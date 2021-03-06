Весняний раціон: як організувати різноманітність в тарілці

Весна відрізняється від всіх сезонів тим, що в цей період ми особливо сильно відчуваємо наслідки зимового раціону. Саме взимку харчування стає менш повноцінним і різноманітним.

Менше сонячних годин, стрес — з'являється бажання їсти жирну, солодку, калорійну їжу. Це призводить до того, що знижується загальний тонус організму, підвищується стомлюваність, знижується імунітет, погіршується стан шкіри.

Овочі і ферментовані продукти для підвищення імунітету

Перше, на що необхідно зробити акцент у весняному раціоні, — вживати не менше 500 грамів овочів в день. Другий акцент — це додавання ферментованих продуктів: йогурт, кефір, квашена капуста, комбуча. Овочі і ферментовані продукти допоможуть відновити нормальну мікробіоту кишківника і, відповідно, зміцнити імунітет.

Також вони позитивно впливають на засвоюваність їжі, покращують абсорбцію корисних речовин.

Саме час почати випивати норму води

Взимку ми знижуємо рівень споживання води і тому весна — це вдалий час, щоб поступово збільшувати кількість споживання. Якщо перший час важко, то раджу поставити нагадування, які будуть щогодини сигналізувати про те, що потрібно випити ще одну склянку води.

Не знижуйте кількість тваринного білка і жиру

Тваринний білок і жир нам необхідні не тільки в зимовий період, а й навесні. Це джерело важливих жиророзчинних вітамінів і мікроелементів — D, A, Е, залізо, кальцій, які можуть бути в дефіциті після неправильно харчування взимку. Білки тваринного походження і жири також відповідають за насичення і повноту смаку. Не варто навесні весь раціон зводити до овочів і коренеплодів.

5 кольорів: принцип різноманітності в тарілці

Щоб раціон був насичений і різноманітний, постарайтеся дотримуватися принципу різних кольорів в тарілці — їх повинно бути, не менше 5. Наприклад, розглянемо один прийом їжі: гречка, капуста, морква, м'ясо, яйце + рослинне масло = 6 різних кольорів.

Заморожені ягоди та сезонні фрукти

Перевагу краще віддати сезонним фруктам. Також додати в раціон заморожені ягоди темного кольору, наприклад, синього. Ягоди — чудовий продукт, що містить антиоксиданти. Але важливо звертати увагу, щоб вони були шокової заморозки — так зберігається найбільша кількість корисних речовин.

Готуйте смузі, ягідне морозиво, додайте ягоди в кашу або сир на сніданок.

Приклад раціону на день:

Сніданок:

Відварюємо гречану кашу. Готуємо омлет з 2-х яєць. Нарізаємо салат зі свіжої капусти, моркви, яблука і поливаємо соком лимона.

Перекус:

Жменя фруктів і сухофруктів або горіхово-фруктовий батончик з кавою або чаєм.

Обід:

Запікаємо картоплю в духовці, наприклад, в мундирі. Додаємо до неї індичку та овочі: буряк, морква, селера, цвітна капуста, ріпчаста цибуля. Після поливаємо все соєвим соусом.

Вечеря:

На вечерю готуємо салат: листя салату, авокадо, консервований тунець, лляне насіння, йогуртова заправка, кріп, петрушка, сир.