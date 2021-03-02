Поглинає смуток. Що робити, якщо вас накрила весняна депресія

Весна! Як же нетерпляче ми чекаємо на неї, квапимо, підганяємо, навіть по-поганському спалюємо опудало зими, щоб прогнати холод і сірість, які ще з осені псують нам задоволення від життя.

Але з її приходом якось не відразу все налагоджується, а скоріше навпаки, розбалансований організм намагається показати нам, "хто в домі господар" і наполегливо вимагає турботи.

Цього року сезонне погіршення самопочуття і настрою буде ознаменовано ще і цілим роком нашого перебування в нових умовах з недобрим сусідом по планеті — коронавірусом, який впевнено обійшов Землю, залишивши свої зловісні сліди не тільки в наших тілах, а й у нашій психіці.

Постковідний синдром уже є практично окремим діагнозом і не враховувати його наявність у величезної кількості людей у нашій країні ми не можемо, як і те, що країна вже стільки років перебуває в стані війни.

Тому що в сукупності з весняним авітамінозом, фізичною слабкістю, зниженням імунітету і вантажем соціальних проблем він може стати причиною не тільки серйозної депресії, а й цілком усвідомленого бажання добровільно піти з життя.

Ми наразі спостерігаємо сплеск суїцидальних настроїв не лише в дорослих, але і в дітей. І важливо поставитися до цього з увагою.

Тому навряд чи доречні поради "взяти себе в руки", "не дурити", "не лінуватися" і "прогулятися по свіжому повітрю і виспатися".

Ні, прогулятися, звичайно зайвим не буде, якщо є сили, та й здоровий повноцінний сон теж хороший, якщо взагалі вдалося заснути, але іноді важливіше вчасно звернутися до фахівця. Тому що саме лікар-психіатр на цьому етапі — це той фахівець, який може допомогти людині в депресії.

Треба враховувати, що весна та осінь — це періоди, коли депресивні стани загострюються, і поверхневе ставлення до таких станів загрожує більш серйозними наслідками.

Якщо ж вам і вашим близьким не діагностували депресію, то все одно необхідно про себе подбати — перевірити своє здоров'я, щоб ніякими різкими діями не порушити його, встановити комфортний режим дня, збалансувати харчування та сон.

Для психіки буде не зайвим виключити вплив інформаційного простору, який серйозно змінює ставлення до життя.

За необхідності можна заблокувати всіх хейтерів, які знецінюють і критикують вас, позбавивши себе від їхнього негативу й агресії. Можливо, навіть влаштувати інформаційний детокс.

Не бачу приводу боятися опинитися у своєму "інформаційному міхурі", як попереджають нас активні користувачі соцмереж. Може, він не такий уже й поганий, і знати абсолютно всі новини не обов'язково?

Адже в новин є особливість прориватися навіть крізь найтовстіші стіни і паркани, але нам так важливо навчитися фільтрувати своє комфортне місце на вході, не дозволяючи недоброзичливцям впливати на наше життя.

А час, що звільнився, ми можемо провести з дійсно близькими людьми, обіймаючи їх, наповнюючи і себе, і їх любов'ю та теплом, яке і повинна нам принести ця весна.