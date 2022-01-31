Худеем к весне 2022. Как подготовить организм к новому сезону

Сегодня пойдет речь не об экспресс-методе приведения себя в форму, а о том, как плавно, без травмы для организма переступить черту сезонов. Ведь правило №1 — приоритет всегда за здоровьем!

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Начните работу с вечера воскресенья

Давайте готовить тело к весне, синхронизируясь с природными ритмами.

Светловой день постепенно увеличивается, и это является важным напоминанием пересмотреть режим дня, особенно что касается засыпания и пробуждения.

Сон – это фундаментальная часть нашего физического и психического здоровья. Многие недооценивают его влияние на множество физиологических процессов в организме, но вспомните, насколько разбитым вы себя чувствуете после бессонной ночи? А если такая череда длится неделями?

Рассказываю коротко о главных правилах гигиены сна:

Выработайте привычку ложится и вставать в одно и то же время и в один изо дня в день. Не надо радикально и сразу. Приближайтесь к цели постепенно, примерно по 1 часу. Так вы дадите возможность привыкнуть организму, и сделать результат более стойким.

Спальня – место комфорта и отдыха. Создайте условия и благоприятную среду для этих задач. Работа, шум, свет – все это выносите за рамки этих квадратных метров. Плотные шторы, маска для сна, беруши для ушей, избегание синего спектра от гаджетов.

Следите за количеством употребляемого кофеина и алкоголя перед сном. Кофеин содержится не только в кофе. Список пополняется черным и зеленым чаями, напитками-энергетиками. Да, вы можете нормально засыпать, но стимуляция мозга этими веществами вызывает фрагментацию сна, тем самым ухудшая качество засыпания и самого процесса сна.

Что касается еды, то правило "за 3-4 часа до сна" может решить проблему сонливости, если вам знаком этот симптом. Обратите внимание на то, каким наполнением тарелки вы завершаете день. И помните, что утро – это всегда "зеркальное" отображение вечера.

Желаете чувствовать легкость и энергичность утром? Отобразите эту аффирмацию с помощью ужина. Например, замените жирное красное мясо рыбой, морепродуктами или птицей, а вместо тяжелых соусов включите в рацион растительное масло.

Дополните рацион обязательным наличием клетчатки в виде зелени и овощей, и тело обязательно отблагодарит вас внешней трансформацией и сменой самоощущения.

Помните о чувстве меры

Переедание, как и недоедание – вредная привычка наравне со злоупотреблением алкоголя.

Ворвитесь в весну во всеоружии. Присмотритесь и прислушайтесь к телу. Есть ли избыточная сухость кожных покровов после зимнего периода, обратите внимание на состояние волос, ногтей, цвета кожи.

Не загружайте свой организм всеми комплексами и добавками, которыми пестрят социальные сети. Действуйте прицельно. Проверьте в лаборатории уровень витамина Д. А девушкам очень рекомендую отследить запас железа в организме (феритин), так как статистика по дефицитам не радует.

Не забывайте о режиме питания. Это обезопасит вас от рисков съесть лишнего на пике голода.

Никакой "спасательный" продукт не сможет компенсировать нездоровое питание.

Помните, что отрицательной калорийности не существует. И к сожалению или к счастью, то что мы наели в течение дня, не минусуется тем же грейпфрутом вечером в придачу.

Большинству людей не нужно принимать витаминные добавки для повышения уровня энергии. Они могут получить все необходимые им витамины и минералы, соблюдая здоровую и сбалансированную диету.

Не избегайте овощей.

Хочу поддержать в осенне-зимний период способы приготовления, которые сложно внедрить тем же летом или весной, когда температура за окном повышается.

Размораживайте и тушите овощи, при возможности, запекайте.

Подготовьте к весне свой микробиом ферментированными продуктами, которые обладают пробиотическими способностями, позитивно влияя на рост и развитие полезных бактерий. К ним относят квашеную капусту, кимчи, йогурты из живой культуры, кефир, моченые яблоки.

Ваш организм всегда нуждается в поддержке. Но особенно это заметно на смене сезонов, когда риск инфекционных заболеваний увеличивается.

Поэтому, помните, что все необходимые инструменты для того, чтобы иметь ресурс и силы им противодействовать, всегда концентрируются в нашей тарелке, движении и активности днем, спокойствию и восстановлению ночью.