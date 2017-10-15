Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Креатив спасет мир. Быть инноватором страшно, но нужно
Дмитрий Фионик
Дмитрий Фионик

Креатив спасет мир. Быть инноватором страшно, но нужно

Креатив спасет мир. Быть инноватором страшно, но нужно
Иллюстрация из открытых источников

Чем больше в обществе мыслящих людей, тем оно успешнее 

15.10.17 291
000

Что общего между изобретательными стартаперами, сталкерами и очаровательной девушкой-энтомофагом? Если кто не в курсе, энтомофагия — это не что-то неприличное, а разновидность кулинарии, когда в рецепте — насекомые. Так вот, общее между этими людьми в том, что они обречены спасти мир.

Угрозы могут быть разные — от продовольственного кризиса (тут, конечно, без энтомофагов никуда) до ядерной катастрофы (здесь пригодятся навыки сталкеров-выживальщиков). Но в любом случае спасать мир будут люди креативные. Не обязательно великие инноваторы вроде лауреатов Нобелевской премии, а просто креативные.

Собственно, они уже этим занимаются. Социологи их выделяют в особую прослойку — креативный класс. Его представителей (креаклов) объединяет не уровень доходов и не отношение к собственности, а склонность к творческому мышлению, причастность к некоторым современным субкультурам и подчёркнутая индивидуальность.

Ричард Флорида, американский социолог, как-то заметил: «Все эти молодые исследователи, которых раньше интересовали лишь искусство, наука и культура, то есть традиционные области приложения знаний, сегодня начали заниматься преобразованием парикмахерских, мясных лавок и пивных заводов по всей стране».

По мнению Флориды, чем больше в обществе креаклов, тем оно экономически успешнее (даже если местные креаклы не включены в активную предпринимательскую деятельность, а заняты исключительно музицированием или поеданием насекомых). Эта закономерность работает как на уровне страны, так и на уровне небольшого населённого пункта.

Теория Флориды была столь популярна, что мэры маленьких американских городов пытались разводить креаклов искусственно: создавали библиотеки, открывали клубы, приглашали лекторов, устраивали выставки современного искусства. Но мгновенного экономического эффекта не было. Честно говоря, вообще никакого эффекта не было.

Во-первых, креаклы в неволе не размножаются. А во-вторых, секрет в том, что каждый человек в глубине души креакл. Просто боится признаться в этом себе и окружающим.

Быть инноватором страшно — в былые времена за самое невинное чудачество могли жестоко покарать.

В XI веке был такой случай. Греческая принцесса вышла замуж за венецианского дожа и привезла с родины столовый прибор — вилку. В те времена вилками в Венеции не пользовались. Местные богословы, увидев этот гламур, вынесли вердикт: дьявольская штучка. Через какое-то время девушка заболела и умерла. Святой Бонавентура объявил её смерть карой божьей. А ведь если бы новшество прижилось, венецианцы могли бы приобщиться к элементарной столовой гигиене на 500 лет раньше, чем это произошло на самом деле.

Рискуя собственной жизнью, креаклы создали культуру и цивилизацию. И очень хорошо, что в нашем обществе их становиться всё больше, а рисковать им приходиться всё меньше. Так, даст бог, и ВВП начнёт расти.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписеЛёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во ЛьвовБойцовский клуб. Что показали баталии в Верховной Раде

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 7133
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 6736
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4735
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3835
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 3861
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1677
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 5502
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 3275
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 3179
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 2383
  1. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 8181 / 14175
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1879 / 93893
  3. МИД Украины о сепаратистской акции в Венгрии: "Будапешт откровенно заигрывается" 1447 / 8686
  4. Обнаружена звезда, поглотившая собственные планеты 1379 / 1729
  5. В Австралии обнаружили кенгуру – двойника Путина 1223 / 1598
  6. Самолет №666 финских авиалиний в пятницу 13-го доставил пассажиров в "ад" 1198 / 1846
  7. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 1197 / 1475
  8. Глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг 1175 / 2042
  9. В США разгорается скандал по поводу публичной "кастрации" Тиллерсона 1134 / 1376
  10. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 1045 / 4281
  1. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 71 / 14175
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 20 / 93893
  3. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 13 / 1475
  4. Вместо Мураками. Почему Нобелевская премия по литературе присуждена Исигуро 10 / 1294
  5. Глобальное потепление "подвинуло" Украину на 400 км на юг 7 / 2042
  6. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 6 / 14693
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 4 / 7607
  8. Некоторые участки украинской границы с Румынией и Словакией приватизированы 4 / 491
  9. Минометный комплекс "Барс-8ММК" показал, на что способен 3 / 2474
  10. Участок границы с Венгрией на Закарпатье находится в частных руках 3 / 461
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.