Обложили. Как американские санкции за покупку С- 400 толкают Турцию в объятия Кремля

Спустя всего три дня после того, как лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган вздохнул с облегчением из-за того, что его стране удалось избежать жестких европейских санкций, он получил жесткие американские санкции. В этой трехсторонней игре Турция — проигравший, Россия — победитель, а Запад выходит на уровень безубыточности. Такие выводы делает Burak Bekdil, турецкий автор свежего аналитического материала на сайте ВЕSA — израильского института стратегических исследований имени Бегина и Садата. Предлагаем вашему вниманию перевод этого материала.

На саммите 10-11 декабря лидеры ЕС согласились ввести легкие санкции в отношении неопределенного числа турецких официальных лиц и организаций, участвующих в бурении газовых скважин в спорных водах Средиземного моря.

Они отложили более строгие санкции, такие, как торговые тарифы или эмбарго на поставки оружия, до тех пор, пока не проконсультируются с новой администрацией Байдена.

Но 14 декабря США, устами еще нынешней администрации, объявили, что введут санкции против Турции в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) в отместку за покупку Турцией российской системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США запретят все экспортные лицензии и разрешения для турецкого агентства по оборонным закупкам (SSB в его турецкой аббревиатуре), одновременно введя ограничения на активы и визы в отношении президента SSB Исмаила Демира и других представителей оборонной промышленности Турции.

"Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания системы С-400 в России. Сегодняшние санкции против турецкого SSB демонстрируют, что США полностью соблюдают #CAATSA. Мы не потерпим крупных сделок с оборонным сектором России", — написал Помпео в твиттере.

Турция заплатила 2,5 миллиарда долларов за российскую систему обороны, Этим летом Турция провела испытания системы С-400. Кроме того, приобретение С-400 стоило Турции участия в партнерстве с возглавляемой США многонациональной программой Joint Strike Fighter, в рамках которой строится истребитель F-35 следующего поколения Lightning II.

Исключение Турции из программы обойдется ее собственной оборонной промышленности примерно в 10 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. Также оно лишает турецкие ВВС стратегического огневого актива.

Чтобы добавить соли на раны, СЩА обьявили о передаче истребителя F-3 военно-воздушным силам Греции — турецкого соперника в регионе.

"Соединенные Штаты приветствуют "на самом высоком уровне" интерес Греции к покупке истребителей F-35", — заявил посол США в Афинах Джеффри Пайет. Греция хочет купить от 18 до 24 подержанных или новых F-35.

И это еще не все. CAATSA против Турции включает в себя "все экспортные лицензии". Это значит, что американцы будут рассматривать турецкий экспорт каких-либо систем вооружений в третьи страны, как противоречащий американскому законодательству, если эти системы включают детали, произведенные в США.

Турецкий боевой вертолет — хороший тому пример.

В 2018 году турецкая аэрокосмическая компания TAI подписала контракт на 1,5 миллиарда долларов на продажу Пакистану партии из 30 ударных вертолетов T129.

T129 — двухмоторный многоцелевой ударный вертолет, производимый по лицензии итальянско-британской компанией AgustaWestland. Он оснащен двумя турбовальными двигателями LHTEC T800-4A. T800-4A — экспортная версия двигателя CTS800. LHTEC, производитель двигателя, является совместным предприятием американской компании Honeywell и британской Rolls-Royce. Таким образом, сделку между Турцией и Пакистаном на 1,5 миллиарда долларов в США теперь официально считают незаконной.

"Турецкое руководство решило отказаться от тысяч рабочих мест по F-35, которые исчезнут после остановки производства в 2022 году, и настойчиво продвигается вперед (в военно-техническом сотрудничестве с Россией — Ред) и в начале этого года провело испытания российской системы противоракетной обороны", в связи с чем, "США обязаны защищать американские интересы от угроз со стороны Ирана, России и Северной Кореи. Турции необходимо понимать последствия своих решений", — пишут американские сенаторы Линдси Грэм и Джеймс Ланкфорд в Wall Street Journal.

Другая турецкая стратегическая оборонная программа предусматривает производство первого отечественного основного боевого танка "Алтай".

Танк следующего поколения был бы оснащен немецким двигателем и трансмиссией, если бы Германия не наложила на Турцию эмбарго.

Бесконечные раунды переговоров с альтернативными западными производителями не увенчались успехом, однако официальные представители ведомства оборонных закупок Турции совсем недавно обратились к Южной Корее за решением, которое может спасти программу "Алтай", обремененную большими задержками по срокам реализации.

Ранее в этом году правительство Канады приостановило экспорт основных частей дронов в Турцию. Речь идет об использовавшихся в лучшем вооруженном дроне Турции — Bayraktar TB2 — высокотехнологичных датчиках и технологии наведения, произведенных L3Harris WESCAM, компанией из Онтарио.

Турецкая армия успешно использует TB2 в борьбе с курдскими вооруженными повстанцами внутри Турции, а также в северном Ираке и северной Сирии. Кроме того, беспилотник использовался для поддержки турками одной из воюющих сторон в гражданской войне в Ливии.

Совсем недавно появились сообщения о том, что ТВ2 использовались азербайджанской армией в вооруженном конфликте между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха.

В 2019 году, когда угроза санкций США была совершенно очевидна, Эрдоган заявил, что помимо приобретения С-400 Турция и Россия будут совместно производить С-500, усовершенствованную версию российской системы противовоздушной обороны. "После С-400 будет совместное производство С-500", — сказал турецкий лидер в мае 2019 года.

Не далее, как в августе 2020 года, Россия и Турция подписали контракт на поставку второй партии С-400. "Контракт подписан", — сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на Александра Михеева, главу российского государственного экспортера вооружений "Рособоронэкспорт".

Как Путин, должно быть, рассчитал с самого начала, западные эмбарго и санкции в отношении Турции, скорее всего, подтолкнут союзника по НАТО еще дальше в орбиту Москвы, особенно в сфере оборонных закупок.

Это откроет путь для исследовательских усилий, чтобы увидеть, какие системы Россия может поставить в Турцию и какую степень передачи своих технологий туркам она может разрешить.

И, почему бы нет? Турция может стать первым членом НАТО, имеющим в своем парке российские истребители.

Перевод Фокуса.

Первоисточник на языке оригинала.