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Главная » Мнения » Фальстарт. Лучшее, что может сделать Гройсман — отойти в сторону и не мешать
Денис Семёнов
главный редактор еженедельника Фокус
Денис Семёнов главный редактор еженедельника Фокус

Фальстарт. Лучшее, что может сделать Гройсман — отойти в сторону и не мешать

Фальстарт. Лучшее, что может сделать Гройсман — отойти в сторону и не мешать
Фото из открытых источников

Почему украинцы пока не станут стартап-нацией

03.09.17 242
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Стать новой стартап-нацией — такую задачу поставил на своей страничке в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

Перенять опыт Израиля и Турции. Создать соответствующий бизнес-климат. Использовать имеющийся потенциал. И даже — даже! — обеспечить финансовую поддержку некоторым стартапам со стороны государства.

Разумеется, стартап-нация — это неплохая цель для стратегии страны. Когда в мировой экономике возникает новый экономический уклад, а индустриальный потенциал Украины фактически разрушен войной и бестолковым олигархическим управлением, развитие индустрии стартапов было бы неплохим решением.

Но как же странно слышать это от главы украинского правительства после системных наездов на компании IT-отрасли, которые спровоцировали массовый исход айтишников не только в Польшу, но даже в Беларусь! Или после регуляторных действий НБУ, который уже раз триста успел запретить международные платёжные системы. Или после отказа PayPal заходить в Украину. Или после обнаружения силовиками «золотой жилы» в виде станций по «добыче» биткоинов.

Если премьер действительно начнёт телодвижения по созданию стартап-нации, а мне хочется верить в это, он неизбежно наткнётся как раз на эти препятствия. Преодолеть которые вряд ли сможет. Ведь большинство силовых структур не в его подчинении.

Но даже если произойдёт чудо и эти барьеры будут сняты, для буйного расцвета стартапов этого недостаточно. Как минимум по трём причинам.

Во-первых, стартапы — это не ещё не бизнес. Это старт бизнеса. Он может сыграть, а может и не сыграть. Стартап — это всегда риск. До того момента, как он начинает приносить прибыль, он убыточен по определению. Как правило, стартап ничего не производит. Но если в украинской юрисдикции создать компанию, уже на следующий день после запуска у её дверей окажется потирающий руки в предвкушении налоговик. И не факт, что без сопровождения в виде вооружённых людей в масках.

Во-вторых, большинство стартапов открываются под эгидой английского права. Прелесть его в том, что оно свято чтит договорённость между людьми, даже устную. Которую нельзя отменить каким-либо положением закона или нормативного акта. Для рискового бизнеса это очень важно.

"С украинскими законами, а уж тем более с украинскими судами, «нация стартапов» не взлетит"

Наконец, третье. Для бума стартапов нужны пространства и площадки, где люди могут общаться и обмениваться идеями, работать над совместными проектами. Причём не только со своими соотечественниками, но и с людьми из разных уголков мира. Такие пространства — скажем, коворкинги — у нас появляются.

Но всё-таки их критически мало. Креативных кварталов, то есть достаточно больших пространств, если не ошибаюсь, у нас всего два. И созданы они стараниями энтузиастов из бизнеса. В то время как большинство государственных и муниципальных библиотек пустуют.

Алек Росс — бывший советник Хиллари Клинтон по информационным технологиям, автор книги «Индустрии будущего», а ныне кандидат в губернаторы Мэриленда от демократов — в одном из своих выступлений в Украине сказал: «Что может сделать государство для развития инновационной экономики? Самое лучшее — отойти в сторону и не мешать».

Сложно поверить в то, что наше государство способно на такой подвиг. Но всё же Владимиру Гройсману я бы посоветовал сделать именно так. Если, конечно, он всё это серьёзно.

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