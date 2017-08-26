Темная жемчужина. Что ждёт туристов в Одессе

За свою жизнь мне довелось побывать в Одессе всего пару раз. И то лишь проездом. Но в этом году я таки решилась отдохнуть пару дней в столь облюбованном многими городе у моря.

Сказать, что разочаровалась, нельзя. Но, очевидно, я ждала от "жемчужины у моря" как центра летнего туризма страны всё же несколько большего.

Ещё на въезде Одесса напомнила мне город в осадном положении. Перерытые и перекрытые улицы, дома с увядающими фасадами, которых по-прежнему много и в центре. Казалось бы, что, как не эти фасады, придаёт Одессе особенный шарм? На что, как не на знаменитые одесские дворики, приезжают посмотреть туристы? В конце концов, в Венецию миллионы туристов приезжают ровно за тем же.

Но, увы, старые фасады в Венеции — это далеко не разрушающиеся здания в Одессе. Если в Венеции идёт речь о поддержании некоего имиджа старины, то в Одессе — именно о запустении. Нельзя сдавать в аренду офисы на первых этажах и абсолютно не думать об этажах верхних. Нельзя ждать, пока ветхий дом рассыплется, чтобы водрузить на его месте очередное элитное здание.

Да, новые постройки в центре Одессы выглядят намного лучше, чем в Киеве, — их стараются вписать в старую архитектуру, облицовывают мрамором и внедряют неплохие инженерные решения внутри. Но колорит Одессы этим не спасёшь.

"В Одессе главное — привлечь в город побольше туристов, согнать их всех потеснее на парочку улиц, да содрать с ресторанов плату за летние площадки"

Конечно, со времён, когда Одессу начали наводнять туристы, у городских чиновников иные заботы — поселить, накормить и развлечь. Город буквально задыхается от огромного количества ресторанов и баров, которые вечерами заполоняют приезжие, среди которых много иностранцев. Естественно, большинство из них приезжает смотреть не на одесские красоты, а исключительно по программе dating-туризма. И для них заведения общественного питания к полным услугам. Как минимум за $5 тысяч в месяц рестораторам выделяют места под летние площадки. Улицы, на которых они расположены, освещаются и не перерыты.

Но стоит отойти буквально пару метров от рассчитанных на туристов заведений, и вы погружаетесь в абсолютный мрак. С наступлением темноты большинство улиц, скверов и парков Одессы даже в разгар туристического сезона нормально не освещается. И если, по словам одесситов, в спальных районах эта проблема была всегда, то центр города лишь недавно оказался в кромешной тьме.

Журналисты, посетившие Югославию и Ливан после войны, рассказывают, что даже там было уличное освещение. В Одессе же в разгар туристического сезона знаменитая улица Гоголевская, Мост влюблённых, Соборная площадь и прочие туробъекты ночами погружены во мрак. А если учесть, что в туристический сезон в Одессе массово ремонтируют дороги, прогулка по ночному городу вообще превращается в экстрим.

Впрочем, днём передвигаться по центру Одессы не легче. У меня поездка на такси от Екатерининской улицы до Привоза, а это всё центр города, заняла полчаса! «Наверное, днём я в центр Одессы до конца сезона больше не поеду, — жалуется таксист. — Передвигаться по нему сейчас просто нереально».

А ведь в Турции, где туристический сезон не намного длиннее, чем в Одессе, табу на любые строительные работы существует весь сезон. И ничего, дороги как-то на курортах построили, и ни чета нашим. И гостиниц несколько тысяч на побережьях «выгнали». И инфраструктуру обеспечили. И даже исторические центры городов умудряются сохранять.

Но куда ж до этого Одессе? Здесь главное — привлечь в город побольше туристов, согнать их всех потеснее на парочку улиц, да содрать с ресторанов плату за летние площадки. Вот только хочется спросить у чиновников: а где же деньги от туристов? Деньги, которые Одесса заработала с пляжей-гостиниц-ресторанов? Да, город красивый. Но заслуга это не ваша. Он красивым вам достался. И ваша задача теперь — в погоне за сиюминутной прибылью не превратить эту красоту в развалины.

Надеюсь, что к следующему курортному сезону украинская жемчужина у моря посветлеет. Во всех смыслах.