Разговоры ни о чем. 10 причин не пользоваться Clubhouse

Это был день, когда я впервые познакомился с новомодной штучкой Клабхауз, и, потеряв на ней массу дорогого времени, понял, что это такой вестник надвигающегося Апокалипсиса.

У кого-то конь белый и всадник с мерой в руке, все традиционно и без сюрпризов. А у нас — новомодная и страшно хайповая социальная сеть, в которой, наконец-то, нет ни одной буквы, а нужно только говорить! Рай для безграмотных недоучек.

Я решил вспомнить, как мы начали катиться по этой наклонной и докатились до Клабхауза. Начиналось все с соцсетей, где нужно было писать умно, аргументированно, связно и много, как в гнезде интеллектуалов, граммарнаци и снобов LiveJournal.

Это не подошло, и появился Фейсбук. Там было прилично делать посты покороче, но все равно они были все еще связные и с сутью, и их надо было читать. Это раздражало. И появилась куча Инстаграмов и пр., где длина текста была ограничена таким-то количеством знаков, зато очень удобно было постить котиков, демотиваторы, луки, селфи, утренние достижения фитоняш и сегодняшнюю еду — на выбор, до поедания или после.

Но проблема оставалась - остатки текста все равно фигурировали. Да, пользователи сетей изрядно эволюционировали за это время к мелкому рогатому скоту, но нужно было окончательное решение буквенного вопроса.

И вот, свершилось: появился Клабхауз, из ниоткуда, но взрывоподобно, как на старой киносъемке, снося дома, деревья и шифер юзеров, мыкающихся по знакомым в поисках инвайта.

И, наконец, не надо писать - ни грамотно, ни неграмотно, ни путая клавиши и буквы, не надо вообще никак. Сиди и слушай, это, наконец, достойный, дельный удар по всем этим писакам, знающим, как пишется слово "дуршлаг" и кропающим свои занудные лонгриды.

Я впервые услышал о Клабхаузе от моих коллег-инвесторов из Кремниевой долины. И то, они интересовались одним: как скоро Клабхауз будет стоить миллиард долларов, и какие есть варианты на нем заработать. Остальное их не интересовало: люди-то все умные.

Для разнообразия мы решили провести одно заседание нашего инвесторского гаража в Клабхаузе: и нам хорошо, мы все равно уже на протяжении 30 выпусков говорим, а не пишем, и аудитория расширилась в разы, что еще может порадовать публичных людей? Я получил уж не помню у кого инвайт и пошел смотреть, что оно такое Клабхауз.

Вот, коротко топ-10 моих наблюдений:

1. Общение только голосом. Нет мессенджеров, чатов и личек. Хи-хи. Но, наконец-то, ничего лишнего не попадет в руки вашей жены. Или ребенка, что в разы хуже.

2. Вы можете только слушать. Нет, в теории вы можете и высказываться, но для этого надо или стать основателем новой комнаты, куда будут заходить слушатели, или основатель может дать вам слово. На практике, понятное дело, это никому не надо — еще давать вам слово, и так понаехали. Поэтому — просто внимайте. Это удобно, потому что можно косить под умного.

3. С баштана в Клабхауз не попасть. Нельзя вот так просто зайти туда и начать налево и направо всех слушать. Нужен инвайт, то есть, чтобы кто-то, кто уже там, выдал вам приглашение. Это очень бодрит, потому что этот расклад позволяет вам чувствовать себя илитой.

Если бы у вас было право голоса, можно было бы начинать говорить со слов "Вот у нас в илитах…" Нет инвайта — нет клабхауса. Прямо как про ручки и яблочки. Нет, есть какие-то ходы, но они страшно сложны, и про них никто не захочет даже знать. Поэтому, все равно что нет.

4. Вся толкотня в Клабхаузе — из-за селебритиз. Вы можете войти в комнату и наткнуться на Илона Маска, Марка Цукерберга, Джареда Лето, Канье Уэста или еще кого. Чаще, конечно, вы наткнетесь на унылого дурака, рассуждающего о том, что если бросить предмет в воду, то он станет мокрым, но все же — селебритиз тусят здесь! Прямо, как вы. То есть, вы теперь не только илита, но и как Илон Маск. Вввау.

5. Постоянно приходят уведомления о том, что происходит в Клабхаузе — кто куда зашел, присоединился, пукнул, и это сильно мешает строить и жить, и изрядно доставляет. То есть, каждую секунды вам приходит сообщение.

6. Нет записи происходящего, вообще. То есть - слушай здесь и сейчас, или сам дурак. Даже если есть разрешение вещающего столпа духовности на запись, все равно нет такой функции. Поэтому люди наводят на экран одного телефона камеру другого телефона и так записывают.

А если учесть, что я привык делать все тогда, когда мне это удобно, а не тогда, когда оно происходит, потому что большинство фич позволяют просмотреть позже, прочитать позже и тд, то это зверски достает. Я потратил час моего самого горячего рабочего времени на Клабхауз и понял, что запись — главное достижение нашей цивилизации и главнейшее из всех искусств.

7. Люди могут говорить по 2, 3 и более часов. Это вообще не от мира сего. Так не бывает. Кто они все? Откуда у них время?

8. Большинство этих многочасовых бесед — ни о чем. И когда бродишь из комнаты в комнату и натыкаешься на инфоцыгана, растирающего о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, то готов обнять его, как родного, потому что остальные разговоры — еще более ни о чем.

А теперь перемножьте это с многочасовой длительностью и отсутствием времени даже нормально поесть лично у вас, и вам захочется произнести слова из старого мема: "Ты втираешь мне какую-то дичь!"

9. Мы любим , чтобы нас слушали. Тогда мы кажемся себе умными и дельными. И особый цинизм в том, что формально вам могут дать возможность говорить. В теории. Но на самом деле — нет. Это такая скорбь, что я буду говорить об этом снова и снова.

10. Очень большая роль знакомства и фактора своего пацана. Это такой междусобойчик. Спикер знает слухача, слухач знает спикера, у них какая-то своя свадьба, и вы вообще ни при чем. Но если даже вам, левому пассажиру дадут слово и решат, что вы городите бред, вас просто пнут из комнаты. А это обидно.

Вот вам горячая десятка фактов о Клабхаузе.

Учитывая то, что он работает только под айос и в упор не видит андроид, есть у меня подозрение, что это хитрая искусственно разгоняемая-раздуваемая фишка для увеличения продаж чьих-то смартфонов, и все такое.

А что, Нескафе не обломалось под увеличение продаж кофе делать коробочки с кофе и кофе-аппараты, работающие только на них? И сотни производителей до Нескафе тоже творили подобное. А тут чем хуже?

Лично мой скептицизм по поводу Клабхауза после тусни в нем увеличился ровно в сто раз. А тем временем, все соцсети спешно колбасят свои собственные аналоги Клабхауза. Тоже, видать, хотят смартфонами торгануть.

Резюме: до одури неудобная, неэргономичная, нелепая и глупая штука, к тому же недружественная юзеру и идущая вразрез со всеми раскладами современной бешеной жизни. Не зашло, и очень.

Я вообще не знаю, кому зайдет. Нет, знаю. Пенсионерам Вооруженных Сил СССР. Вот прямо четко под их ЦА заточено там вообще все. Разве что кроме айоса. Под них осталось докрутить всего одну фичу: чтобы все происходило по городскому телефону или по радиоточке на кухне.

И если вы меня спросите, что я двумя словами порекомендую о Клабхаусе, я отвечу: "Не балуйтесь!".

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