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Главная » Мнения » Хорватское оружие. Как Украине воевать с Кремлём в гибридной войне
Татьяна Селезнева
журналист
Татьяна Селезнева журналист

Хорватское оружие. Как Украине воевать с Кремлём в гибридной войне

Хорватское оружие. Как Украине воевать с Кремлём в гибридной войне

В России паническая атака при решении вопроса по реинтеграции Донбасса не по ее сценарию 

25.09.17 513
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Любой современной войне предшествует незаметное и длительное расшатывание ситуации внутри страны: агенты влияния в политике, спонсирование и подкуп общественных организаций, религиозных групп, криминальное давление, впрыскивание тонкой пропагандистской иглой нужных лозунгов.

Отдельная работа — системная дискредитация со стороны одной страны (в данном случае России) другой (в нашем случае Украины) на международном уровне. Мол, «недогосударсво» оно – со всей вытекающей из этого неспособностью навести у себя порядок.

Для этого РФ задействует огромное финансирование и реализовывает чётко обозначенную стратегию. Но когда что-то идет не так, за кремлевской стенкой начинают нервничать. Взять хотя бы украинскую заявку на мирную реинтеграцию неподконтрольных территорий по хорватскому примеру.

Загребу удалось вернуть политико-дипломатическим путём Подунавье, которое граничит с Сербией. И по сути, это один из немногих в современной истории пример успешной мирной реинтеграции оккупированных территорий. 

После визита в Украину премьер-министра Андрея Пленковича осенью прошлого года и обсуждения возможности использования хорватского опыта по реинтеграции оккупированных территорий в наших условиях, Россия откровенно запаниковала. Москва немедленно отменяет проведение запланированного ранее российско-хорватского экономического форума. А посол России в этой балканской стране Анвар Азимов прямо называет одной из причин такого шага поездку Пленковича в Киев.

После этого был визит украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Вадима Черныша в Хорватию уже с прикладными целями: договориться о конкретных направлениях сотрудничества.

Киев подписывает с Загребом меморандум о сотрудничестве на уровне премьеров двух стран, создается рабочая группа по вопросам сотрудничества. Взаимодействие предусматривается внушительное: изучение опыта Загреба в вопросах возобновления доверия и социального обеспечения людей, живущих на неподконтрольных территориях, возвращение переселенцев, привлечение международной помощи и так далее.

Но настоящий приступ панической атаки у Кремля случился после визита в Киев людей, непосредственно реинтегрировавших Подунавье. Тех, кто принимал болезненные решения, вёл переговоры, решал проблемы переселенцев. Хорваты говорили и о миссии ООН во время процесса реинтеграции. Делегация была в Киеве в конце августа, а уже 1 сентября Департамент информации и печати МИД РФ выступил с критикой этого визита (хотя, какое им дело?) и призывами к официальному Загребу «использовать все возможности для поощрения Киева к последовательному и неукоснительному выполнению минских договорённостей».

И после этой дипломатической пристрелки в бой вступила уже хорватская тяжелая артилеррия. Визит в Украину реинтеграторов раскритиковала уже президент страны Колинда Грабар-Китарович, которая заявила, что повестка делегации в Киев не была согласована с ней и почему-то… Москвой.

Закон о реинтеграции Донбасса тоже нужно было с РФ согласовывать?

В самом Кремле тут же поспешили сообщить о визите Грабар-Китарович в Москву нынешней осенью (мол, у нас всё под контролем), где она встретится с Путиным. Как пишет хорватское информагенство Hina, это «ни в коем случае не означает, что Хорватия отказывается от поддержки евроинтеграции Украины, однако при этом она осознает необходимость поддержания связей с Россией». Также сообщается, что из-за напряжённого графика президент Хорватии отменит ранее запланированную поездку в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, где она должна была быть вместе с премьер-министром Андреем Пленковичем.

При этом позиция премьера Пленковича остаётся неизменной.

В общем, история с Хорватией очень напоминает молдавскую. Когда президент Додон регулярно сверяет часы по московскому времени, а премьер-министр Филлип по европейскому.

Пока же свою позицию по «хорватскому оружию» Украины озвучил представитель боевиков "ДНР" Денис Пушилин, который по поводу возможного введения миротворческой миссии в Донбассе заявил, что «история помнит, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, поэтому для нас такой вариант неприемлем».

Приемлем или неприемлем, решать, понятно, не ему. Однако, сам факт панической атаки в Кремле, связанной с "хорватским «оружием" Киева налицо. Хотя, в будущем оно может «выстрелить» и против самого Киева...

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