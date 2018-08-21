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Главная » Мнения » Зима близко. Как Игра престолов помогла экономике Хорватии
Андрей Фарисей
Андрей Фарисей

Зима близко. Как Игра престолов помогла экономике Хорватии

Зима близко. Как Игра престолов помогла экономике Хорватии
Фото: Adventurous Miriam

Украине нужно выдумать свои мифы для привлечения туристов

21.08.18 51
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Лето. Побережье Адриатического моря. В хорватском курортном городе Дубровник не протолкнуться. Сотни тысяч туристов развлекаются, проводя здесь свой отпуск. В обед, когда температура на улице поднимается выше 35, из сказочного сценария размеренной жизни выбивается местный житель, крича на всю улицу: «Зима близко!».

Но он не городской сумасшедший, а предприниматель, продающий сувенирную продукцию для фанатов популярного сериала «Игра престолов». Именно в Дубровнике американский телеканал HBO снимал много сцен для экранизации книги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Этот сериал невероятно популярен. Премьеру седьмого сезона посмотрели более 16 млн зрителей — это абсолютный рекорд.

Такая популярность «съёмочной площадки» не проходит зря. С каждым годом в Дубровник стекается всё больше новых паломников — людей, которые приезжают сюда именно благодаря съёмкам различных фильмов и сериалов. Только в 2015 году в город, где проживает около 40 тыс. людей, приехало около миллиона туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. 

«Благодаря сериалу доходы Дубровника выросли на $10 млн», — заявил мэр Дубровника Андро Влахучич.

Городская власть и местные предприниматели по максимуму выжали пользу из популярности сериала

Ещё один успешный пример монетизации после съёмок — Новая Зеландия, которая стала павильоном для режиссёра Питера Джексона, экранизировавшего книги Джона Толкина «Властелин колец». Министерство туризма страны подсчитало, что каждый год Новую Зеландию посещают около 150 тыс. поклонников Толкина, а бюджет страны получает около $10 млрд от иностранных туристов.

Похожие примеры «мест паломничества» можно перечислять долго: нью-йоркские кафе, где снимали сериал «Секс в большом городе», таиландский остров Пхи-Пхи, на котором разворачивались события фильма «Остров» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, и так далее.

Можно ли в Украине пойти похожим путём и что для этого нужно? Во всех вышеперечисленных вариантах власть и местный бизнес вовремя взялись за своеобразную раскрутку «павильонов» на открытом воздухе, превратив локальные достопримечательности во всемирно известные туристические Мекки.

Наша страна имеет гигантский потенциал для съёмок кино и рекламы на своей территории. Главное — выбрать правильный момент и выдумать свои мифы, которые привлекут туристов.

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