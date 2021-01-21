Круче Джеймса Бонда. Как хороший детектив может привить любовь к украинскому языку

Я учился в русской школе. И учили нас хорошо. Во всяком случае, тех, кто хотел и тянулся к знаниям. Лично мне было интересно. Хоть, и не всегда. Но сейчас я это могу списать на детскую лень и подростковое раздолбайство. И того, и другого во мне хватало.

В общем и целом, учеба давалась легко. Спасибо маме с папой за правильное и разностороннее воспитание.

Правда – с некоторыми учителями мне не очень повезло. Две подружки – моя математичка (она же классный руководитель) и русачка были редкими стервами. И жуткими антисемитками. Точнее – сначала антисемитками, а как следствие – стервами. Они это даже не очень и скрывали. Ну, да не мне их судить. Жизнь все расставила по своим местам. Не об этом речь…

А речь о том, что как они ни старались, отбить у меня тягу к точным наукам и литературе не вышло. Наверное, из-за моего вечного духа противоречия и неспособности прогибаться. Да и нравилось мне… И считать, и читать.

Я даже умудрился пару школьных сочинений написать в стихах. Из-за чего русачка меня гнобила совсем не по-детски. Вызывала в школу родителей и ставила им на вид, что ребенок не такой как все. Индивидуальность не приветствуется… И, соответственно, мне строго настрого запрещала всякое творчество подобного и других родов. Естественно, на ее уроках я до самого выпуска стал полным овощем.

Зато учительница украинского языка и литературы была очень мудрой женщиной. И учителем от Бога. Она сразу разглядела во мне эту искру. И всячески пыталась ее раздуть. Ходила за мной, и сама просила писать стихи на украинском языке.

Я долго и честно пытался. Но у меня получалось неважно, как я ни старался… Максимум – стишата на какую-то заданную тему к частым советским праздникам. На большее у меня просто не хватало словарного запаса и плавности хода. Среда обитания-то вся русскоязычная…Соответственно, и приоритеты…

Но, вот читать мне абсолютно все равно – что на русском, что по украински… Воспринимается и усваивается одинаково быстро и без всяческих проблем и вопросов.

Это – преамбула… А теперь – завязка сюжета.

В те времена весь злой капиталистический мир сходил с ума по Джеймсу Бонду. Им зачитывались, засматривались, наследовали и пародировали… Там – у злых буржуев. У нас – только пародировали.

Причем, неизвестно, насколько качественно. Так как тут о нем знали почти исключительно понаслышке и очень редко и мало понаглядке.

Народу требовалась наша родная социалистическая альтернатива! Как это так – у них есть, а у нас нет! Непорядок!

Короче… Классик болгарского детективного постмодерна Богомил Райнов запустил в люди свою серию романов о величайшем разведчике современности – Эмиле Боеве.

Ох уж этот Боев! Он ездил быстро и круто… Летал высоко и на всем… Плавал лучше акул и дельфинов… Стрелял лучше Робин Гуда и дрался круче Брюса Ли… Он боролся со всеми шпионами мира и, естественно, побеждал.

Если в сюжете появлялась какая-то женщина – невзирая на возраст и внешние показатели – можно было быть уверенным, что рано или поздно они окажутся в одной постели. Видимо, у автора все же, была с этим какая-то проблемка.

Ну – в общем – похождениями бравого и непобедимого болгарского Бонда (в смысле, Боева) в определенном возрасте мы зачитывались взахлеб.

Книги о нем передавались из рук в руки. Проглатывались молниеносно. И также передавались дальше. Поскольку купить их было негде и некак. Ну, не было их у нас в свободной продаже. И в несвободной – тоже. Почти… Так что, маленькая моя мечтишечка о наличии этих романов в собственной библиотеке имела все шансы остаться несбыточной.

И вдруг… Случилось чудо. Кто-то важный и нужный в советской Украине тоже оказался фанатом супергероя. Киевское издательство собрало в кучку три романа и выпустило чудный сборник на украинском языке. Аж на целых семьсот шестьдесят пять страничек жутких захватывающих и интригующих шпионских социалистических страстей. В отличном переводе. Без купюр. И со всеми наличествующими сценами.

Более того, мне удалось его прикупить!

То есть, я теперь имел возможность зачитывать его от корки до корки в любое время года и суток. Не спеша… Смакуя детали… Не по диагонали страниц. И не переживать, что я должен кому-то срочно его отдавать. Потому что очередь. Так это таки было немножко человеческого счастья!

Однажды… Дождливым осенним вечерком мы с моим другом, товарищем и соратником по юношеским годам Гошкой курили у меня на балконе. Внимательно наблюдая за струйками воды с крыши и делали вид, что лениво обсуждаем попавшие к нам новинки литературы нашего социалистического рая и их загнивающего Запада.

Гошка (тягуче и мечтательно): — Да… Райнов… Давно хочу… Где найти…

Я (с ухмылкой и пренебрежительно): — Да вон… На полке возьми…

Гошка (широко распахнув глаза): — Да ладно… Свой, что ли?..

Я (снисходительно): — Естественно… Читай хоть до посинения!..

Гошка (удивленно и несколько разочарованно): — Так на украинском же…

Я (саркастически): — А шо?.. Таки есть проблема?

Гошка (трагическим шепотом): — Не то, чтобы проблема… Могу не все переварить…

Я (гордо и самоуверенно): — Ну, так наберешь, когда будет надо… Шо ж я тебе – другу – и не переведу непонятные места?

Должен заметить, что с моей стороны это был весьма опрометчивый шаг. Но – для Друга! Не подумайте – вовсе не дать почитать книгу. А вот это обещание перевода, понятое Гошкой совершенно буквально…

Следующая за тем же вечером ночь. Все тот же размеренный шелест дождя за окном. Под который так сладко спится. Полтретьего этой самой ночи. Настойчивый и громкий телефонный звонок.

Я, перепуганный, хватаю трубку – не дай Бог, у кого-то что-то случилось…

Хрипло со сна – Але…

А это мой Гошка. Интригующе растягивая слова…

- Я тут так зачитался… Просто оторваться не могу… Так заходит… И тут такие моменты… Только вот скажи мне… А то совсем не понимаю… Как с украинского переводится IМПОЗАНТНI СТЕГНА?

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