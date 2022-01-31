Худнемо до весни 2022. Як підготувати організм до нового сезону

Сьогодні йтиметься не про експрес-метод приведення себе у форму, а про те, як плавно, без травми для організму переступити межу сезонів. Адже правило №1 — пріоритет завжди за здоров'ям!

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Почніть роботу з вечора неділі

Давайте готувати тіло до весни, синхронізуючись із природними ритмами.

Світловий день поступово збільшується, і це є важливим нагадуванням переглянути режим дня, особливо щодо засипання та пробудження.

Сон — це фундаментальна частина нашого фізичного та психічного здоров'я. Багато хто недооцінює його вплив на безліч фізіологічних процесів в організмі, але згадайте, наскільки розбитим ви почуваєтеся після безсонної ночі? А якщо така ситуація триває тижнями?

Розповідаю коротко про основні правила гігієни сну:

Виробіть звичку лягати і вставати в один і той же час і щодня. Не треба радикально і відразу. Наближайтесь до мети поступово приблизно по 1 годині. Так ви дасте можливість звикнути організму, і зробити результат стійкішим.

Спальня — місце комфорту та відпочинку. Створіть умови та сприятливе середовище для цих завдань. Робота, шум, світло — все це виносите за межі цих квадратних метрів. Щільні штори, маска для сну, беруші для вух, уникнення синього спектра від гаджетів.

Стежте за кількістю вживаного кофеїну та алкоголю перед сном. Кофеїн міститься не лише у каві. Список поповнюється чорним та зеленим чаєм, напоями-енергетиками. Так, ви можете нормально засинати, але стимуляція мозку цими речовинами викликає фрагментацію сну, тим самим погіршуючи якість засинання та самого процесу сну.

Що стосується їжі, то правило "за 3-4 години до сну" може вирішити проблему сонливості, якщо вам знайомий цей симптом. Зверніть увагу, яким наповненням тарілки ви завершуєте день. І пам'ятайте, що ранок — це завжди "дзеркальне" відображення вечора.

Бажаєте відчувати легкість та енергійність вранці? Відобразіть цю афірмацію за допомогою вечері. Наприклад, замініть жирне червоне м'ясо рибою, морепродуктами або птицею, а замість важких соусів додайте в раціон рослинну олію.

Доповніть раціон обов'язковою наявністю клітковини у вигляді зелені та овочів, і тіло обов'язково віддячить вам зовнішньою трансформацією та зміною самопочуття.

Пам'ятайте про почуття міри

Переїдання, як і недоїдання, — шкідлива звичка нарівні зі зловживанням алкоголю.

Увірвіться навесні у всеозброєнні. Придивіться та прислухайтеся до тіла. Чи є надмірна сухість шкірних покривів після зимового періоду, зверніть увагу на стан волосся, нігтів, кольору шкіри.

Не завантажуйте свій організм усіма комплексами та добавками, якими рясніють соціальні мережі. Дійте прицільно. Перевірте в лабораторії рівень вітаміну Д. А дівчатам дуже рекомендую відстежити запас заліза в організмі (феритин), тому що статистика дефіцитів не радує.

Не забувайте про режим харчування. Це убезпечить вас від ризиків з'їсти зайвого на піку голоду.

Жодний "рятувальний" продукт не зможе компенсувати нездорове харчування.

Пам'ятайте, що негативної калорійності немає. І на жаль або на щастя, те, що ми наїли протягом дня, не минається тим же грейпфрутом увечері на додачу.

Більшості людей не потрібно приймати вітамінні добавки для підвищення рівня енергії. Вони можуть отримати всі необхідні їм вітаміни та мінерали, дотримуючись здорової та збалансованої дієти.

Не уникайте овочів.

Хочу підтримати в осінньо-зимовий період способи приготування, які складно впровадити того ж літа або навесні, коли температура за вікном підвищується.

Розморожуйте і тушкуйте овочі, за можливості, запікайте.

Підготуйте до весни свій мікробіом ферментованими продуктами, які мають пробіотичні здібності, позитивно впливаючи на ріст та розвиток корисних бактерій. До них відносять квашену капусту, кімчі, йогурти із живої культури, кефір, мочені яблука.

Ваш організм завжди потребує підтримки. Але це особливо помітно на зміні сезонів, коли ризик інфекційних захворювань збільшується.

Тому, пам'ятайте, що всі необхідні інструменти для того, щоб мати ресурс та сили їм протидіяти, завжди концентруються в нашій тарілці, русі та активності вдень, спокої та відновленні вночі.