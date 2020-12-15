Дело в шляпе. Почему разгорелись страсти из-за украшения главной елки Украины

Предупреждаю сразу, никто не может меня обвинить в симпатиях к христианству. Однако… Это дом напротив места, где я живу в Швеции, в праздничной самодеятельной рождественской иллюминации. Если увеличить фотографию, то можно увидеть в окнах светящиеся ханукии-семисвечники на подоконниках или/и звезды…

Вы там светящиеся шляпы видите? Может быть шлем с рогами? Трусы? Сапоги? Другие предметы одежды или туалета? А полумесяцы? "Звезды Давида"? Эрегирующий светящийся фаллос (символ оплодотворяющего начала в индуизме)? Может быть, серп и молот?

Почему-то никому не пришло в голову повесить руну солнца (две штуки которых образуют известный символ SS)… Ну или ее "крипто" в виде цифры 88. А че?

А между тем, Швеция — светское государство. Каждый может вешать в окно что хочет. Я могу ошибаться, но предположу, что из того дома никто не ходит в шведскую церковь по субботам. Более того, жильцы там интернациональные и по полной программе "мультикультурные".

Вон, в той угловой квартире слева на первом этаже живет араб. У него висит традиционная рождественская звезда в окне (в данный момент она выключена, но хорошо, и так видна в балконной двери). (Кстати, наш сосед по площадке, турок, повесил себе на входную дверь рождественский венок.).

На последнем этаже дома напротив, тоже слева, живет семья выходцев из Индии. Балкон у них в иллюминации. Но в окнах ничего не висит (а что мешает поставить на подоконник многорукую статую Шивы или слона — "закриптовать" пиетет к Ганеша)?

А в одной из квартир этого же дома справа живет геймер-растаман. Шпарит в игры на экране своего телека (с диагональю 75") круглосуточно (возможно, этим и живет). У него на балконе целая оранжерея (и я могу предположить что там не только садовые цветочки). Он вообще не парился никакой иллюминацией. А ведь мог тыкву с Хелоуина не убирать…

Интересно, что же всем этим жильцам мешает выражать свое отношение к шведскому христианству с его традициями, а некоторых даже заставляет мимикрировать в следовании ей? Предположу — культура, наличие эстетического вкуса и стремление к органичности сосуществования с носителями иной культуры (если коротко, то толерантность).

К чему это я? К шляпе на главной РОЖДЕСТВЕНСКОЙ елке страны, конечно. И к холивару по этому поводу. Удивительно, но нашлось немало соотечественников, которые на полном серьезе возмущены и обеспокоены тем, что шляпу сняли.

Не буду повторять эти эпитеты. Это, за исключением чиновников (для которых это тест на адекватность, за которым должны следовать непререкаемые выводы, несовместимые с получением жалования из кармана налогоплатещиков, которым они гадят на голову), личное дело каждого, что писать у себя на стене. И это хорошо… А иначе, как узнать, что из себя представляет реальное содержимое иных персоналий под яркой маркетингово-прокачанной "на публику" оберткой.

Что тут можно сказать. Безусловно, в иных условиях эта шляпа была бы простой демонстрацией дурного вкуса, отсутствия культуры (откуда ей взяться?) и потрясающей степени бестактности — визитных карточек нашего "шоу-бизнеса" и истеблишмента "из грязи".

Однако, в условиях войны, кризиса, психологического давления пандемии и в целом "индекса счастья" украинцев, устраивать как бы от лица государства "перформанс", который однозначно и гарантированно вызовет острую массовую реакцию неприятия, поскольку вне сомнения большинством населения это будет воспринято как оскорбление (на самом деле это и есть оскорбление) — это провокация. Акт, если не прямой войны, то психологической и информационной.

Те не очень умные персоналии, которые усердствуют в продвижении тезиса "А что такое? все нормально, у нас светское государство", на самом деле мало отличаются от предводителей запоребрика. Последние жаждут нанести максимальный ущерб суверенности и территории Украины, воинствующие "шляпники" - массовому сознанию украинцев.

Обсуждать здесь больше нечего.

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