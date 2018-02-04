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Главная » Мнения » Приказано выжить. Украинскому бизнесу не стоить ждать дождя
Андрей Фарисей
Андрей Фарисей

Приказано выжить. Украинскому бизнесу не стоить ждать дождя

Приказано выжить. Украинскому бизнесу не стоить ждать дождя
Фото: NikLife

Отечественные предприниматели должны научиться добывать воду сами

04.02.18 430
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В Африке водятся лягушки-водоносы. Из-за жаркого климата они научились по нескольку месяцев спать в собственной слизи, дожидаясь дождя. Именно умение приспособиться помогает им выжить.

Это же правило можно применить и к бизнесу: кто сумеет приспособиться, останется в живых. Но, кажется, теперь предпринимателям нужно не просто дождаться воды с неба, но и научиться добывать её самим, ведь грядёт революция. 

На прошлой неделе в Давосе прошёл Всемирный экономический форум. В своём вступительном слове его бессменный глава, швейцарский экономист Клаус Мартин Шваб, отметил, что спустя 10 лет после экономического кризиса 2008-го мир вернулся к активному росту. Главная задача сейчас — побороть другой кризис. «Мы по-прежнему пребываем в социальном кризисе, и нет сомнений, что мы живём в разобщённом мире. Оптимизм не должен позволить нам забыть, что экономический рост без возобновления социального контракта не будет устойчивым», — подчеркнул Шваб.

Кроме вопроса беженцев, изменений климата и других социальных и экологических проблем, одной из главных тем форума стал бизнес будущего: каким он будет и к чему приведёт.

Например, Джек Ма, основатель китайского торгового гиганта Alibaba Group, рассказал, что главный тренд сейчас — электронная коммерция. По его словам, даже при отсутствии развитой логистики и кредитной системы, e-commerce только за 2017 год принесла его компании $350 млрд. Он убеждён, что e-commerce должна быть доступной развивающимся странам и молодёжи. Это, по его мнению, даст таким регионам и социальным группам возможность быть конкурентоспособными.

С его мнением трудно не согласиться. Особенно в свете того, что сегмент e-commerce показывает хорошие результаты в нашей стране. Только за 2017 год, по данным интернет-агентства Promodo,  украинский рост e-commerce составил 30%. А продажи через мобильные устройства выросли на 67%.

Можно спрогнозировать, что 2018-й покажет результаты ещё лучше, ведь в Украине заработает 4G

Так что предприниматели могут смело распределять свои рекламные бюджеты с оглядкой на силу интернета.

Также на экономическом форуме говорили о революционных подходах к восприятию бизнеса как такового. Юваль Ной Харари, израильский историк-медиевист, автор международного бестселлера «Sapiens: краткая история человечества», прогнозирует, что будущее предпринимательства связано с развитием биоинженерии. «Мы подошли к точке, когда можем «взломать» как компьютеры, так и людей и другие организмы.

Достижения в области информатики, машинного обучения и искусственного интеллекта дают нам невиданную вычислительную мощность», — сказал Харри. Его слова подтверждает и Шваб, который ещё в 2016 году начинал форум со слов о том, что в мире начинается 4-я промышленная революция. По его словам, новый виток развития будет характеризоваться слиянием технологий и стиранием граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами.

Но в таком развитии таится опасность. Например, Ма считает, что каждая техническая революция в итоге порождала войну.

В свете подобных прогнозов и опасений, возвращаясь к отечественным реалиям, становится ясно, что украинскому бизнесу нужно не только покорять интернет-пространство, но и искать новые пути для монетизации собственных идей. Не повторять, а создавать уникальное. Не ждать дождя, а самим добывать воду. В противном случае можно подобно лягушкам-водоносам уснуть в собственной слизи. И не проснуться. 

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