Переходимо з м'яса на рибу. Як змінити свій раціон і зміцнити імунітет у період пандемії

Звичайно, харчування безпосередньо взаємопов'язане з імунітетом і харчуючись не збалансовано є ризик швидше заразитися і складніше протистояти бактеріальним, вірусним та іншим захворюванням. Тому, правильне і збалансоване харчування слугує профілактикою, а також підтримувальним фактором під час і після хвороби.

Підтримувати імунітет необхідно не тільки в період пандемії. Якщо ж ви все-таки захворіли або щойно перехворіли, то хочу поділитися з вами деякими рекомендаціями, які допоможуть вам підтримати організм.

Змінюємо харчові звички

У раціоні обов'язково має бути достатня кількість овочів, фруктів, горіхів, бобових. У цей період необхідно знизити вживання червоного м'яса і м'ясних субпродуктів: сосиски, ковбаса і так далі. Зробити акцент краще на рибу. Також необхідно знизити вживання швидких вуглеводів і цукру. Жири в раціоні повинні бути, переважно, у формі олій, таких як: оливкова, рапсова або соєва.

Пробіотики і пребіотики

Часто кажу про те, наскільки корисні ферментовані продукти — квашена капуста або кімчі. Вони є пробіотиками і покращують кишкову мікрофлору, а як всі знають — саме в кишечнику формується основна частина імунітету організму. Пробіотики — це, так звані, корисні бактерії. А ось, щоб їм було чим харчуватися в кишечнику, потрібні пребіотики — клітковина, яка, переважно, міститься в овочах і злаках.

Вітамін D, вітамін С і цинк

Було проведено багато досліджень, де оцінювали споживання певних нутрієнтів і їхній зв'язок з інфекціями. Деякі нутрієнти грають ключову роль у функціонуванні імунної системи і мають доведену користь під час COVID-19.

Цинк є складником багатьох ферментів і факторів транскрипції в клітинах у всьому тілі. Тому недостатній рівень цинку обмежує адекватну імунну відповідь на інфекції.

Також, дослідження показують, що пероральне додавання цинку зменшує частоту гострих респіраторних інфекцій на 35%, скорочує тривалість симптомів грипу приблизно на 2 дні та покращує швидкість одужання.

Важливо

Пазли на тарілці. Як і чим харчуватися під час коронавірусу

Інші клінічні дослідження показують, що добавки вітаміну D знижують шанси розвитку гострих інфекцій дихальних шляхів більшість з яких, як вважають, пов'язані з вірусами на 12-75%. Цілком ймовірно, що така асоціація може бути справедливою і для COVID-19.

Не варто забувати про вітамін С — він є кофактором для багатьох ферментів, підсилює функцію багатьох ферментів у всьому тілі, зберігаючи їхні іони металів у відновленій формі. Він також діє і як антиоксидант, обмежуючи запалення і пошкодження тканин, пов'язані з імунною реакцією.

Необхідно також уважно ставитися до дозування та обов'язково проконсультуватися з лікарем перед їх прийомом.