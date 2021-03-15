Когда еда заменяет любовь. Как избавиться от эмоционального переедания и похудеть

Проблема переедания для современного человека является все более актуальной и трудноразрешимой. Действительно, редко можно встретить человека, которому незнакома эта тема.

Причины переедания бывают самые разнообразные и могут приводить к серьезным последствиям. В основе проблем в питании лежит расстройство пищевого поведения, как психическое заболевание или эмоциональное переедание.

К расстройству пищевого поведения, как психическому заболеванию относят: нервную анорексию, нервную булимию и компульсивное переедание. Эти формы пищевых заболеваний требуют компетентной помощи психологов, диетологов и терапевтов.

Более подробно хотелось бы заострить свое внимание на эмоциональном переедании. Именно эмоциональное переедание является психологическими блоками, которые мешают нам стройнеть.

В основе эмоционального переедания лежит множество причин.

Первой из таких причин является низкая самооценка. Неспособность человека самому справляться со своими эмоциями и поддерживать себя без внешней помощи. Едой мы пытаемся заменить любовь, которую не получили или не получаем от родителей или партнера.

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Потребность в защите. Состояние опасности и тревоги, которое тянется длительное время или постоянно неблагополучная ситуация в семье, может привести к набору веса, как к единственно возможному способу защиты.

Внутренний конфликт. Необходимость реализовать своё желание и потребность в получении любви и одобрения окружающих вызывает состояние внутреннего конфликта. Это порождает тревогу, которая в последствии, может привести к "заеданию".

Психологическая травма. Если у человека случилось шоковое событие, это может спровоцировать набор лишнего веса. В таком случае главное искать другие пути справиться со своим состоянием (лучше обратиться к психологу), а не заедать своё состояние.

Одиночество, также, является одной из наиболее частых причин переедания. Если человек не может построить отношения с другими людьми, то он хочет получать "любовь" хотя бы от еды.

Удовольствие. В норме у человека должен быть длинный список всего, что приносит ему удовольствие. Но бывает так, что в этом списке один пункт – еда, так как она стабильный источник удовольствия, для получения которого нужно прилагать намного меньше усилий, чем для чего-либо другого.

Часто, вышеперечисленные причины переедания абсолютно неосознанны. Наилучший способ вырваться из этого "заколдованного круга" — приводить себя в состояние осознанности.

Как же это сделать?

1) Обращайте внимание на тело. Кушайте медленно и останавливайтесь, ощутив сытость.

Самый простой способ замедлиться – это есть в манере старомодного этикета: сервировать еду, аккуратно разрезать ее на маленькие кусочки, жевать медленно.

2) Выучите собственные сигналы голода. Еда – это ответ на эмоциональные желания или ответ на нужду тела в энергии?

Вместо того, чтобы есть каждый раз, как появится желание, стоит остановиться и прислушаться к себе. Урчит ли желудок? Есть ли апатия? Кружится ли голова? Есть ли в животе сосущее чувство?

3) Понимайте собственную мотивацию. Есть то, что захотелось или есть то, что полезно для тела?

Перед тем, как браться за еду, стоит спросить себя – что стало причиной. Эмоциональный голод возникает из-за грусти. Физический голод возникает, когда тело нуждается в энергии. Кроме того, часто люди путают с голодом жажду (если человек пьет недостаточно воды, ему сильнее хочется есть) или отсутствие сна (если человек мало спит, ему тоже чаще хочется есть)

4) Установите более глубокую связь с едой. Думайте о том, откуда еда берется, а не рассматривайте ее, как конечный продукт.

Перед едой стоит остановиться и подумать о том, сколько людей трудились, чтобы получились продукты, лежащие теперь на тарелке. Каждый кусочек – это повод почувствовать благодарность и связь со всеми этими людьми, со всем миром.

5) Сосредоточиться на собственной тарелке. Совмещать еду с чем-то еще – лучший способ не услышать сигналы собственного тела.