Враг не дремлет. Как популизм подменяет дискуссию

На днях делегаты Международного конгресса PEN во Львове обсуждали среди прочего такую проблему: люди хотят быть обманутыми и предпочитают фактам популистскую форму подачи информации. В украинских реалиях это выглядит приблизительно так:

Факт №1 — система управления в государстве неэффективна, почти неуязвима для правоохранительных органов и рассчитана на политических временщиков. Важна не суть, важна публичная декларация о ней, важно не преобразование, важна публичная заявка на него. Этого, как правило, хватает на срок избрания без репутационных рисков для политической силы, стоящей за спиной исполнителя.

Подача: власть (Вася, Коля, Петя, Гриша, Миша, Христя, Мотря…) крадёт наши деньги, там никто ничего не делает/делает всё неправильно, чиновники жируют на бедах народа, наживаются нон-стоп, некомпетентны, зря протирают штаны в кабинетах, etc. Вывод: ВРАГИ.

"О врагах — понятный, чёткий и эмоционально богатый тезис. Что делать со структурой государственного управления, непонятно"

Факт №2 — система управления в Украине работает без адекватных критериев эффективности. Например, одним из существующих критериев для министерств является количество обработанных обращений общественности (из которых 80% — письма городских сумасшедших о том, как поработить мир, и их «обработка» сводится к «мы рассмотрели и примем меры»).

Подача: власть (Вася, Коля, Петя, Гриша, Миша, Христя, Мотря…) крадёт наши деньги, там никто ничего не делает/делает всё неправильно, чиновники жируют на бедах народа, наживаются нон-стоп, некомпетентны, протирают штаны в кабинетах, etc. Вывод: ВРАГИ.

Факт №3 — процесс принятия решений властью в государстве преимущественно не имеет ничего общего с реальным решением проблем граждан и стратегическим видением развития самого государства. Поскольку этот процесс несёт наибольший риск потери политических дивидендов, он чаще всего имитируется.

Подача: власть (Вася, Коля, Петя, Гриша, Миша, Христя, Мотря…) крадёт наши деньги, там никто ничего не делает/делает всё неправильно, чиновники жируют на бедах народа, наживаются нон-стоп, некомпетентны, протирают штаны в кабинетах, etc. Вывод: ВРАГИ.

Итого. О врагах — понятный, чёткий и эмоционально богатый тезис. Что делать со структурой государственного управления, непонятно, страшно, вязко, кто его знает, о чём это, и кто что может сделать. И зачем, собственно? Формат для удобоваримого разъяснения, в чём же корень наших проблем, не найден и вряд ли его искали. Дискуссии в обществе об этом отсутствуют — не до того, враг не дремлет.