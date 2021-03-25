Пазли на тарілці. Як і чим харчуватися під час коронавірусу

Трохи більше року наш організм перебуває в стані гіпертонусу. І тут справа далеко не в мʼязовій силі, а в зафіксованій захисній позі для протистояння обставинам, які, не питаючи дозволу, увірвалися до нас у будинок.

Інформаційний потік, переживання за ресурси (у системі охорони здоровʼя, матеріальні, власного тіла), підвищена тривожність, ізоляція з метою запобігання поширенню вірусу продовжують негативно впливати як на ментальний, так і фізичний стан.

На жаль, ніхто не застрахований від зараження, і передбачити, яким буде перебіг, складно. Але наше головне завдання максимально підготувати імунну систему до виконання необхідних завдань, і надавати високий рівень підтримки органам і системам на різних етапах розвитку вірусного захворювання.

По-перше, стежимо за гідрацією. Наша кров — це майже 90% води, саме вона є головним транспортером корисних речовин і сполук, насичує наші клітини киснем, регулює температуру тіла.

Під час коронавірусу кров згущається, тому так важливо ввести корисну звичку заздалегідь, і дотримуватися практики вживання не менше 30 мл/кг маси тіла чистої питної води протягом усього періоду хвороби. Обмежуємо кількість кофеїну (стосується і несолодкого зеленого чаю), фруктових соків і газованих напоїв.

Важливо

Весняний раціон: як організувати різноманітність в тарілці

По-друге, зʼєднуємо пазли на тарілці, харчуючись різноманітно, повноцінно та збалансовано. Не додаємо в продукти приправи з Е-шками на упаковці. Ретельно пережовуємо їжу, без поспіху, акцентуючи увагу на смаку, паралельно надаючи час іншим органам травлення підготуватися до ефективної роботи.

Заповнюйте половину тарілки овочами (особливо зеленого кольору), ¼ — цільними злаками (каші або хліб), ¼ — високоякісним білком (мʼясо, риба, яйця, молочні продукти) разом із корисними жирами (олії, горіхи, авокадо, гарбузове насіння).

Дістаємо запаси заморожених ягід (краще темного кольору, які зараз корисніші через збереження кількості антоціанів, ніж у свіжих, але не сезонних), нарізаємо фрукти, періодично замінюємо білки тваринного походження на рослинні — бобові (нут, маш, сочевиця, квасоля) або соєві.

По-третє, звільняємо простір від зайвого. Холодильник — від продуктів промислової обробки (ковбаси, сосиски, консерви, копчення), маринадів, соусів. Не піддаємося на "корисні" батончики та солодощі й не пʼємо літрами чай з медом.

Обмежуємо кількість солі в раціоні, намагаємося гратися з приправами і спеціями, розмальовуючи життя іншими непрісними фарбами.

Готуйте власноруч і їжте вдома. Це знижує ризик зараження коронавірусом із гігієнічної точки зору, вчить взаємодіяти з їжею, починаючи з миття до оформлення та подачі на стіл. Сприймайте цей процес, як варіант медитації. Експериментуйте з інгредієнтами, поєднаннями, прикрасами. Перш за все, для себе.

У кожного з нас є прекрасна можливість, щоб прислухатися до свого тіла.

Важливо проявляти до нього турботу через їжу, сон, рух, розслаблення, і тоді організм обовʼязково подякує, рятуючи в найбільш непередбачуваний момент.