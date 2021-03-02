Налетела грусть. Что делать, если вас накрыла весенняя депрессия

Весна! Как же нетерпеливо мы ждем ее, торопим, подгоняем, даже по-язычески сжигаем чучелко Зимы, чтобы прогнать холод и серость, которые еще с осени портят нам удовольствие от жизни.

Но с ее приходом как-то не сразу все налаживается, а скорее наоборот, разбалансированный организм пытается показать нам "кто в доме хозяин" и настойчиво требует заботы.

В этом году сезонное ухудшение самочувствия и настроения будет ознаменовано еще и целым годом нашего пребывания в новых условиях с недобрым соседом по планете – коронавирусом, который уверенно обошел Землю, оставив свои зловещие следы не только в наших телах, а и в нашей психике.

Постковидный синдром уже является практически отдельным диагнозом и не учитывать его наличие у огромного количества людей в нашей стране мы не можем, как и то, что страна уже столько лет находится в состоянии войны.

Потому что в совокупности с весенним авитаминозом, физической слабостью, снижением иммунитета и грузом социальных проблем он может стать причиной не только серьезной депрессии, а и вполне осознанного желания добровольно уйти из жизни.

Мы сейчас наблюдаем всплеск суицидальных настроений не только у взрослых, но и у детей. И важно отнестись к этому с осознанным вниманием.

Поэтому вряд ли уместны советы "взять себя в руки", "не дурить", "не лениться" и "прогуляться по свежему воздуху и выспаться".

Нет, прогуляться, конечно лишним не будет, если есть силы, да и здоровый полноценный сон тоже хорош, если вообще удалось уснуть, но иногда важнее вовремя обратиться к специалисту. Потому что именно врач-психиатр на данном этапе – это тот специалист, который может помочь человеку в депрессии.

Надо учитывать, что весна и осень – это периоды, когда депрессивные состояния обостряются, и относиться к таким состояниям поверхностно – чревато более серьезными последствиями.

Если же вам и вашим близким не диагностировали депрессию, то все равно необходимо о себе позаботиться – проверить свое здоровье, чтобы никакими резкими действиями не нарушить его, установить комфортный режим дня, сбалансировать питание и сон.

Для психики будет не лишним исключить влияние информационного пространства, которое серьезно меняет отношение к жизни.

При необходимости можно заблокировать всех хейтеров, которые обесценивают и критикуют вас, избавив себя от их негатива и агрессии. Возможно даже устроить информационный детокс.

Не вижу повода бояться оказаться в своем "информационном пузыре", как предупреждают нас активные пользователи соцсетей. Может он не так уж и плох, и знать абсолютно все новости не обязательно?

Ведь, у новостей есть особенность прорываться даже сквозь самые толстые стены и заборы, но нам так важно научиться фильтровать свое комфортное место на входе, не давая недоброжелателям влиять на нашу жизнь.

А освободившееся время мы можем провести с действительно близкими людьми, обнимая их, наполняя и себя, и их, любовью и теплом, которое и должна нам принести эта весна.