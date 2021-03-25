Пазлы на тарелке. Как и чем питаться при коронавирусе

Чуть больше года наш организм находится в состоянии гипертонуса. И тут дело далеко не в мышечной силе, а в зафиксированной защитной позе для противостояния обстоятельствам, которые, не спрашивая разрешения, ворвались к нам в дом.

Информационный поток, переживания за ресурсы (в системе здравоохранения, материальные, собственного тела), повышенная тревожность, изоляция с целью предотвращения распространения вируса продолжают отрицательно влиять как на ментальное, так и физическое состояние.

К сожалению, никто не застрахован от заражения, и предугадать, каким будет течение, сложно. Но наша главная задача- максимально подготовить иммунную систему к выполнению необходимых задач, и оказывать высокий уровень поддержки органам и системам на разных этапах развития вирусного заболевания.

Во-первых, следим за гидратацией. Наша кровь — это приблизительно 90% воды, именно она является главным транспортёром полезных веществ и соединений, насыщает наши клетки кислородом, регулирует температуру тела.

При коронавирусе кровь сгущается, поэтому так важно ввести полезную привычку заранее, и придерживаться практики употребления не менее 30 мл/кг массы тела чистой питьевой воды на протяжении всего периода болезни. Ограничиваем количество кофеина (касается и несладкого зеленого чая), фруктовых соков и газированных напитков.

Важно

Весенний рацион: как организовать разнообразие в тарелке

Во-вторых, соединяем пазлы на тарелке, питаясь разнообразно, полноценно и сбалансировано. Не добавляем в качестве приправ продукты с Е-шками на упаковке. Тщательно пережевываем пищу, без спешки, акцентируя внимание на вкусе, параллельно предоставляя время другим органам пищеварения подготовится к эффективной работе.

Заполняйте половину тарелки овощами (особенно зеленого цвета), ¼ — цельными злаками (каши или хлеб), ¼ — высококачественным белком (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) вместе с полезными жирами (масла, орехи, авокадо, тыквенные семечки).

Достаем запасы замороженных ягод (лучше темного цвета, которые сейчас более полезны из-за сохранения количества антоцианов, чем в свежих, но не сезонных), нарезаем фрукты, периодически заменяем белки животного происхождения на растительные – бобовые (нут, маш, чечевица, фасоль) или соевые.

В-третьих, освобождаем пространство от лишнего. Холодильник — от продуктов промышленной обработки (колбасы, сосиски, консервы, копчености), маринадов, соусов. Не поддаемся на "полезные" батончики и сладости и не пьем литрами чай с медом.

Ограничиваем количество соли в рационе, пробуем играться с приправами и специями, окрашивая жизнь другими непресными цветами.

В-четвертых, готовьте своими руками и кушайте дома. Это снижает риск заражения с гигиенической точки зрения, учит взаимодействию с едой, начиная с мытья до оформления и подачи на стол. Воспринимайте этот процесс, как вариант медитации. Экспериментируйте с ингредиентами, сочетаниями, украшениями. В первую очередь, для себя.

У каждого из нас есть прекрасная возможность, чтобы прислушаться к своему телу.

Важно проявлять к нему заботу через еду, сон, движение, расслабление, и тогда организм обязательно скажет спасибо, выручая в самый непредсказуемый момент.