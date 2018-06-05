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Наталья Печорина
журналист
Наталья Печорина журналист

Закрытое небо. Куда прилетит украинский авиапром

Закрытое небо. Куда прилетит украинский авиапром
Фото: Телеграф

Можно ли одной рукой заниматься возрождением национального авиапрома, а другой — добивать остатки отрасли, которые всё ещё сопротивляются неминуемому концу? Политика исполнительной власти дарит нам удивительную картину «раздвоения сознания» в виде противоречивых решений по существу этого вопроса

05.06.18 676
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Украинское правительство озабочено темой возрождения украинского авиапрома, об этом говорит тот факт, что в мае Кабмин одобрил стратегию возрождения украинского авиапрома до 2022 года. Документ содержит комплекс мер, которые призваны исправить кризисную ситуацию в отрасли.

Что такое украинский авиапром сегодня? В теории он мог бы стать источником валютных поступлений и прочих вливаний в экономику в виде развития производства и создания рабочих мест для инженерных кадров. На практике заводы остановились из-за разрыва кооперационных связей с РФ.

Без российских комплектующих ни один самолёт собрать нельзя, будь то Ан-140, Ан-148 или Ан-74. Линейка современных пассажирских и транспортных самолётов made in Ukraine остаётся невостребованной ни внутренним рынком, ни иностранными заказчиками, потому что все знают о проблемах с комплектацией, которые фактически ставят крест на будущем авиастроения в Украине.

Например, Харьковский авиазавод не смог построить самолёт Ан-74Т-200А по заказу Нацгвардии Казахстана. Согласно решению суда, завод обязан вернуть заказчику $15 млн предоплаты за недострой. Из каких источников будут гасить этот долг — неизвестно, поскольку предприятие уже 10 лет не может рассчитаться с кредиторской задолженностью.

На ГП «Антонов» строительство новых самолётов тоже отложено до лучших времён. Пример Ан-132Д — не в счёт, поскольку проект реализуется при финансовом участии Саудовской Аравии и предусматривает передачу технической документации туда же вместе с организацией производства.

По сути в Украине речь идёт уже не о развитии, а о спасении авиастроения

В правительственной стратегии возобновления производства много говорится об импортозамещении российских комплектующих. Украинскому авиастроению предлагается найти запчасти не российского производства, установить их на линейку «Анов» и после испытаний этих доработок долго и счастливо работать над серийным производством.

«Украина — одна из немногих стран мира, имеющая возможность полного цикла производства авиационной техники. В то же время сегодня мы наблюдаем падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях. Авиационная отрасль чрезмерно зависит от российских контрагентов. Мы должны это изменить», — заявил первый вице-премьер Украины Степан Кубив во время презентации стратегии.

Кубив ожидает не только сохранение около 60 тыс. рабочих мест в отрасли, но и рост выпуска самолётов и вертолётов в Украине. Стоит ли разделять его оптимизм?

На самом деле реализация политики замены российских комплектующих стояла на повестке дня ещё четыре года назад и ожидаемо требовалась вслед за решением о прекращении сотрудничества с Россией в сфере авиастроения. И только спустя четыре года после разрыва кооперации с РФ и через два года после полного прекращения выпуска самолётов «Ан» в правительстве обратили внимание на эту проблему. В стратегии, разработанной Минэкономразвития, цена вопроса 23 млрд грн, из которых лишь 6,97 млрд будут направлены из госбюджета.

На эти средства предлагается не только найти замену около 60% узлов и деталей (такова средняя доля присутствия РФ в самолётах «Ан»), но и возобновить производство самолётов и начать также производить вертолёты.

В последнем случае ставка делается на ПАО «Мотор Сич», которое вот уже 10 лет пытается выйти на рынок с украинским вариантом модернизации вертолётов Ми-8МСБ и Ми-2МСБ. В свете повышенного интереса СБУ к обновлённому составу акционеров ПАО в лице представителей КНР перспективы реализации вертолётной части стратегии становятся весьма сомнительными. Нельзя одновременно проводить обыски на предприятии и ждать прихода на него иностранных инвесторов, в итоге приходится выбирать один из вариантов.

Но даже если этот будет второй вариант, то всё равно не стоит радоваться и готовиться к триумфу украинской вертолётной тематики. Причина в том, что интерес государства к развитию собственного производства «вертушек» сталкивается с планами того же государства закупить те же «вертушки» за рубежом.

Недавно министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о сделке по закупке 55 вертолётов производства Airbus Helicopters общей стоимостью более 551 млн евро. Под закупку этой техники Франция предоставила Украине кредит, но в бюджете МВД предусмотрено всего 1 млрд грн на обновление вертолётного парка. Если общая сумма сделки превышает 17 млрд грн (без учёта процентов по кредиту), откуда возьмётся остаток?

«По условиям Соглашения французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолётов компании Airbus, а затем ещё 18 вертолётов. Из них 21 вертолёт модели Н225 имеет грузоподъёмность более 10 тонн», — отметил Аваков, добавив, что такая техника в Украине не выпускается. 

Если он прав и действительно не нашёл аналогов такой техники в Украине, из этого решения следует, что «Мотор Сич» останется без госзаказа, то есть закупок за средства госбюджета. Все бюджетные украинские миллиарды вольются в экономику Франции в виде налогов, зарплат работникам компании и т. д.

Поскольку МВД будет закупать вертолёты за счёт кредитных средств, то вместо прибыли экономика Украины получит очередные долги

Но ведь всегда дешевле договориться с собственным производителем, получить от него скидку или другие преференции. Если руководствоваться логикой национальных интересов, то нужно как-то согласовывать импортные порывы с желанием возродить украинское авиастроение. Или наоборот, нужно признаться, что нашей бедной стране при всём наличии мощностей не по карману авиационное производство. Внутреннего рынка для украинских самолётов нет. Нет и господдержки внедрения новых машин.

Поэтому тот же «Антонов» ищет покупателей своей продукции за рубежом. Украинские перевозчики успешно используют Boeing и Airbus, Правительство утверждает стратегию возрождения авиапрома, а МВД закупает импортную авиатехнику. И куда это всё прилетит — остаётся только догадываться…

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