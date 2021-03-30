Переходимо з м'яса на рибу. Як змінити свій раціон і зміцнити імунітет у період пандемії
Підтримувати імунітет необхідно не тільки в період пандемії. Якщо ж ви все-таки захворіли або щойно перехворіли, то ці рекомендації допоможуть вам зміцнити організм.
Звичайно, харчування безпосередньо взаємопов'язане з імунітетом і харчуючись не збалансовано є ризик швидше заразитися і складніше протистояти бактеріальним, вірусним та іншим захворюванням. Тому, правильне і збалансоване харчування слугує профілактикою, а також підтримувальним фактором під час і після хвороби.
Підтримувати імунітет необхідно не тільки в період пандемії. Якщо ж ви все-таки захворіли або щойно перехворіли, то хочу поділитися з вами деякими рекомендаціями, які допоможуть вам підтримати організм.
- Змінюємо харчові звички
У раціоні обов'язково має бути достатня кількість овочів, фруктів, горіхів, бобових. У цей період необхідно знизити вживання червоного м'яса і м'ясних субпродуктів: сосиски, ковбаса і так далі. Зробити акцент краще на рибу. Також необхідно знизити вживання швидких вуглеводів і цукру. Жири в раціоні повинні бути, переважно, у формі олій, таких як: оливкова, рапсова або соєва.
- Пробіотики і пребіотики
Часто кажу про те, наскільки корисні ферментовані продукти — квашена капуста або кімчі. Вони є пробіотиками і покращують кишкову мікрофлору, а як всі знають — саме в кишечнику формується основна частина імунітету організму. Пробіотики — це, так звані, корисні бактерії. А ось, щоб їм було чим харчуватися в кишечнику, потрібні пребіотики — клітковина, яка, переважно, міститься в овочах і злаках.
- Вітамін D, вітамін С і цинк
Було проведено багато досліджень, де оцінювали споживання певних нутрієнтів і їхній зв'язок з інфекціями. Деякі нутрієнти грають ключову роль у функціонуванні імунної системи і мають доведену користь під час COVID-19.
Цинк є складником багатьох ферментів і факторів транскрипції в клітинах у всьому тілі. Тому недостатній рівень цинку обмежує адекватну імунну відповідь на інфекції.
Також, дослідження показують, що пероральне додавання цинку зменшує частоту гострих респіраторних інфекцій на 35%, скорочує тривалість симптомів грипу приблизно на 2 дні та покращує швидкість одужання.Важливо
Інші клінічні дослідження показують, що добавки вітаміну D знижують шанси розвитку гострих інфекцій дихальних шляхів більшість з яких, як вважають, пов'язані з вірусами на 12-75%. Цілком ймовірно, що така асоціація може бути справедливою і для COVID-19.
Не варто забувати про вітамін С — він є кофактором для багатьох ферментів, підсилює функцію багатьох ферментів у всьому тілі, зберігаючи їхні іони металів у відновленій формі. Він також діє і як антиоксидант, обмежуючи запалення і пошкодження тканин, пов'язані з імунною реакцією.
Необхідно також уважно ставитися до дозування та обов'язково проконсультуватися з лікарем перед їх прийомом.