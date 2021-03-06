Весенний рацион: как организовать разнообразие в тарелке

Весна отличается от всех сезонов тем, что в этот период мы особенно сильно ощущаем последствия зимнего рациона. Именно зимой питание становится менее полноценным и разнообразным.

Меньше солнечных часов, стресс — появляется желание есть жирную, сладкую, калорийную еду. Это приводит к тому, что снижается общий тонус организма, повышается утомляемость, снижается иммунитет, ухудшается состояние кожи.

Овощи и ферментированные продукты для повышения иммунитета

Первое, на что необходимо сделать акцент в весеннем рационе, — употреблять не менее 500 граммов овощей в день. Второй акцент — это добавление ферментированных продуктов: йогурт, кефир, квашеная капуста, комбуча. Овощи и ферментированные продукты помогут восстановить нормальную микробиоту кишечника и, соответственно, укрепить иммунитет.

Также они положительно влияют на усвояемость пищи, улучшают абсорбцию полезных веществ.

Самое время начать выпивать норму воды

Зимой мы снижаем уровень потребления воды и поэтому весна — это подходящее время, чтобы постепенно увеличивать количество потребления. Если первое время тяжело, то советую поставить напоминания, которые будут каждый час сигнализировать о том, что нужно выпить еще один стакан воды.

Не снижайте количество животного белка и жира

Животный белок и жир нам необходимы не только в зимний период, но и весной. Это источник важных жирорастворимых витаминов и микроэлементов — D, A, Е, железо, кальций, которые могут быть в дефиците после неправильно питания зимой. Белки животного происхождения и жиры также отвечают за насыщение и полноту вкуса. Не стоит весной весь рацион сводить к овощам и корнеплодам.

5 цветов: принцип разнообразия в тарелке

Чтобы рацион был насыщенный и разнообразный, постарайтесь придерживаться принципа различных цветов в тарелке — их должно быть, не менее 5. Например, рассмотрим один прием пищи: гречка, капуста, морковь, мясо, яйцо + растительное масло = 6 различных цветов.

Замороженные ягоды и сезонные фрукты

Предпочтение лучше отдать сезонным фруктам. Также добавить в рацион замороженные ягоды темного цвета, например, синего. Ягоды — великолепный продукт, содержащий антиоксиданты. Но важно обращать внимание, чтобы они были шоковой заморозки — так сохраняется наибольшее количество полезных веществ.

Готовьте смузи, ягодное мороженое, добавляйте ягоды в кашу или творог на завтрак.

Пример рациона на день:

Завтрак:

Отвариваем гречневую кашу. Готовим омлет из 2-х яиц. Нарезаем салат из свежей капусты, моркови, яблока и поливаем соком лимона.

Перекус:

Горсть фруктов и сухофруктов или орехово-фруктовый батончик с кофе или чаем.

Обед:

Запекаем картофель в духовке, например, в мундире. Добавляем к нему индейку и овощи: свекла, морковь, сельдерей, цветная капуста, репчатый лук. После поливаем все соевым соусом.

Ужин:

На ужин готовим салат: листья салата, авокадо, консервированный тунец, льняные семечки, йогуртовая заправка, укроп, петрушка, сыр.