Коли їжа замінює любов. Як позбутися від емоційного переїдання і схуднути

Проблема переїдання для сучасної людини є все більш актуальною і важкою. Справді, рідко можна зустріти людину, якій не знайома ця тема.

Причини переїдання бувають найрізноманітніші і можуть призводити до серйозних наслідків. В основі проблем у харчуванні лежить розлад харчової поведінки як психічне захворювання або емоційне переїдання.

До розладу харчової поведінки, як психічного захворювання відносять: нервову анорексію, нервову булімію та компульсивне переїдання. Ці форми харчових захворювань вимагають компетентної допомоги психологів, дієтологів і терапевтів.

Докладніше хотілося б загострити свою увагу на емоційному переїданні. Саме емоційне переїдання є психологічними блоками, які заважають нам стрункішати.

В основі емоційного переїдання лежить безліч причин.

Першою з таких причин є низька самооцінка. Нездатність людини самостійно справлятися зі своїми емоціями і підтримувати себе без зовнішньої допомоги. Їжею ми намагаємося замінити любов, яку не отримали або не отримуємо від батьків або партнера.

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Потреба в захисті. Стан небезпеки і тривоги, яке тягнеться довгий час або постійно неблагополучна ситуація в сім'ї, може призвести до набору ваги, як до єдино можливого способу захисту.

Внутрішній конфлікт. Необхідність реалізувати своє бажання і потребу в отриманні любові та схваленні оточення викликає стан внутрішнього конфлікту. Це породжує тривогу, яка надалі, може привести до "заїдання".

Психологічна травма. Якщо у людини сталася шокова подія, це може спровокувати набір зайвої ваги. У такому випадку головне шукати інші шляхи впоратися зі своїм станом (краще звернутися до психолога), а не заїдати свій стан.

Самотність, також, є однією з найбільш частих причин переїдання. Якщо людина не може побудувати відносини з іншими людьми, то вона хоче отримувати "любов" хоча б від їжі.

Задоволення. У нормі у людини повинен бути довгий список усього, що приносить йому задоволення. Але буває так, що в цьому списку один пункт — їжа, оскільки вона стабільне джерело задоволення, для отримання якого потрібно докладати набагато менше зусиль, ніж для будь-чого іншого.

Часто, перераховані вище причини переїдання абсолютно неусвідомлені. Найкращий спосіб вирватися з цього "зачарованого кола" — приводити себе в стан усвідомленості.

Як же це зробити?

1) Звертайте увагу на тіло. Їжте повільно і зупиняйтеся, відчувши ситість.

Найпростіший спосіб сповільнитися — це їсти в манері старомодного етикету: сервірувати їжу, акуратно розрізати її на маленькі шматочки, жувати повільно.

2) Вивчіть власні сигнали голоду. Їжа — це відповідь на емоційні бажання або відповідь на потребу тіла в енергії?

Замість того, щоб їсти кожен раз, як з'явиться бажання, варто зупинитися і прислухатися до себе. Чи бурчить шлунок? Чи є апатія? Чи крутиться голова? Чи є в животі сисне почуття?

3) Розумійте власну мотивацію. Їсти те, що захотілося або є те, що корисно для тіла?

Перед тим, як братися за їжу, варто запитати себе — що стало причиною. Емоційний голод виникає через смутку. Фізичний голод виникає, коли тіло потребує енергії. Крім того, часто люди плутають з голодом спрагу (якщо людина п'є недостатньо води, їй сильніше хочеться їсти) або відсутність сну (якщо людина мало спить, їй теж частіше хочеться їсти)

4) Встановіть глибший зв'язок з їжею. Думайте про те, звідки їжа береться, а не розглядайте її, як кінцевий продукт.

Перед їжею варто зупинитися і подумати про те, скільки людей трудилися, щоб вийшли продукти, що лежать тепер на тарілці. Кожен шматочок — це привід відчути вдячність і зв'язок з усіма цими людьми, з усім світом.

5) Зосередитися на своїй тарілці. Поєднувати їжу з чимось ще — кращий спосіб не почути сигнали власного тіла.