Переходим с мяса на рыбу. Как изменить свой рацион и укрепить иммунитет в период пандемии

Безусловно, питание напрямую взаимосвязано с иммунитетом и питаясь не сбалансировано есть риск быстрее заразиться и сложнее противостоять бактериальным, вирусным и другим заболеваниям. Поэтому, правильное и сбалансированное питание служить профилактикой, а также поддерживающим фактором во время и после болезни.

Поддерживать иммунитет необходимо не только в период пандемии. Если же вы все-таки заболели или только переболели, то хочу поделиться с вами некоторыми рекомендациями, которые помогут вам поддержать организм.

Меняем пищевые привычки

В рационе обязательно должно быть достаточное количество овощей, фруктов, орехов, бобовых. В этот период необходимо снизить употребление красного мяса и мясных субпродуктов: сосиски, колбаса и так далее. Сделать акцент лучше на рыбу. Также необходимо снизить употребление быстрых углеводов и сахара. Жиры в рационе должны быть, преимущественно, в форме жидких масел, таких как: оливковое, рапсовое или соевое.

Пробиотики и пребиотики

Часто говорю о том, насколько полезны ферментированные продукты – квашеная капуста или кимчи. Они являются пробиотиками и улучшают кишечную микрофлору, а как все знают – именно в кишечнике формируется основная часть иммунитета организма. Пробиотики – это, так называемые, полезные бактерии. А вот, чтобы им было чем питаться в кишечнике, нужны пребиотики – клетчатка, которая, преимущественно, содержится в овощах и злаках.

Витамин D, витамин С и цинк

Было проведено много исследований, где оценивали потребление определенных нутриентов и их связь с инфекциями. Некоторые нутриенты играют ключевую роль в функционировании иммунной системы и имеют доказанную пользу при COVID-19.

Цинк является составляющей многих ферментов и факторов транскрипции в клетках во всем теле. Поэтому недостаточный уровень цинка ограничивает адекватный иммунный ответ на инфекции.

Также, исследования показывают, что пероральное добавление цинка уменьшает частоту острых респираторных инфекций на 35%, сокращает продолжительность симптомов гриппа примерно на 2 дня и улучшает скорость выздоровления.

Важно

Пазлы на тарелке. Как и чем питаться при коронавирусе

Другие клинические исследования показывают, что добавки витамина D снижают шансы развития острых инфекций дыхательных путей большинство из которых, как полагают, связаны с вирусами на 12-75% . Вполне вероятно, что такая ассоциация МОЖЕТ БЫТЬ справедливой и для COVID-19.

Не стоит забывать о витамине С – он является кофактором для многих ферментов, усиливает функцию многих ферментов во всем теле, сохраняя их ионы металлов в восстановленной форме. Он также действует и как антиоксидант, ограничивая воспаление и повреждение тканей, связанные с иммунной реакцией.

Необходимо также внимательно относиться к дозировке и обязательно проконсультироваться с врачом перед их приемом.