Кинг-Конг», а это било по карману. 15 февраля 1933 года итальянец Дзангаро стрелял в Рузвельта, а вскоре последовала отмена "сухого закона". Хёрст был доволен. Его пророчество начало сбываться. Правда, на другом конце света. В Германии к власти пришёл Адольф Гитлер. Дальше — все знают… Но история с архангелом Гавриилом, естественно, на этом не заканчивается.

В 2008 году на CNN прошло знаковое телешоу. Ведущий Хаммер вместе со звёздами Голливуда и кинокритиком Лией Розен из журнала The People обсуждали, какие фильмы необходимо посмотреть перед инаугурацией Обаме и не должно ли это вообще стать традицией? Ну, типа того, как советские космонавты перед полётом обязательно смотрят «Белое солнце пустыни». «Архангел Гавриил...» попал в пятёрку.

Я не знаю, смотрел ли это кино Обама, но уверен, что мимо Трампа эта лента не прошла. И дело не в том, что он с удовольствием бы депортировал на родину всех мексиканцев и мусульман, теперь на повестке дня они, а не итало-американская мафия. Этот человек, похоже, уверен, что на него не просто спустилась благодать Божья, а главный ангел вселился. А раз так, то импичмента можно не опасаться  — Хэммонд разогнал Конгресс!

Есть и ещё одна яркая параллель. Самая знаменитая рецензия на киноленту звучала так: «Хорошая новость: президент Хэммонд снизил уровень безработицы, вывел страну из депрессии, поборол бандитизм, усмирил Конгресс, принёс мир во всём мире. Плохая новость: он новый Муссолини». В тот момент Гитлер ещё не развернулся и главным примером бесчеловечного тирана был дуче. Так вот, посмотрите на Трампа. Как он говорит, как поджимает губы. Это бессознательный Муссолини! Актёр Хастон копировал Рузвельта сознательно. Телеведущий миллиардер копирует Бенито на другом уровне, на подкорке мозга.

Но Трамп не одинок. В 1992 году Эдуард Лимонов в «Убийстве часового» высказывал свои впечатления от этого же фильма: «Вот такой лидер нужен России, и ещё более неумолимый лидер! Ибо Америка тогда не спустилась в Средневековье, Россия же, да, спустилась, и свеча наша чадит и вот-вот потухнет». Сейчас уже не чадит, и Эдуард Вениаминович свято верит в Путина. Так что, где воспарил архангел — над Кремлём или над Белым домом, вопрос спорный. 

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