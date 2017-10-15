Креатив спасет мир. Быть инноватором страшно, но нужно

Чем больше в обществе мыслящих людей, тем оно успешнее

Что общего между изобретательными стартаперами, сталкерами и очаровательной девушкой-энтомофагом? Если кто не в курсе, энтомофагия — это не что-то неприличное, а разновидность кулинарии, когда в рецепте — насекомые. Так вот, общее между этими людьми в том, что они обречены спасти мир.

Угрозы могут быть разные — от продовольственного кризиса (тут, конечно, без энтомофагов никуда) до ядерной катастрофы (здесь пригодятся навыки сталкеров-выживальщиков). Но в любом случае спасать мир будут люди креативные. Не обязательно великие инноваторы вроде лауреатов Нобелевской премии, а просто креативные.

Собственно, они уже этим занимаются. Социологи их выделяют в особую прослойку — креативный класс. Его представителей (креаклов) объединяет не уровень доходов и не отношение к собственности, а склонность к творческому мышлению, причастность к некоторым современным субкультурам и подчёркнутая индивидуальность.

Ричард Флорида, американский социолог, как-то заметил: «Все эти молодые исследователи, которых раньше интересовали лишь искусство, наука и культура, то есть традиционные области приложения знаний, сегодня начали заниматься преобразованием парикмахерских, мясных лавок и пивных заводов по всей стране».

По мнению Флориды, чем больше в обществе креаклов, тем оно экономически успешнее (даже если местные креаклы не включены в активную предпринимательскую деятельность, а заняты исключительно музицированием или поеданием насекомых). Эта закономерность работает как на уровне страны, так и на уровне небольшого населённого пункта.

Теория Флориды была столь популярна, что мэры маленьких американских городов пытались разводить креаклов искусственно: создавали библиотеки, открывали клубы, приглашали лекторов, устраивали выставки современного искусства. Но мгновенного экономического эффекта не было. Честно говоря, вообще никакого эффекта не было.

Во-первых, креаклы в неволе не размножаются. А во-вторых, секрет в том, что каждый человек в глубине души креакл. Просто боится признаться в этом себе и окружающим.

Быть инноватором страшно — в былые времена за самое невинное чудачество могли жестоко покарать.

В XI веке был такой случай. Греческая принцесса вышла замуж за венецианского дожа и привезла с родины столовый прибор — вилку. В те времена вилками в Венеции не пользовались. Местные богословы, увидев этот гламур, вынесли вердикт: дьявольская штучка. Через какое-то время девушка заболела и умерла. Святой Бонавентура объявил её смерть карой божьей. А ведь если бы новшество прижилось, венецианцы могли бы приобщиться к элементарной столовой гигиене на 500 лет раньше, чем это произошло на самом деле.

Рискуя собственной жизнью, креаклы создали культуру и цивилизацию. И очень хорошо, что в нашем обществе их становиться всё больше, а рисковать им приходиться всё меньше. Так, даст бог, и ВВП начнёт расти.