Матч жизни. Динамо Киев на рубеже мужества 2017 года

В городе Овруче Житомирской области есть памятный камень, на котором написано что-то в духе «Рубеж мужества воинов…».

Мне ещё в младших классах эта формулировка казалась какой-то двусмысленной. И я как-то поинтересовался у ветерана, которого наша историчка пригнала к этому самому камню, чтобы рассказать нам, оболтусам, о войне: «А что, за этим рубежом мужество наших воинов покинуло?».

Одноклассники рассмеялись, ветеран сконфузился, историчка грозно зыркнула на меня, я прикусил язык, который уже тогда начал проявлять всю свою бескостность…

А теперь о футболе. Вернее, его украинском аналоге, в моём просторечье именуемом «ногомяч». Уж такой я сноб, простите. Это благодаря погружению в тему ещё со времён эпохального столкновения Шумахера и Батистона. И матчу в каком-нибудь (в футбольном смысле) Мариуполе предпочту матч в каком-нибудь Рединге.

Однако при всём желании абстрагироваться от «ногомяча» он меня находит. Я его в дверь, а он в окно — через Windows или ещё какие информютюбики.

Этот пресловутый рубеж мужества я вспомнил в связи с той пошлой историей, которую до вчерашнего дня разыгрывало киевское «Динамо» вокруг своей поездки на матч украинской Премьер-лиги в Мариуполь.

«Флагман украинского футбола» (как до сих пор по старинке иногда называют «Динамо») должен был сыграть против местной команды, которую по старинке недекоммунизированно называют «Ильичёвец».

"В восточный прифронтовой город, который находится на рубеже «русского мира», приехали команды из Львова и Ровно — «бандеровской» Украины"

То, что «наши улюбленцы» (как любили называть динамовцев украинские советско-постсоветские телекомментаторы) не поедут в Мариуполь, стало понятно сразу. Игорь Суркис предупредил.

Причина одна — местные власти не могут (по мнению руководства киевского клуба) гарантировать безопасность футболистам и болельщикам.

Забавно, что поездка в Мариуполь ничем смертельно опасным не закончилась, например, ни для «Карпат», ни для «Вереса».

Если кто-то не понял, уточню: в восточный прифронтовой город, который находится на рубеже «русского мира», приехали команды из Львова и Ровно — такой «бандеровской» Украины, что...

И что? А ничего. Приехали, отыграли с разной степенью успешности и уехали. Ничего из ног вон выходящего не случилось.

Что могло в Мариуполе случиться с «Динамо»? Тоже ничего. Если, конечно, у президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса не было какой-то суперконфиденциальной информации, что против его команды в Мариуполе готовится какая-то провокация. Или того хуже.

Если информация таки была, то можно предположить, что он предоставил её компетентным органам. А те проверили и ответили, что в Мариуполе, в отличие от Багдада, сейчас всё спокойно. И Федерация футбола подтвердила. И руководство Премьер-лиги. И болельщики. И даже родители мариупольских детишек, проходящих обучение «ногомячу» в местных ДЮСШ, просили не лишать их город большого украинского футбола. А «Динамо» не поверило ни силовикам, ни родителям детишек и всё равно не поехало. В итоге имеем следующее.

«Динамо», скорее всего, получит техническое поражение 0:3. Этих трёх очков вполне может не хватить на финише сезона, когда киевляне будут судорожно хватать воздух ртом, цепляясь за первое место, которое даёт право играть в групповом турнире Лиге чемпионов. Вопрос: «Что ему в ней делать с такой игрой?» оставим "венглинским".

Но дело не в счёте и даже не в пошлости, а в мужестве. Том самом, рубеж которого в 2017 году и не перешагнуло киевское «Динамо». То самое «Динамо», игроки которого носят всё ту же буковку «Д», что и те, которые играли «матч смерти» в оккупированном Киеве. Был ли тот «матч «смерти», или нет, в данном контексте неважно. Важно то, что у нынешнего «Динамо» даже матча не было.

Жить, конечно, оно будет (тьфу три раза), но при этом как было безжизненным, так и осталось. И теперь уже даже не в футбольном смысле…