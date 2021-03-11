Полезные запасы. Какие витамины нужны весной, и в каких продуктах их искать

Нас с детства учат родители, опыт, обстоятельства, книги, а потом тренинги по саморазвитию, что судить лишь по обложке не стоит.

Часто нужно приложить усилия, чтобы копнуть глубже, смотреть шире, чтобы увидеть суть. С нашим телом все так и работает.

Ваши кожа, глаза, волосы, ногти, язык, сон, настроение, вкусовые предпочтения могут рассказать больше даже без навыков общения. Слова, субъективные ощущения – это лишь дополнение к сигналам организма о том, в чем он нуждается.

Являясь зеркалом, отражением состояния изнутри, можно услышать крик о помощи: "Мне это необходимо!" или же "Кажется, уже достаточно".

Итак, какие запасы витаминов стоит восполнить для всецелого поглощения весны каждой клеткой?

1. Витамин Д

Как ни крути, а без оптимального уровня этого жирорастворимого витамина весну с открытой душой и 100 % зарядом не встретишь.

Сухость кожи, тяга к сливочному маслу, утомляемость, снижение иммунной функции – это те подсказки, которые Ваше тело подает для проверки данного показателя.

Применение солнцезащитного крема, построение рациона строго на растительной пище могут способствовать развитию дефицита.

Пребывание на солнце не гарантирует получение необходимой суточной дозы, как и поступление вместе с продуктами питания (желток из яиц кур свободного выгула, печень трески, дикий лосось).

Рекомендуется следить за уровнем витамина Д в форме 25-гидрокси- в крови для понимания, нужна ли Вам подмога в виде дополнительной саплементации в подобранной дозе лечащим врачом.

2. Витамин С

Если первая мысль при упоминании витамина – это "лимон, апельсин, аскорбинка, и… еще раз лимон", то следующие абзацы наполнят книгу Вашей жизни новыми главами, а голову — новыми знаниями.

Спор решит математика

Дано: суточная потребность в витамине – 90 мг. В 100 г лимона содержится 77 мг, в то же время: в шиповнике – 426 мг, в черной смородине – 181 мг, в киви – 93 мг.

Кажется, 5:1 в пользу отвара шиповника, с долькой киви.

3. Витамины группы В

Эта водорастворимая команда улучшает качество жизни со всех сторон, напрямую влияя на работу нашего мозга, проведение нервно-мышечных импульсов, метаболизм клеток.

Мурашки по коже, неспокойный сон, побледнение – не всегда о чувстве влюбленности. Прибавьте потрескавшиеся губы, "заеды" в уголках рта, слабость — романтики, как и не было.

Субпродукты (печень, почки), яйца, белое мясо (курица, индейка), красное мясо (говядина), рыба (скумбрия, лосось), моллюски, темная листовая зелень ( в особенности, шпинат), бобовые, цельные злаки, пищевые дрожжи – большая часть плана по увеличению уровня разных представителей группы.

Но будьте осторожны с добавками. Бесконтрольное употребление также имеет последствие. Помните, мера – это те четыре буквы, которые стоят на страже здоровья.

Не забудем упомянуть источники и других жирорастворимых витаминов, таких, как:

- витамин А (говяжья печень, рыбий жир, сливочное масло) – чтобы щуриться только от солнечных лучей, а не для фокусировки;

- витамин Е (масло зародышей пшеницы, миндаль и миндальное масло, авокадо, кедровые орехи) — чтобы свободные радикалы не увеличивали наш биологический возраст;

- витамин К (петрушка, кейл, шпинат, соевые продукты, яичный желток, печень, сливочное масло) — чтобы кровь адекватной густоты циркулировала по нашим сосудам;

Вдыхать весну полной грудью, и ощущать ее каждым сантиметром тела – это тот еще труд, но, поверьте, организм справится, не забывайте лишь подавать ему вовремя инструменты.