Невероятное – очевидно. Как оставить в прошлом "космические" платежки за газ и тепло

Энергетика оказывает существенное влияние на экономику нашей страны, она является своеобразным фундаментом для успешного развития всех отраслей и основой для определения качества жизни граждан.

Сегодня регуляторная политика в отношении топливно-энергетического комплекса является хаотичной и непрофессиональной. Для каждого из нас эта тема важна, ведь, отдельные "группы влияния", устанавливая заоблачные цены, которые каждый из нас получает в платежках, грабят украинское общество.

Отсутствие закона, который бы внедрял единую государственную систему мониторинга производства, поставки, транспортировки, потребления и оплаты за топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги, не позволяет власти иметь под рукой инструмент, благодаря которому можно достичь баланса между спросом и предложением на этом рынке, и внедрить логическое и практическое обоснование ценообразования. Чтобы цены и тарифы перестали быть "среднепотолочными", и не в пользу потребителя.

Есть основания полагать, что оздание рынка, который бы показывал реальные цифры добычи, покупки и потребления в топливно-энергетическом комплексе, позволит понять, что цены в наших платежках в 2-3 раза больше тех, что могли и должны бы быть.

Пока граждане думают, как оплатить коммунальные услуги, олигархат, который предоставляет эти услуги, имеет возможности манипуляциями экономить в своих карманах средства.

Для нас уже не удивительна ситуация, когда чайник на газовой плите греется дольше, чем обычно. В интернете распространялись фейки, вроде того, что к газу, якобы, добавляют определенные смеси, а на самом деле происходит элементарное: снижение давления в системе приводит к тому, что счетчик "накручивает" так же, но меньшим является количество сгораемого газа.

Аналогично — снижение давления в системе теплосетей. Украинцам присылают платежки за потребленные гигакалории, которые фактически они не потребляют.

Можно сказать, что мы платим больше из-за завышенных тарифов, при этом, поставщики услуг, подконтрольные "группам влияния", производят меньше по реальным ценам. Поэтому мы платим по ценам, которых в реальности нет, и за количество потребленного ресурса, которое, также не соответствует действительности.

Украинская энергетика находится в постоянном чрезвычайном положении. На фоне тарифного кризиса и кризиса в энергетике, вопрос энергоэффективности стоит как никогда остро.

Что можно сделать? Прежде всего, гарантировать энергетическую безопасность. Для рядового гражданина эти слова ничего не значат, поэтому, попробую объяснить.

Сегодня в Украине мы не имеем реального рынка в топливно-энергетическом комплексе. Вместо него — отсутствие конкуренции, искажение рыночных механизмов, тотальная монополизация, коррумпированность, ну и, как вишенка на торте, большой теневой сегмент.

Вопрос энергетической безопасности вместе с комплексом действий по ее достижению, были рассмотрены на уровне власти еще в 2018 году, но реализованы до сих пор не были.

Возможно, есть те, кому выгодно, чтобы нынешнее состояние дел оставалось неизменным? Вопрос — риторический.

Ежегодно Украина потребляет около 30 млрд.куб. газа, а добывает, в среднем, за последние годы — более 20 млрд.куб. Старые месторождения, открытые в советское время, используются "до последнего", однако государство не заинтересовано в открытии новых, потенциал которых более 1 трлн. куб. Частные компании, перехватывая инициативу, увеличивают добычу.

Сегодня необходимо на государственном уровне установить четкий контроль за добычей газа.

Кроме того, важно понять реальное количество действующих и законсервированных скважин, обеспечить контроль за ТЭС и их соответствие современным экологическим требованиям, разработать и внедрить план энергетической устойчивости Украины и концепцию развития рынка нефтепродуктов и газовых топлив.

Во-вторых, нужно добиться снижения энергоемкости ВВП.

Промышленные предприятия неэффективно используют энергоресурсы по двум простым причинам:

— несоответствие предприятий энергетическим стандартам;

— устаревшее и малоэффективное оборудование.

Исторически, цены на топливно-энергетические ресурсы в Украине низкие, и не было необходимости розвивать энергоэфективность. Так и сложились соответствующие, как технические, так и ментальные особенности.

Около 70-75% предприятий на территории Украины не являются энергоэффективными. Наблюдается парадоксальная зависимость: при сокращении энергопотребления на 20%, уровень энергоемкости промышленности сократился лишь на 2%.

Первой и, пожалуй, главной сегодня задачей является создание условий для эффективного использования ресурсов. Этого мы можем достичь за счет внедрения изменений в законодательство, но нужно понимать и то, что олигархату такой путь невыгоден. А значит, с его стороны будет оказываться сопротивление.

Нам необходим, как национальный план действий по энергоэффективности, так и введение показателей снижения энергоемкости. Власти стоит поддержать энергоэффективные проекты, а также ввести энергоаудит.

И последнее — создание прозрачного рынка.

Принятие закона "О Единой государственной системе мониторинга производства, поставки, транспортировки, потребления и оплаты за топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги "(ЕГСМ). дает возможность снизить выплаты, как на энергоносители для предприятий, так и обеспечить реальный пересмотр цен для населения, благодаря топливно-энергетическому балансу.

По словам специалистов, в течение 2-3 месяцев после внедрения такой системы, будет заметен эффект. Кроме этого, есть перспектива создания прозрачного топливно-энергетического рынка, который не будет зависеть от олигархата, и который позволит реформировать жилищно-коммунальную сферу.

Суть ЕГСМ проста — это постоянно действующий мониторинг, отслеживание ресурсов и расчетов в топливно-энергетическом комплексе и, как следствие, формирование энергетического баланса государства.

Внедрение такой системы дает четкое понимание реальной стоимости услуг и ресурсов, которые потребляют украинцы. Следствием чего будет реальный пересмотр цен в наших платежках.

Также мы должны понимать, что затраты на энергоносители для предприятий включены в себестоимость товаров, которые мы покупаем, что достигает, иногда, 60%. Уменьшая затраты на энергоносители, сэкономленную разницу предприниматель переведет на заработную плату, чтобы удержаться на конкурентном рынке.

Кроме этого, стоит отметить, что без энергетического баланса другие реформы промышленного и экономического направлений невозможны.

Соответствующий законопроект подавался в повестку дня ВР, однако до сих пор он так и остается проектом. Политики много лет кричат с трибуны об "покращенні" и низких тарифах, не могут внедрить систему, которая на практике позволит внедрить то, что они декларируют.

Выводы каждый сделает самостоятельно.