Корисні запаси. Які вітаміни потрібні навесні, і в яких продуктах їх шукати

Нас з дитинства вчать батьки, досвід, обставини, книги, а потім тренінги із саморозвитку, що судити лише за обкладинкою не варто.

Часто потрібно докласти зусиль, щоб копнути глибше, дивитися ширше, щоб побачити суть. З нашим тілом усе так і працює.

Ваші шкіра, очі, волосся, нігті, мова, сон, настрій, смакові переваги можуть розповісти більше навіть без навичок спілкування. Слова, суб'єктивні відчуття — це лише доповнення до сигналів організму про те, чого він потребує.

Будучи дзеркалом, відображенням стану зсередини, можна почути крик про допомогу: "Мені це необхідно!" або ж "Здається, уже досить".

Отже, які запаси вітамінів варто заповнити для цілковитого поглинання весни кожною клітиною?

1. Вітамін Д

Як не крути, а без оптимального рівня цього жиророзчинного вітаміну весну з відкритою душею і 100% зарядження не зустрінеш.

Сухість шкіри, тяга до вершкового масла, стомлюваність, зниження імунної функції — це ті підказки, які ваше тіло подає для перевірки цього показника.

Застосування сонцезахисного крему, побудова раціону суворо на рослинній їжі можуть сприяти розвитку дефіциту.

Перебування на сонці не гарантує отримання необхідної добової дози, як і надходження разом з продуктами харчування (жовток з яєць курей вільного вигулу, печінка тріски, дикий лосось).

Рекомендується стежити за рівнем вітаміну Д у формі 25-гідроксі в крові для розуміння, чи потрібна вам підмога у вигляді додаткової саплементації в підібраній дозі лікарем.

2. Вітамін С

Якщо перша думка при згадці вітаміну — це "лимон, апельсин, аскорбінка, і ... ще раз лимон", то наступні абзаци наповнять книгу вашого життя новими розділами, а голову — новими знаннями.

Суперечку вирішить математика

Дано: добова потреба у вітаміні — 90 мг. У 100 г лимона міститься 77 мг, у той же час: у шипшині — 426 мг, у чорній смородині — 181 мг, у ківі — 93 мг.

Здається, 5: 1 на користь відвару шипшини, з часточкою ківі.

3. Вітаміни групи В

Ця водорозчинна команда покращує якість життя з усіх боків, безпосередньо впливаючи на роботу нашого мозку, проведення нервово-м'язових імпульсів, метаболізм клітин.

Мурашки по шкірі, неспокійний сон, збліднення — не завжди про почуття закоханості. Додайте потріскані губи, "заїди" в куточках рота, слабкість — романтики як і не було.

Субпродукти (печінка, нирки), яйця, біле м'ясо (курка, індичка), червоне м'ясо (яловичина), риба (скумбрія, лосось), молюски, темна листова зелень (особливо шпинат), бобові, цільні злаки, харчові дріжджі — велика частина плану зі збільшення рівня різних представників групи.

Але будьте обережні з добавками. Безконтрольне вживання також має наслідок. Пам'ятайте, міра — це ті чотири літери, які стоять на варті здоров'я.

Не забудемо згадати джерела й інших жиророзчинних вітамінів, таких як:

- вітамін А (яловича печінка, риб'ячий жир, вершкове масло) — щоб жмуритися тільки від сонячних променів, а не для фокусування;

- вітамін Е (олія зародків пшениці, мигдаль і мигдальне масло, авокадо, кедрові горіхи) — щоб вільні радикали не збільшували наш біологічний вік;

- вітамін К (петрушка, кейл, шпинат, соєві продукти, яєчний жовток, печінка, вершкове масло) — щоб кров адекватної густоти циркулювала нашими судинами;

Вдихати весну на повні груди, і відчувати її кожним сантиметром тіла — це та ще праця, але, повірте, організм впорається, не забувайте лише подавати йому вчасно інструменти.