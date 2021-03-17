Двое в "комнате". Cтанет ли Clubhouse инструментом политики

Без коммуникаций не бывает политики. И социальные сети – Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, давно стали не только элементами личного общения, но и инструментами привлечения избирателей.

В середине февраля передовые специалисты разных профессий начали осваивать новую социальную сеть – Clubhouse, на которой можно послушать лидеров общественного мнения, напрямую задать им вопросы,понять их бытовые мысли. На данный момент число украинцев в Clubhouse – больше 250 000 тысяч.

Clubhouse придумали выпускники Стэндфордского университета Пол Дэвисон и Роэн Сет и запустили весной 2020 года. Причиной популярности приложения стала регистрация таких мировых бизнес-звезд, как Илон Маск, Марк Цукерберг, Джек Дорси и прочих. Ведь, кто бы не хотел пообщаться с новаторами современности?

Clubhouse интересен из-за новизны и простоты восприятия. Он стал новым явлением в сфере функционирования горизонтальных медиа-площадок и того ресурса, который привлекают для популяризации проекта.

Поскольку в интернете преобладает два типа восприятия – визуальное (TikTok,YouTube, Instagram) и текстовое (Facebook, Twitter), то Clubhouse занял аудиальную нишу на уровне радио.

Но, в отличии от радио новая соцсеть предлагает контроль, ранжирование и градирование аудитории. Приложение подсосывает "комнаты", в которых можно "зависнуть" вольным слушателем как на 5 минут, так и на 3 часа.

Но придут ли туда политики?

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Разговоры ни о чем. 10 причин не пользоваться Clubhouse

Конечно, одна часть политиков будет устраивать там эфиры и непременно воспользуется шансом быть на одной волне со слушателями.

Другая часть политиков не придет, так как постесняется неудобных вопросов, которые им могут неожиданно задать. Если рассматривать конкретно украинских политиков, то для большинства из них аудитория новой соцсети – не их целевая ниша.

В таком случае, регистрация и использование приложения может стать поводом для политика показать свою инновационность и продвинутость. К тому же, вскоре, когда компания выпустит приложение на Android, аудитория возрастет в разы.

При этом, весомый потенциал Clubhouse в том, что его можно использовать как площадку для дебатов. Дебаты могут стать не только демонстрацией понимания "молодежных трендов", но и борьбой за целевую аудиторию, ведь концентрации такого количества людей, которые тебя гарантированно с вниманием послушают, сложно представить.

Новая соцсеть предоставляет возможностии обычным людям построить конструктивный диалог, расспросить про законопроекты либо совместно разработать план действий по тому или иному вопросу.

В украинском Clubhouse еще в середине февраля состоялся первый эфир народных депутатов из разных политсил на теме образования в Украине. К примеру, депутаты Киевсовета Евгения Кулеба и Ксения Семенова проводят каждую субботу "комнату" под названием "Питаннячка Києва", где можно обсудить актуальные темы благоустройства Киева.

В социальной сети, например, зарегистрированы депутаты Европейского парламента – Андреас Шваб (EPP), Ева Кайли (S&D),Карен Мельхиор (Renew), Дамиан Безелагер (Greens) и прочие.

Но у социальной сети есть риск, что после определенного времени тренд на пользование спадет. И в "комнаты" будут заходить все реже, не желая тратить времени на прослушивание разговоров.

В целом, мы давно живем в эпоху цифровой реальности. И Clubhouse стал еще одной площадкой для продвижения своих идей, взглядов и интересов. Но вот, кто из украинских или мировых политиков сформирует там наиболее лояльную аудиторию – это еще предстоит увидеть.